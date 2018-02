Pět let za dětskou pornografii a vydírání. Olomoucký soud po třech letech odsoudil muže

Za sexuální nátlak na nezletilou dívku a za nakládání s dětskou pornografií si sedmatřicetiletý Lukáš Kolbábek definitivně odpyká pět let ve vězení. Rozsudek olomouckého krajského soudu v pondělí potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Zamítl tak odvolání obžalovaného i státní zástupkyně, která žádala přísnější potrestání. Olomouc 16:07 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud muži potvrdil 5 let za dětskou pornografii a nátlak na dívku. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Podle rozsudku muž vydíral dívku na internetové seznamce s cílem získat její obnažené snímky a také uchovával a přeposílal dětskou pornografii.

Podle soudu je trest na místě, zohlednil přitom neúměrnou délku řízení, které trvalo téměř tři roky. „Trest v takovém případě ukládaný na samé spodní hranici, byť je tam jen částečné doznání, je trestem zákonným,“ uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

Kolbábkovi hrozilo původně pět až dvanáct let vězení. Podle obžaloby muž navázal na internetové seznamce kontakt s nezletilou dívkou. Chtěl po ní, aby mu poslala fotku, na které byla jen v kalhotkách, k čemuž ji přiměl tím, že jí vyhrožoval, že si ji najde a přepadne ji. Poté po ní chtěl další obnaženou fotku s výhrůžkou, že jestli mu ji nepošle, zveřejní její fotografii, kterou mu poslala předtím i s dívčiným telefonním číslem.

Muž podle obžaloby zároveň přes internet obdržel do své e-mailové schránky obrazové soubory a videosoubory s obnaženými chlapci a dívkami ve věku osmi až deseti let. Záznamy si uchovával v e-mailové schránce a přeposílal je dál.

'Telefon používal i někdo jiný'

Žalobkyně Jarmila Večeřová žádala trest zhruba o dva roky přísnější. Poukázala na to, že byl v minulosti opakovaně odsouzen a poškozená utrpěla duševní trauma. Kolbábek se k přechovávání pornografie doznal. První část případu, kdy měl na dívku činit sexuální nátlak, však popřel. Tvrdil, že mu dívka tvrdila, že je starší a on sám věk na svém profilu uvedený měl. Odmítl také, že by jí vyhrožoval. Poslanou SMS s tímto textem vysvětlil tak, že v té době jeho telefon používali i jiní lidé.

Dívka však vypověděla, že jí muž tvrdil, že je mu 16 let a že jí vyhrožoval. Prý se bála a strach měla zejména z reakce okolí, kdyby ke zveřejnění jejích intimních snímků na internetu došlo. Nakonec se svěřila rodičům. Podle soudu bylo zachyceno mezi oběma dohromady 192 telefonních kontaktů. „Poškozená pro něj byla manipulativním sexuálním objektem,“ uvedl soudce.

V Olomouckém kraji nejde o ojedinělý případ. Naposledy loni v říjnu obvinili kriminalisté čtyřiašedesátiletého muže ze Zábřehu na Šumpersku, který měl podle nich ve svém počítači několik tisíc fotografií, ale i videosouborů s dětskou pornografií. Ve stejný měsíc dopadli muže z Prostějovska podezřelého z přechovávání několika tisíc pornografických snímků dětí i videosouborů. Loni v červnu obvinili muže z Opavska kvůli tomu, že dvaadvacetiletou ženu z Olomoucka vydíral na základě jejích intimních fotografií. Případy odhalili krajští kriminalisté se specializací na kybernetickou kriminalitu.