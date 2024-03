Žádné dítě neočkované proti černému kašli podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nebude vyřazeno z výuky. Výklad Hygienické služby Hlavního města Prahy (HSHMP), která školy v dopise informovala, že děti nebudou smět do výuky, pokud se ve třídě objeví nákaza, podle ní nebyl přesný. Chybu na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví uznala i ředitelka HSHMP Zdeňka Shumová. Aktualizováno Praha 14:19 15. 3. 2024 (Aktualizováno: 14:30 15. 3. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti bez očkování proti černému kašli nebudou vyloučené z výuky, uklidňuje hlavní hygienička (ilustrační foto) | Foto: Katja Fuhlert | Zdroj: Pixabay

Svrčinová zdůraznila, že žádná plošná opatření se v současné době nezvažují. Bude se postupovat individuálně. „Musím zdůraznit, že žádné neočkované dítě nebude vylučováno z výuky,“ uvedla.

Do školy by podle ředitele ministerského odboru veřejného zdraví Matyáše Fošuma neměli rodiče posílat děti s příznaky nemoci. Hygienici budou oslovovat kontakty nakažených dětí. „S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým,“ uvedl.

Rodiče by ale měli zkontrolovat, zda jejich děti byly v 10 či 11 letech proti černému kašli přeočkovány. Škola podle Fošuma pravomoc vyžadovat kopii očkovacího průkazu nemá, protože jde o zdravotnickou dokumentaci. To školám Hygienická služba Hlavního města Prahy také doporučovala.

Rodiče musí prokázat očkování jen při přijetí dítěte do školky, u posledního ročníku předškolního vzdělávání a škol kvůli povinné docházce se nevyžaduje.

Případů černého kašle v Česku bylo letos podle informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 3084, tento týden do pátečních 11.30 již 810. Více případů bylo podle údajů ze Zdravotnických ročenek ČR na území ČR naposledy v roce 1963.

Nemocní jsou ve všech věkových skupinách. Nejvyšší nemocnost je mezi mladými ve věku 15 až 19 let, poté mezi nejmenšími dětmi a dětmi od 10 do 14 let.

