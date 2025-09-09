Detektivové z NCOZ zasahují na krajském úřadě v Plzni. Předmětem je firma Kulturní centrum Plzeňského kraje

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Potvrdil to mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Frintová rovněž potvrdila, že se zásah týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. Na zásah upozornily Novinky.cz.

Aktualizujeme Plzeň (Aktualizováno: 10:55 9. 9. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Budova krajského úřad Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni

Plzeňský krajský úřad | Foto: Martin Polívka/Mf Dnes + LN | Zdroj: Profimedia

Společnost Kulturní centrum Plzeňského kraje má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.

„Mohu pouze potvrdit, že dnes (v úterý, pozn. red.) provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ řekl bez dalších podrobností Ibehej. Mlčenlivostí je vázán také kraj.

„Mohu potvrdit, že policie zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ řekla Frintová.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme