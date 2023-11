Dětské gangy v Jablonci: Soud už řešil devatenáct případů kriminality nezletilých

Jablonecký magistrát informoval, že při řešení kriminality dětí do patnácti let spolupracuje mimo jiné se státním zastupitelstvím. To letos podalo k soudu celkem devatenáct návrhů na uložení příslušného opatření bezplatně ve volném čase vykonávat společensky prospěšnou činnost, nebo absolvovat program sociálního výcviku.

Jak uvedl státní zástupce Roman Kadlček, soud o všech již rozhodl, v osmi případech rozhodnutí soudu nabylo právní moci.

Jak se situace ve městě od jara vyvíjí dál a zda přibyly další případy násilí, Český rozhlas zjišťoval u Policie České republiky. Ta vzhledem k věku pachatelů situaci podrobně nekomentovala, mluvčí Dagmar Sochorová nicméně uvedla, že policisté evidují v Jablonci nad Nisou za posledního půl roku čtyři trestné činy mladistvých a že v jednom případě šlo o dítě.

Lidé ve městě si letos stěžovali na několik skupinek nezletilých násilníků. Jedna z nich údajně své oběti přepadávala, tloukla nebo okrádala. Útoky si pachatelé natáčeli a chlubili se jimi na sociálních sítích. Na problém tehdy upozornil jeden z rodičů, když se jeho syn stal obětí útoku.

Radnice města Jablonec nad Nisou od jara 2023 kvůli kriminálnímu chování dětí v ulicích zavedla několik opatření; například posílila hlídky strážníků v problémových lokalitách, tedy v centru u obchodního domu, v Tyršově parku, na hřišti v ulici Nová Pasířská, v parku u Muzea skla a bižuterie a také na autobusovém nádraží. Denně tam strážníci provedou osm až deset kontrol.

Vedení magistrátu kromě toho spustilo kampaň proti lhostejnému přihlížení k násilí zvanou „Nemlčíš - zachráníš!", a tamní městská policie zavedla telefonní linku zvanou Bezpečí Jablonec, kam můžou zavolat například děti, které byly svědkem, nebo obětí útoku takzvané problémové mládeže.

Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové lidé tuto linku využívají jen zřídka. V poslední době podle ní ale přibývá případů, kdy problematické chování hlásí strážníkům na dispečink.

Obecně je nezletilý člověk do 18 let. Mladistvý je pak ten, komu je mezi 15 a 18 lety a je za své chování trestně odpovědný, přestože mu zákon nemůže uložit tak vysoký trest, jako dospělému. Děti jsou do věku 15 let a trestně odpovědné nejsou. Těm může soud uložit zmíněná opatření, jako je například speciální sociální program.