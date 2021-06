Dvě pětiny dětí v Česku mezi 11 a 15 lety mají málo spánku, ukázal výzkum. Část trpí sociálním jet lagem

Čtyřicet procent českých dětí ve věku 11 až 15 let spí ve všední dny méně, než kolik doporučují odborníci. Mohou pak trpět nadváhou a obezitou, potýkají se s psychickými problémy. Vyplývá to ze studie Univerzity Palackého v Olomouci. V průměru tyto děti spí ve všední dny asi osm hodin, o víkendech pak asi o hodinu a půl více. Doporučení pro děti ve věku od šesti do 12 let je devět až 12 hodin spánku denně a pro teenagery osm až deset hodin.

Praha 0:10 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít