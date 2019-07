Vysokoškoláci budou bydlet s lidmi z dětských domovů. Mohou se od sebe leccos naučit

Cílem projektu Symbios je pomoci lidem, kteří do dospělosti vstupují se sociálním handicapem, bez rodinného zázemí. Vrstevníci studující vysoké školy jim mohou v lecčems poradit. Vysokoškoláci zase zjistí, že životní cesta může vypadat úplně jinak než ta jejich.

„Líbí se mi představa, že bydlím v domě, kde každého znám, můžeme spolu něco podnikat. Zároveň mě zajímá možnost narušit svou sociální bublinu,“ popisuje pro Český rozhlas Brno Magdalena Matýsková, studentka psychologie a jedna z nových nájemnic bytů v Křenové ulici.

Z dětského domova přichází třeba Michal Čapek.

Dokončil vzdělání, což znamená nutnost najít si bydlení a vykročit do života. „Zalíbil se mi nápad spolubydlení i cena. Vznikne komunita, kde se můžeme vzájemně doplňovat, něco se navzájem naučit,“ vysvětluje Čapek.

Inspirace Vídní

Brněnská Masarykova univerzita se inspirovala projektem, který už několik let funguje ve Vídni. V bytech kategorie 2+1 budou jejich obyvatelé platit snížené nájemné na úrovni ceny kolejí.

„Každý, kdo se nastěhuje do Symbiosu, musí platit nájemné. Je to jedno z pro nás důležitých pravidel fungování. To nájemné je oproti klasickému drobně sníženo, ale platí se. A kromě sdíleného bydlení se budeme snažit mladým dospělým pomoci s nalezením prvního zaměstnání,“ přibližuje vedoucí projektu Symbios Bohuslav Binka.

V případě potřeby jim budou k dispozici dvě mentorky, sociální pracovník magistrátu a mladý dospělý, který už má přechod z dětského domova úspěšně za sebou.

„Už jenom tím, že spolu mladí dospělí bydlí a vzájemně i předávají své zkušenosti, mohou vidět, jak zacházejí s penězi, s časem, který potřebují buď ke škole, nebo brigádám, co řeší jejich vrstevníci, kteří vycházejí z trochu jiných rodinných podmínek,“ popisuje mentorka Alice Tichá.

Do projektu se přihlásilo pět dětských domovů. Spolupráci s dalšími zařízeními vedení projektu do budoucna nevylučuje. „Je to pro nás dlouhodobý projekt. Chtěli bychom, aby tady mladí dospělí strávili déle než třeba jen půlrok, maximum je pět let. Dokud budou byty obsazené, tak je projekt plný, a musíme čekat, až se uvolní,“ doplňuje Binka.

Byty univerzitě za zvýhodněnou cenu pronajímá městská část Brno-střed. Na pokrytí nákladů v Symbiosu využili evropské dotace.