Dítě jako zranitelný uprchlík, matka ne. Od července se mění pravidla pro ubytování lidí z Ukrajiny

Do 1. července si řada ukrajinských uprchlíků bude muset najít nové bydlení. Začne totiž platit takzvaný Lex Ukrajina 5. Tento zákon například dělí uprchlíky na takzvané nezranitelné a zranitelné, mezi které patří děti, senioři, studenti, matky s dětmi do šesti let nebo invalidé a ti, kteří o ně pečují.

Humpolec 6:00 11. června 2023