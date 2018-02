Každé desáté dítě v průzkumu přiznalo, že někdo zneužil jeho osobní údaje z internetu

Až desetina českých dětí přiznala, že někdo zneužil jejich heslo nebo identitu na internetu. Vyplývá to z výsledků posledního výzkumu EU Kids Online, který je zaměřený na děti mezi 9. a 17. rokem. Zveřejnila ho Masarykova univerzita u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu. Experti také upozornili na nové trendy internetové kriminality, včetně kyberšikany. Brno 7:22 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě u počítače (ilustrační foto) | Foto: Miika Silfverberg | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

„Začalo to jednou fotkou, kterou naše kamarádka přidala na Instagram. O trochu odvážnější fotku šlo. Kluci si to stáhli a pak se o nás začalo psát, že jsme lehké holky a takové věci," popsaly nepříjemný zážitek středoškolačky Simona a Kiana.

Podle Jiřího Palyzy z Národního centra bezpečnějšího internetu takových případů přibývá. Někteří kyberútočníci například zneužívají fotografie nebo videa se sexuální tématikou, aby se pomstili za rozpad vztahu.

„Takzvané revenge porno. To je nový trend, který se tady objevil v průběhu posledních měsíců. Na základě vydírání materiály, kde jsou jedinci v nějakém nahém zobrazení," říká Palyza.

Další oblastí, kde podle Palyzy roste riziko útoku, jsou online hry. Za postavami spoluhráčů se totiž můžou skrývat útočníci, kteří se pak z dětí snaží vylákat citlivé informace anebo je přemluvit ke schůzce.

Podle nového evropského výzkumu EU Kids Online k tomu mají kyberdelikventi mnoho příležitostí. Předběžné výsledky totiž ukazují, že v online prostředí tráví denně čas až tři čtvrtiny českých dětí.

„Deset procent dětí říká, že někdo zneužil jejich heslo a asi devět procent dětí říká, že někdo využil jejich osobní údaje způsobem, který se jim nelíbil," přiblížil další výsledky David Šmahel z Masarykovy univerzity, která průzkum v Česku zajišťuje.

Snížit rizika v online prostředí by měla pomoct nová legislativa. Do Sněmovny míří předloha zákona o zpracování osobních údajů, která například otevírá diskuzi o zvýšení věkové hranice pro samostatné užívání online služeb. 25. května také začne platit nové evropské nařízení, které počítá právě se zvýšením věkového limitu z 13 až na 16 let. Pokud si ji členské státy do té doby nestanoví jinak.