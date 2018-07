Statisíce fotografií a 100 zneužitých. Za dětskou pornografii poslal soud řidiče kamionu za mříže na šest let

Krajský soud v Hradci Králové v pátek potrestal Pavla Rohela za výrobu a distribuci dětské pornografie šestiletým vězením. Dostal také peněžitý trest přes jeden milion korun. Je posledním ze čtyřčlenné skupiny pachatelů, který dosud nevyslechl pravomocný verdikt. Hradec Králové 11:25 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradecký soud uložil za dětskou pornografii šest let vězení. (Ilustrační snímek) | Foto: Derek Croucher / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jiný trest než nepodmíněný nepřicházel v úvahu. Trestná činnost byla prokázána,“ řekl předseda senátu Miloslav Ježek. Rozsudek není pravomocný. Rohelův obhájce se proti rozsudku odvolal, státní zástupce si nechal lhůtu pro případné odvolání.

Soud potrestal Rohela, který se živí jako řidič kamionu a vynesení rozsudku se nezúčastnil, za zločin zneužití dítěte k výrobě pornografie a obchodování s lidmi. Hrozilo mu až deset let vězení. Podle soudu zločin obchodování s lidmi spočíval v tom, že když Rohel nestíhal focení, předával děti jednomu z odsouzených, kterému za výpomoc platil. Výrobou a prodejem erotických materiálů v letech 2007 až 2014 si podle spisu přišel na více než pět milionů korun.

Soud pátečním rozhodnutím také odkázal všechny poškozené, kteří se domáhají náhrady nemajetkové újmy, na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle spisu byl Rohel součástí čtyřčlenné skupiny, která k výrobě dětské pornografie zneužila desítky dětí a mladistvých ve věku od sedmi do 18 let. Snímky a videa byly podle spisu určeny pro zahraniční klientelu. „Největší množství fotografií bylo odesíláno provozovatelům webů registrovaných mimo území ČR, u nás jsou blokované. Fotografií bylo zajištěno přes 600 tisíc plus videa. Poškozených bylo více jak sto,“ řekl novinářům státní zástupce Milan Šimek. Pro Rohela navrhoval trest v rozmezí osmi až devíti let.

Obžaloba označila za hlavu skupiny Rohela, který si v Červeném Kostelci na Náchodsku pronajímal fotografický ateliér. Podle spisu Rohel fotil i dívky, kterým ještě nebylo patnáct let. S desítkami dětí nafotil tisíce snímků pornografické povahy, erotické fotografie a videa prodával na placené zahraniční weby, uvádí obžaloba.

Krajský soud se případem zabýval podruhé. Odvolací vrchní soud vrátil případ do Hradce poté, co rozsudek krajského soudu nad Rohelem v celém rozsahu zrušil. Na jaře 2016 poslal krajský soud Rohela do vězení na sedm let, ženu, která do focení zapojila své děti, na tři roky. Třetího člena skupiny soud na jaře 2016 poslal na dva roky vězení a čtvrtému uložil podmínku.

Rohel připouští jen část viny. Přiznal tvorbu pro soukromé sběratele, kteří nabízeli velmi slušné honoráře.