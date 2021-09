Šéfka dětských praktických lékařů: Ordinace máme plné. Děti mají hlavně příznaky běžného nachlazení

Ordinace dětských lékařů se po začátku školního roku plní dětmi s respiračními infekcemi - rýmou, kašlem nebo bolestmi v krku. Rodiče lehčí virózy dříve léčili sami. Navíc po dlouhé době distanční výuky děti zřejmě nemají vytrénovanou imunitu. Konstatovali to lékaři během dvoudenního kongresu primární péče v Praze. Mezi nimi také Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, která byla hostem vysílání Radiožurnálu. Praha 13:18 19. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě u pediatra (ilustrační foto) | Foto: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, UW Health

S čím nejčastěji rodiče s dětmi do ordinací chodí. Je více dětí v nějakém určitém věkovém rozmezí?

Ordinace máme opravdu plné. Chodí zejména s příznaky běžného nachlazení, což je rýma, kašel, bolesti v krku, teploty, zvýšené teploty, únava.Těžko říci, jestli jsou tam více děti nějaké věkové skupině. Ale převažují většinou děti školkové a děti prvního stupně školy.

Vy jste říkala, že dříve byli rodiče zvyklí posílat děti s rýmou nebo lehčí virózou do školy. Teď jdou s těmi případy do ordinace. Určitě je to i kvůli covidu, který má ze začátku podobné příznaky jako viróza. Tak co vy tedy doporučujete? Jak by měli rodiče postupovat?

Tak my jsme doporučovali vždy to samé. Tam není nic nového, že pokud to dítě není v pořádku, necítí se dobře, má příznaky infekce, tak ponechat dítě doma v tom klidovém domácím režimu. A podle příznaků prostě podat léky, ať už má rýmu, kašel, případně na teplotu, pokud je tam vysoká teplota, tak opravdu bedlivě sledovat teploty a srážet je. A samozřejmě, pokud ten stav se nelepší nebo si rodiče neví rady, tak kontaktovat svého lékaře a dítě nechat vyšetřit.

Umí lékařů u dítěte rozpoznat na počátku nemoci virózu od covidu nebo je tam nutný vždy test?

Je velmi složité to rozpoznat. Nikdo z nás to nepozná, protože příznaky se kryjí. Co nám hodně pomáhá, je epidemická situace. To znamená, my většinou známe rodinu, a pokud nám rodiče popravdě řeknou, jak vypadá zdravotní stav členů rodiny, jestli tam opravdu nebyl nějaký kontakt nebo u známých, u příbuzných někde na návštěvě. Pokud vím, jaká je situace ve školách, tak můžeme tyto věci zkombinovat, a rozhodnout, zda to dítě je potřeba otestovat či ne. Také rodiče, pokud váhají, tak se provedou test dítěte doma a nějakým způsobem se snaží vyloučit to, že by šlo o covid.

Je třeba rozdíl, pokud rodiče nechají otestovat dítě sami anebo na doporučení lékaře, chodí se do jiných laboratoří. Pokud třeba dítě odešle s podezřením na covid lékař, aby nebylo mezi těmi lidmi, kteří se nechávají testovat preventivně.

Pokud my indikujeme testování, tak ho provádíme ve svých ordinacích. A už ten samotný odběr měl být udělán tak, aby ten záchyt byl pokud možno spolehlivý. Další věc jsou spolehlivost testů. A samozřejmě pokud máme podezření na covid, pak odesíláme na PCR

Praktici mají nový doporučený postup. Měli by otestovat antigenním testem každého pacienta s příznaky, a tím případně prokázat covid, aby co nejdříve mohli zahájit léčbu. Jak budou postupovat dětští lékaři?

My máme trošičku odlišnou situaci v tom, že u nás většina těch pacientů, kteří přicházejí nemocní do ordinace, tak právě jsou s příznaky covidu. A jak ty počty narůstají, tak my samozřejmě vyšetříme každé dítě. Jen prosíme rodiče, aby se pokud možno domluvili na té návštěvě, aby nepřicházeli mezi novorozence nebo miminka nebo preventivní prohlídku, to je jedna věc. Druhá věc, určitě nejsme schopni otestovat každého s respiračními příznaky. Když si vezmeme, že třeba za dopoledne máme 25-30 nemocných dětí a jenom antigenní test trvá 10 až 15 minut. Tak to časově nelze zvládnout, proto budeme muset individuálně posoudit každého pacienta a rozhodnout, zda ten test je vhodný či ne.

Ale jak? Když jste sama říkala, že na počátku to vlastně není poznat, o co jde. Není vlastně test důležitý pro to, aby dítě nešířilo případný covid dále a neměli jsme tu třeba znovu zavřené třídy, školy?

Pokud to dítě zůstane doma a v péči rodiče, počká třeba jeden, dva dny. I ten test nemusí být první hodiny příznaku dělaný, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že pokud vím, že to dítě je třeba školkové, pohybuje se jen ve školce a v rodině. Rodiče mi řeknou, že nikde jinde nebyly a že nemá mimo školu podle aktivity. A vím, že ve školce není žádný případ covidu. Nebo že v rodině prodělali covid. Tak ho nebudu prioritně testovat a počkám, jak se bude jeho stav vyvíjet.

Takže je skutečně důležité zůstat doma a neposílat děti, kterým není úplně dobře, do školy a školky.

To určitě. A potom, pokud se stav nelepší, tak se určitě obrátit na svého lékaře a nechat se vyšetřit.