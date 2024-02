Děti se učí v budově z kontejnerů. V Drahanovicích uzavřel statik školu, obec plánuje postavit novou

V Drahanovicích na Olomoucku začala v únoru fungovat nová základní škola postavená z mobilních kontejnerů. Dočasně nahradila starou budovu, která je v technicky špatném stavu. Do školy z takzvaných modulů děti budou chodit tři roky. Poté vedení obce plánuje třídy zase přestěhovat. Tentokrát do nové zděné budovy. Drahanovice 14:02 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola v Drahanovicích postavená z mobilních kontejnerů | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„Tady máme kancelář vedení školy, kabinet a tady už je první třída a druhá třída,“ uvádí Lenka Ponížilová, ředitelka základní školy v Drahanovicích na Olomoucku, která procházíme nově postavenou budovou školy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Drahanovicích se děti nově učí ve škole z mobilních kontejnerů. Do staré školy už se zřejmě nevrátí, co vedení obce plánuje?

Z široké chodby vedou dveře ještě do dalších tříd prvního stupně. „Je to kontejnerová modulární škola. Máme tady konečně zase všechny děti pohromadě,“ těší Ponížilovou.

Původní školní budovu krátce před zahájením tohoto školního roku uzavřel statik kvůli špatnému technickému stavu. Několik desítek dětí proto muselo od září dočasně navštěvovat provizorní školní třídy zřízené v zasedací místnosti obecního úřadu nebo v místní galerii. Část dětí také dojíždělo do sousední obce.

„Když to spočítám, tak 159 dní a je v Drahanovicích nová modulární škola. Momentálně je podepsána smlouva o dílo na pronájem na dobu 36 měsíců. Za ty tři roky obec za pronájem zaplatí necelých 10 milionů korun,“ popisuje nezávislý starosta Tomáš Kröner.

Základní škola v Drahanovicích postavená z mobilních kontejnerů | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Vyřešit teď obec musí také to, co se stane se starou školní budovou. Zjišťuje proto, kolik by stála její rekonstrukce. Podle Krönera se do ní ale pravděpodobně žáci nevrátí.

„Na rekonstrukci staré budovy bychom museli investovat ze svého 80 až 90 milionů. Bohužel dotační tituly na to nejsou, ale na výstavbu nízkoenergetické budovy, tak na to snad nějaké prostředky jsme schopni získat,“ říká Kröner.

Základní škola v Drahanovicích postavená z mobilních kontejnerů | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Nová budova

Obec se proto zřejmě pustí do stavby nové základní školy. Ta by stála v místě současné mateřské školy, která by se naopak přestěhovala do budovy z kontejnerů, kterou by obec odkoupila. Ani tím ale plány Drahanovic nekončí, i tak podle starosty počítají s využitím staré školy.

„Přemýšleli jsme nad tím, že bychom tam přestěhovali obecní úřad a vznikly by tam bytové jednotky pro naše seniory,“ dodal s tím, že na další kroky má obec tři roky, po které má školu z modulů pronajatou.