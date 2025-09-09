Detektivové z NCOZ zasahují na krajském úřadě v Plzni. Předmětem je firma Kulturní centrum Plzeňského kraje
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Potvrdil to mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Frintová rovněž potvrdila, že se zásah týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. Na zásah upozornily Novinky.cz.
Společnost Kulturní centrum Plzeňského kraje má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.
„Mohu pouze potvrdit, že dnes (v úterý, pozn. red.) provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ řekl bez dalších podrobností Ibehej. Mlčenlivostí je vázán také kraj.
„Mohu potvrdit, že policie zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ řekla Frintová.