Rozpočet na provoz a vznik dětských skupin navýšilo ministerstvo práce na 1,5 miliardy

Ministerstvo navýšilo rozpočet dotačního titulu o zhruba 100 milionů korun, aby se dostalo na všechny už dříve podpořené projekty.

Navýšení rozpočtu pro už dříve podpořené projekty vítá provozovatel několika dětských skupin Stanislav Kopečný. „Je to důležité, že několik dětských skupin, na které by se nedostalo, by muselo svoji činnost ukončit. Takhle se dostalo na všechny a můžeme pokračovat dál,“ řekl Radiožurnálu.

314 skupin se 4000 místy. V Česku roste zájem o dětské skupiny, ministerstvo připravuje nové dotace Číst článek

Provozovatelé zhruba stovky dětských skupin už dřív žádali v petici ministerstvo o změnu dotačních podmínek. Obávali se, že se nedostane na všechna stávající zařízení.

Peníze ale nevyšly na část těch, kteří usilovali o vznik nových dětských skupin. Pro ně bylo vyhrazených zhruba 300 milionů korun.

Neúspěšní žadatelé se proti rozhodnutí budou moct odvolat, říká mluvčí ministerstva práce Petr Sulek. „V průběhu března budeme všem žadatelům posílat vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. Vzhledem k pravidlům Operačního programu zaměstnanost, kdy má možnost každý žadatel podat odvolání proti rozhodnutí, nemůžeme nyní říci, kolik žádostí bylo zamítnuto. Každopádně v průběhu března budeme mít kompletní informace k podpořeným projektům a také k těm, které jsme museli zamítnout,“ oznámil Sulek.

Dětské skupiny jsou alternativou k tradičním školkám. V Česku je teď podle údajů resortu přes 500 dětských skupin s kapacitou 7000 míst.