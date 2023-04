Korunka, Zamiňáček, Mašinka a další. Svou dětskou skupinu by po ministerstvech mohl mít i Parlament

Zaměstnanci Poslanecké sněmovny i Senátu by mohli mít k dispozici nový benefit – firemní dětskou skupinu. Předškolní zařízení, které se stará v malém počtu o nejmenší děti, už funguje na jiných úřadech státní správy, včetně ministerstev financí, zahraničí či třeba zemědělství. Teď ministerstvo práce a sociálních věcí chystá rozšíření i na další poskytovatele. Reportáž Praha 7:00 30. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svou dětskou skupinu by mohla mít po ministerstvech také Poslanecká sněmovna | Zdroj: Profimedia / ČTK

„Ministerstvo financí provozuje dvě dětské skupiny, každá má kapacitu dvanáct dětí. Využívají je zaměstnanci ministerstva a smluvních úřadů pro své děti,“ popisuje Ester Neubauerová, vedoucí dětské skupiny Korunka, která funguje při Ministerstvu financí.

Podobně jako tato skupiny, na ministerstvu financí v Letenské ulici v Praze, už funguje i dětská skupina Mašinka na ministerstvu dopravy, Zamiňáček na ministerstvu zahraničí a nebo Šikulové pro zaměstnance resortu průmyslu a obchodu.

Podobný firemní benefit by mohli mít i zaměstnanci poslanecké sněmovny a nebo přímo poslanci. Rozšíření zákona chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. Nově by se taky vztahoval na vnoučata zaměstnanců.

„Aby děti mohly navštěvovat dětskou skupinu i v zaměstnání svých prarodičů. Což je prvek mezigenerační solidarity, který je pro nás klíčový,“ říká mluvčí resortu Eva Davidová.

Spíše pro zaměstnance

Jestli by byl o službu vůbec zájem, zjišťuje kancléř sněmovny Martin Plíšek. Děti by se mohly scházet v pražských Holešovicích v budově Nejvyššího kontrolního úřadu, tedy v dojezdové vzdálenosti od obou komor parlamentu.

„Dokonce si myslím, že bychom mohli v tomto spolupracovat se Senátem, s kanceláří Senátu, a provozovat tu skupinu společně. Na základě zájmu, jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu, se ještě rozhodneme finálně. Ale za mě je dobré, udělat k tomu aspoň ty podmínky,“ říká Plíšek.

Zatím ale není jisté, jestli by právě poslanci službu vůbec využívali. Skeptická je i místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

„Vzhledem k našemu provozu, nepředvídatelnosti jednání, a celkově povaze té práce nebude moc pravděpodobné, že by to pro poslankyně a poslance bylo vhodné. Ale co já vím - třeba se podaří, aby to někomu pomohlo,“ říká Richterová s tím, že podle ní by dětská skupina sloužila spíše sněmovním zaměstnancům.

„Mně osobně dává smysl, aby byla dětská skupina domluvená u nějakého stabilního provozovatele, který s tím má zkušenost. A kde bychom mohli mít zajištěné místo pro ty, kteří ho budou potřebovat,“ říká. To by mohl splňovat právě Nejvyšší kontrolní úřad, ve své budově v pražských Holešovicích.