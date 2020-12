Změna názvu, věková hranice i maximální výše školného. Ministerstvo chce upravit dětské skupiny

Dětské skupiny od příštího roku zřejmě čekají velké změny. Namísto z evropských peněz by měly být financované primárně ze státního rozpočtu. Změní název na jesle a navštěvovat je budou moct pouze děti, které v daném školním roce ještě neoslaví čtvrté narozeniny. Změna bude postupná, definitivně skončí dětské skupiny v současné podobě v roce 2024. Praha 11:50 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětské skupiny od příštího roku zřejmě čekají velké změny. Namísto z evropských peněz by měly být financované primárně ze státního rozpočtu. Změní název na jesle (ilustrační foto) | Foto: Tolmacho | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

„Pokud budou mít rodiče možnost vybrat si, zda chtějí dlouho pečovat nebo naopak brzy slaďovat práci a rodinu, tak to má největší a nejvyšší pozitivní dopad na porodnost. Ukazuje se to skutečně dlouhodobě,“ obhajovala v polovině prosince před poslanci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) novelu zákona o dětských skupinách.

Ta má jejich dosavadní název zrušit a sjednotit všechna zařízení na jesle. Péče by pak podle Maláčové měla být především levnější. „Smyslem zákona je, abychom měli systémovou, kvalitní, ale také finančně dostupnou péči pro nejmenší děti. A to nejen pro ty z bohatších rodin, ale skutečně pro všechny rodiny, které chtějí slaďovat práci a rodinu,“ tvrdila ministryně.

Nižší ceny pro rodiny plánuje Maláčová docílit tak, že zákon stanoví maximální výši školného. Pohybovat by se měla mezi pěti a šesti tisíci korunami měsíčně.

Jenže to by mohl být problém především pro dětské skupiny ve velkých městech nebo ve Středočeském kraji, kde provozovatelé platí výrazně vyšší nájmy.

Konec malých skupin?

Podle Jana Čižinského (KDU-ČSL) velká část dětských skupin bude muset skončit. „Jako starosta městské části jsem člověk, který zřizuje dětské skupiny, a vím, že budeme muset končit, protože tak, jak je to navrženo, tak malé dětské skupiny nebude možné dále provozovat,“ vysvětlil.

I přes výtky některých poslanců zákon prošel prvním čtením. Zákonodárci napříč politickým spektrem se shodli na tom, že prim hrál především čas. Zákon totiž čekal na projednání od července. Platit by měl přitom už od poloviny roku 2021.

Řada poslanců ale připravuje pozměňovací návrhy. Výtky k návrhu má také poslankyně STAN Věra Kovářová. Vadí jí, že by děti musely po třetím roce z jeslí odejít.

„V malých obcích nemohli zřídit mateřskou školu, protože neměli dostatečný počet dětí. V posledních letech vznikla celá řada dětských skupin, které jsou právě v těchto malých obcích. A proto si myslím, že to je právě jeden z důvodů, které bychom měli napravit a umožnit mít dětskou skupinu i do věku šesti let v malých obcích,“ řekla.

Pirátům vadí název jesle

Návrhy na změny připravili taky Piráti – kromě zastropování věku dítěte a školného jim nevyhovují ani navrhované požadavky na vzdělání personálu.

„Ráda bych, abychom zvážili ještě povinnosti týkající se vzdělávání, protože nyní by například nemohly dětské skupiny zakládat kvalifikované učitelky z mateřských školek. Dávám také ke zvážení název, rádi bychom nechali dětské skupiny jako takové, nepovažujeme za nutné vracet se takzvaně k jeslím,“ vysvětlila Olga Richterová (Piráti).

Samotný personál pak podle návrhu bude muset absolvovat rekvalifikační kurz chůvy. Součástí by měl být také zdravotnický kurz. Každé dva roky bude nutné přeškolení.

Výhrady k požadavkům na kvalifikaci bude mít zřejmě i Aleš Juchelka z ANO: „Bude se jednat samozřejmě o kvalifikaci, o věkové hranici, počtu dětí, o financování a zastropování, jestli vůbec ano nebo ne.“

Kromě zmíněných novinek plánuje ministerstvo práce zavést taky takzvané standardy kvality péče, které by v budoucnu kontrolovalo. Pokud by zařízení nesplňovala požadavky státu, hrozily by jim nově sankce.