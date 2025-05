Děti a mladiství se radikalizují skrz online komunity. Ty mají často i globální rozměr, uvádí Vegrichtová

Bezpečnostní výzvou zůstávají radikální online komunity působící na různých platformách a často i na globální úrovni. Pojí je představa násilí jako jediného prostředku k dosažení individuálních i kolektivních cílů, uvádí zpráva o extremismu za rok 2024. Podle ní se děti a mladiství radikalizují do té míry, že někteří v násilí vidí možnost sebevyjádření. Pro Radiožurnál o tom hovoří Barbora Vegrichtová, členka České kriminologické společnosti. Rozhovor Praha 16:20 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže se Barbora Vegrichtová věnuje dlouhodobě | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Policie vyjíždí až desetkrát týdně kvůli násilí ve škole. Máte stejné poznatky? Radikalizují se nezletilí a mladiství?

Ano. Této problematice se věnuji poměrně dlouho a spolupracuji i s kolegy z bezpečnostních složek, ale samozřejmě i se základními a středními školami, kam jezdím školit a přednášet. A bohužel tento trend mohu potvrdit. Policie skutečně vyjíždí a řeší tyto případy, ať už jsou méně či více závažnějšího charakteru.

A je právě Česko v nějakém ohledu specifické?

Specifické bych ani netvrdila. Spíše alarmující a hodně znepokojující je, že tento trend má v podstatě stoupající povahu. A často ty již zmiňované sociální komunity mají i mezinárodní rozměr.

Takže potvrzujete, že se dá mluvit o novém trendu, jak ostatně stojí v dokumentu ministerstva vnitra.

Dovolila bych si říct, že úplně nový trend to není. Prvopočátek nastal v době covidové pandemie, kdy se větší část toho společenského, ale i vzdělávacího procesu přesunula online, a to se primárně dotklo zejména právě těch nezletilých a dospívajících.

Takže teď se to pochopitelně více registruje. Zlomovým okamžikem byl samozřejmě i útok na filozofické fakultě, který byl takovým nebezpečným precedentem. A můžeme hovořit o tom, že je to do jisté míry i spouštěč možné nápodoby, kopírování nebo inspirování se tímto případem.

A mohla byste uvést nějaký příklad, jakou podobu může mít právě radikalizace těchto věkových skupin? Jakou hrozbu představuje v reálu?

Jsou to takové dvě velké oblasti. Hovoříme-li o radikalizaci, tak v tomhle případě je to takový okamžik, kdy dítě nebo dospívající, se pod vlivem extremistické ideologie, světonázoru nebo doktríny začne přiklánět k násilí. V tomto případě může být ovlivňován vnějším subjektem, nějakou vůdčí osobností nebo charismatickým člověkem v online prostředí, kdy je mu postupně zvědomováno, normalizováno a legitimizováno násilí.

Pak může být i varianta druhá, kdy se dítě obdivuje extrémnímu násilí, a to může být případ masových vražd i toho, s čím jsme se setkali na fakultě, které nemusí mít ideologický kontext, ale v podstatě je tam jenom prvek násilí. A dítě v tom vidí určitý prostředek k dosažení svého cíle nebo jako prostředek k sebevyjádření.

A ten jev tedy není patrný pouze v kyberprostoru na sociálních sítích, ale přenáší se i do reálného života.

Rozhodně. Ze své zkušenosti můžu potvrdit, že řada škol se potýká s - můžeme to nazvat - problémovými žáky či studenty, kteří už se chovají násilně nebo agresivně. Tyto případy už jsme zaznamenali. Můžeme připomenout Jihočeský kraj a Rudolfov, kam si nezletilý žák přinesl ze své rodiny legálně drženou zbraň a podobně.

Takže tento trend samozřejmě není jenom v kyberprostoru, ale je třeba podotknout, že online prostředí je zdrojem inspirace a bohužel je možné tam dohledat i různé návody, manuály nebo instruktáže k tomu, jak takovéto násilí spáchat.

Jakým faktorům především připsat tento trend?

Má to samozřejmě globální povahu. Nerada generalizuji. Každý ten případ je velmi ojedinělý. A bylo by to hodně zavádějící snažit se to paušalizovat. Ale často zdůrazňuji, že za násilím nebo tendencí spáchat násilí může být nějaký osobní, subjektivní problém dítěte, který může pramenit z mnoha faktorů. Mohou to být problémy v rodině, může tam být nízké sebevědomí, pocit méněcennosti, vyloučení i ze školního kolektivu, pocit izolovanosti nebo zkrátka určitá emoce, že v životě nejsem schopen se uplatnit, nemám dostatečné dovednosti, schopnosti, ten svět mi nepřeje.

A často pozorujeme i u pachatelů, kteří dokonají extrémní násilí i touhu nějakým způsobem se zapsat do historie. A tím motivačním prvkem může být třeba i pomstychtivost.

Co tedy z varování ministerstva vnitra může vyplývat pro snahy zmírnit další postup radikalizace dětí a mládeže v Česku?

Už se na tomto fenoménu pracuje a uvědomuje si to nejenom ministerstvo vnitra a ti bezpečnostní kompetenti, ale samozřejmě i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A tohle je věc, která jde hodně do pedagogické oblasti a samozřejmě i do sociální práce. A je zapotřebí především zlepšit komunikaci, ať už interakce žák-pedagog, ale samozřejmě i více zintenzivnit spolupráci s rodinami, což je taková bolest poslední doby, a to mi potvrzují i pedagogové, se kterými hovořím.

Takže je důležité ty věci vlastně pojmenovávat, nepodceňovat, pokud to dítě trpí nějakým problémem. Ono to může být v některých případech i volání o pomoc. Jak často zmiňuji, ať už v literatuře, nebo na kurzech, je důležité umět včas detekovat, že se něco děje, ať už je to počínající radikalizační proces, nebo že to dítě začíná nějakým způsobem obdivovat násilí.

A existuje v tomto směru možnost nějaké prevence?

Prevence, rozhodně. Je důležité využívat všechny instituty, které máme. A rozhodně nepodceňovat i roli samotného pedagoga, ať je to třídní učitel, ať je to výchovný poradce, ať je to metodik prevence. Pokud má škola k dispozici i psychology a vím, že dostupnost psychologické péče je velmi limitovaná tady v České republice, ale je to důležité komunikovat a zvyšovat i kompetence samotných pedagogů, aby jednotlivé případy nebo i ty drobné náznaky tendence násilí uměli včas zachytit a pracovat s nimi. Zjistit, co je za tím, co je tou skutečnou pohnutkou, motivem, že se dítě násilí obdivuje.