Z rozhledny na Děčínsku se zřítilo šest dětí, čtyři z nich jsou zraněny

Šest dětí ve věku od osmi do 13 let se dnes krátce před devátou hodinou večer zřítilo z rozhledny Triangl u Markvartic na Děčínsku. Čtyři děti s podezřením na vážné zranění budou transportovány do traumacentra v Praze a dvě děti se středně vážným zraněním do Děčína.

Děčín 21:30 3. 8. 2023 (Aktualizováno: 21:46 3. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít