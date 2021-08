Výběr z médií: státní podpora dětských skupin, novela zákona o léčivech a nedostatek parkovacích míst

V českých médiích se ve středu dočtete, že od příštího roku ze státní kasy půjdou peníze na dětské skupiny, informují Hospodářské noviny. V Poslanecké sněmovně čeká na schválení novela zákona o léčivech, připomíná E15. A v Česku podle Regionálního deníku chybí desítky tisíc parkovacích míst. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středeční vydání Hospodářských novin se mimo jiné věnuje plánovanému státnímu financování dětských skupin | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Financování dětských skupin se státu vyplatí. Píšou o tom Hospodářské noviny. Peníze ze státní kasy na ně půjdou od příštího roku, tedy poté, kdy přestanou získávat peníze z evropských fondů. Novelou o dětských skupinách se ve středu navíc bude zabývat Senát.

Sněmovna zachová dětské skupiny, navštěvovat je budou moci děti od půl roku věku Číst článek

E15

Pád monopolu na konopí otevře miliardový trh, tak zní titulek deníku E15. Ten připomíná, že v Poslanecké sněmovně čeká na schválení novela zákona o léčivech, která by od příštího roku mohla zájemcům umožnit ucházet se o licenci k pěstování konopí k léčebným účelům. Tím by padl dosavadní monopol a souhrnné tržby jednotek pěstitelů by se mohly vyšplhat až na miliardu korun.

Regionální deník

V Česku chybí desítky tisíc parkovacích míst, jen v Praze to je zhruba 30 tisíc. Všímá si toho Regionální deník. V tom se dočtete, že do pěti let u nás mohly stát modernější automatizované parkovací domy. V těch by na ploše srovnatelné s těmi současnými mohlo stát o 25 procent automobilů víc.

Právo

Výše průměrné hypotéky v Česku roste, upozorňuje na to deník Právo. Meziročně se zvýšila o téměř půl milionu korun, a to na skoro 3,22 milionu. Vliv mají na růst průměrných hypoték hlavně ceny nemovitostí, ty se zase odvíjí od zdražujícího se stavebního materiálu.