Děti musíme naučit, jak se učit, říká Ondřej Šteffl

„Co budou děti potřebovat konkrétně, nevíme. Jestli to bude to, kdy a co byla Zlatá bula sicilská, co jsou láčkovci, lišejníky, nebo budou muset umět Ohmův zákon. Co ale víme je, že svět, který na ně čeká, bude stále složitější. Zavedení televize trvalo 25 let, zavedení internetu trvalo deset let, zavedení mobilních telefonů trvalo tři roky. Svět se zrychluje a změny půjdou stále rychleji. Tedy děti se především musí naučit zvládat změnu,“ říká zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl, host Osobnosti Plus.

„Zvládat změnu má dvě roviny. První je postojová. Nesmí se strkat hlava do písku a zaujímat negativní postoj. Změna je příležitost. Používáme takový slogan: Když se blíží bouře, někdo staví hradby, někdo staví větrné mlýny. A my chceme stavět ty mlýny. Potom je druhá rovina, kognitivní, intelektuální zvládání změny, které znamená: umět se učit. Druhá věc, která je tedy potřeba, aby se děti ve školách naučily, je umět se učit. Spočívá to v tom, že dětem dáváte čím dál větší příležitosti, stále komplikovanější, aby se učily, vedete je k samostatnosti, po krůčkách.“

„Děti jsou ve škole dnes často učeny. Nejsou vedeny k samostatnosti. Musíme je nechat učit se učit,“ říká Šteffl.

Děti se touží učit

„Lidé mají představu, že děti se nechtějí učit. Přitom jsou to stroje na učení. Evoluce nás vyvinula velmi zvláštním způsobem. Jsme druh s nejdelším dětstvím a mládím. Slon je dospělý v devíti letech. A to je mnohem větší. Příroda by zcela jistě dokázala udělat člověka dospělého během tří let. Ale vytvořila prostor na to, abychom se učili. A to děti chtějí, jen se často chtějí dozvídat a objevovat něco jiného, než jim dospělí a škola předkládají.

„Když nějaké dítě řekne: mě to nebaví, dnes matematiku nebudu dělat, tak ho necháme dělat něco jiného. Protože naše zkušenost je, že když je dítě k něčemu nucené, tak se nic nenaučí, je to úplná ztráta času, a navíc získává nechuť k věci. Když ji nezíská, tak to potom relativně velmi rychle vše dožene. Ale současně každé dítě učí plánovat si práci,“ hovoří host Osobnosti Plus o principech Scio škol a přístupu k dětem.