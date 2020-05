Volnočasové aktivity pro děti omezil nouzový stav. Organizace neví, zda budou mít příští rok peníze

Kvůli koronavirové krizi možná příští rok ukončí nebo výrazně omezí svou činnost řada neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi. Peníze totiž od ministerstva školství dostávají na základě toho, kolik hodin s dětmi v předchozím roce odpracovaly. Jenže letos se víkendové akce ani kroužky kvůli nouzovému stavu nekonaly celé dva měsíce a ty budou ve výkazech pro úřad chybět. Praha 16:47 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je možné, že v dalším roce budou muset děti vyměnit kroužek za hru na telefonu, protože nebudou peníze. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednou z možností by podle organizací bylo, aby peníze dostaly podle toho, jak s dětmi pracovaly v roce 2019, tedy v době před koronavirovou krizí.

Přes 3000 členů, 230 různých kroužků a to vše v deseti městech. Schrödingerův institut rozvíjí děti od dvou let až do plnoletosti po celém Šluknovském výběžku.

„Nabízíme pravidelné aktivity ve všech oblastech – sport, hudba, tanec, výtvarné aktivity, turistika, doučování, výchova, atd. Věnujeme se ale také dětem ze sociálně slabého nebo nepodnětného prostředí,“ popisuje ředitelka Gabriela Doušová.

Organizace funguje výhradně na penězích z dotací ministerstva školství, mnozí rodiče by si podobné aktivity pro své potomky nemohli dovolit. „Žádná střediska volného času negenerují zisk. Žijeme jen z toho, co jsme dostali na kalendářní rok, podle toho, co jsme odpracovali za předchozí školní rok. Nemáme žádné rezervy, ani je mít nemůžeme a nesmíme,“ říká Doušová.

Peníze na další rok ministerstvo organizacím posílá podle toho, kolik času s dětmi strávily. Jenže to poslední dva měsíce nešlo, protože školy i další zařízení byly zavřené. Třeba pro Schrödingerův institut by to znamenalo, že ministerstvo příští rok pošle výrazně méně peněz.

„Za těchto okolností bychom nemohli naplnit všechny volnočasové aktivity a museli bychom kroužky zavírat,“ upozorňuje Doušová.

Podobný problém teď řeší desítky dalších organizací po celé republice. Mezi nimi taky Salesiáni Dona Boska. „Už teď vidíme, že ta čísla těch výkonů, které jsme měli v letošním školním roce, nám klesají a co to pro příští školní rok bude znamenat, to ještě nevíme,“ říká ředitel Václav Jiráček.

„Uvidíme ještě, jak dopadnou prázdniny, protože to jsou další čísla, u kterým my nevíme, jak se zachovají rodiče a děti, jestli pojedou s námi na prázdninové akce, jestli se budou obávat viru, onemocnění, nebo jestli se budou účastnit všeho, na co jsou přihlášení, jak je to naplánované,“ sdílí nejistotu Jiráček.

Změna metodiky

Organizace proto doufají, že ministerstvo školství změní pro letošní rok metodiku. Pokud by se tak nestalo, doplatily by na to podle Barbory Trojak z organizace Junák – český skaut samotné děti.

„Výpadek financí by organizace, které pracují s mládeží, musely promítnout do příspěvků, které vybírají od rodičů a ti se mnozí potýkají dnes s nedostatkem příjmů a nejvíc by to samozřejmě odnesly děti z nízkopříjmových rodin,“ říká Barbora Trojak.

Jestli tuto situaci nějak ministerstvo školství při rozdělování peněz zohlední, není jasné.

Na dotaz Radiožurnálu odpověděla mluvčí resortu Aneta Lednová následovně: „Rozpočtově chystá ministerstvo navrhnout do příštích let obdobnou částku pro podporu NNO jako dosud, ideálně navýšenou o procentní nárůst dětí v dané věkové kategorii.“

Celkem ministerstvo mezi neziskové organizace, které smysluplně vyplňují dětem volný čas, pro letošek rozdělilo necelých 244 milionů korun.