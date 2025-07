Dětské tábory nebo povodně v Texasu. I proto vydat výstrahu nebyla chyba, říká hydrometeorolog Rieder

Výstrahy před možnými povodněmi na východě Moravy a ve Slezsku se nenaplnily. Co bylo jinak, než meteorologové předpovídali? „Je třeba si uvědomit, že o vydání výstrahy vždycky rozhodují lidé. A ti jsou pod vlivem toho, co se odehrává v celém světě. Rozhodně jsme nechtěli vůbec nic podcenit,“ vysvětluje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ředitel Českého hydrometeorologického úřadu Marek Rieder. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:02 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po úterním jednání Ústřední povodňové komise mluvili ministři o tom, že podle modelů může napršet v Beskydech až 150 litrů na metr čtvereční, a následně, že hrozí vzestup hladin. Víte, kolik tam do této chvíle napršelo?

Předpokládali jsme, že celkové úhrny budou někde mezi 100 až 150 litry na metr čtvrteční. Celkové úhrny jsou na spodní hranici tohoto intervalu, přičemž celá srážková epizoda v Beskydech končí právě v těchto chvílích.

Co se stalo, že to dopadlo jinak, než jste předpovídali? Co bylo jinak?

Stalo se, že se celý systém posunul zhruba o 40 až 50 kilometrů východněji, takže srážky, které měly v intenzivním množství vypadávat právě na návětrných stranách Beskyd, vypadávaly v menším množství nad Žilinou. Stačí, aby se někde na východě Ukrajiny trošičku změnilo tlakové rozložení, a celý systém se posune.

Jakou roli v aktuální situaci sehrálo to, že dešťům předcházelo sucho?

Poměrně velkou. Riziko přívalových povodní je vždy do značné míry ovlivněno nejen orografií, ale i mírou nasycenosti terénu. Tím, že v této oblasti poměrně dlouho panovalo srážkově podnormální období, půda byla schopná vstřebat naprostou většinu srážek.

To samé se stalo i loni. Bohužel po první vlně srážek, kterou byla půda schopná zachytit, přišla druhá vlna, která pak stékala povrchovým odtokem do vodotečí a způsobovala povodňové stavy.

⚠️Souhrnná zpráva k výstrahám ČHMÚ



Aktualizovaná výstraha v případě deště územně upravuje a snižuje stupeň nebezpečí na nízký a ruší výstrahu před povodňovými jevy.



Vzhledem k dosud nižším spadlým srážkovým úhrnům zejména v oblasti Moravskoslezských Beskyd (35 až 55 mm),… pic.twitter.com/6uGQmEFbYI — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 9, 2025

‚Dobré rozhodnutí‘

Nemyslíte si, že byla chyba vydat v úterý výstrahu a spustit zasedání Ústředního povodňového štábu?

Byť se to může jako chyba jevit, myslím si, že to chyba nebyla. Různé meteorologické služby mají různé parametry. Třeba Météo-France říká, že chce mít méně než čtyři procenta případů, kdy nastane nějaká extrémní situace, a oni výstrahu nevydají.

A naopak, že chtějí mít méně než 20 procent případů, kdy vydají výstrahu, a ono k tomu nedojde. Takže z tohoto pohledu to bylo dobře.

Navíc se modely na rozdíl od loňské situace významným způsobem mezi sebou neshodovaly. Švýcarský model předpokládal, že v Beskydech spadne až 400 mm srážek. Naopak model Evropského centra pro střednědobou předpověď odhadoval okolo 50 mm. Aladin ukazoval 100 až 150 milimetrů. To byla fakta.

Je ale třeba si uvědomit, že o vydání výstrahy vždycky rozhodují lidé. A ti jsou pod vlivem toho, co se odehrává v celém světě. Ať už to byla loňská povodňová událost v Jeseníkách, následné povodně ve Valencii s ohromným množstvím obětí nebo teď situace v Texasu.

Navíc do toho vstupuje to, že jsou prázdniny a že probíhají dětské tábory. I tam, kde by nikdy nemohl stát žádný dům, je v tomto období spousta lidí, včetně dětí. Rozhodně jsme tedy nechtěli vůbec nic podcenit.

Proto si myslím, že rozhodnutí vydat výstrahu, aktivovat celý systém a kontaktovat všechny vedoucí táborů bylo dobré. Navíc máme zpětnou vazbu, že to vedoucí dětských táborů ocenili.

Uplynulý týden byl opět srážkově podnormální a teplotně mimořádně nadnormální. Toky byly převážně setrvalé nebo mírně klesaly, popřípadě slabě kolísaly.



Za týden od 30. 6. do 6. 7. 2025 spadlo na celém území 7 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 12 mm), což odpovídá 36 % normálu… pic.twitter.com/C8VZw3sZRk — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 9, 2025

Vydáváte výstrahy před silnými dešti, před suchem, před vedrem, před bouřkami, před větrem, před povodněmi. Jenom za poslední týden byla vydána výstraha před deštěm a možnými povodněmi. Předtím v neděli jste varovali před bouřkami a možnými přívalovými dešti. A ještě předtím platila výstraha před vedrem a možností požárů. Není výstrah až moc?

Může se to tak zdát. My ale samozřejmě provádíme pravidelně hodnocení úspěšnosti vydaných výstrah a s úspěšností vydaných výstrah se pohybujeme na úrovni 80 až 90 procent.

Nevydaných výstrah na jevy, které nakonec nastaly, máme výrazně méně než deset procent. Není to ale samozřejmě jen o orografii a o tom, že máme k dispozici výsledky modelů, ale také o důvěře veřejnosti v systém.

