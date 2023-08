Příliš mnoho uzenin. Vedle buřtů by jich táborníci tolik jíst neměli, říká hlavní hygienička Svrčinová

Jaká kritéria uplatňuje hygienická služba na stravování účastníků letních táborů? Jak se mění hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro vzdělávání dětí a co to bude školy stát? Podrobnosti sdělila v rozhovoru hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:24 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak se mění hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro vzdělávání dětí a co to bude školy stát, sdělila v rozhovoru hlavní hygienička Pavla Svrčinová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prázdniny jsou v poslední čtvrtině. Jak dopadly dosavadní kontroly hygieny na dětských táborech?

Dosavadní kontroly, kterých bylo skoro tisíc ve všech krajích, odhalily určité nedostatky: zejména ve stravování a ve zdravotnické dokumentaci, kterou s sebou děti na táborech mají. Po loňském pilotním projektu, kdy jsme víceméně provozovatele táborů poučovali o tom, jak by měl vypadat jídelníček, pokud jsme při jeho kontrole nebyli spokojeni, jsme letos už kontrolu prováděli naostro.

Sledujete obecně nějaký rozdíl oproti výsledkům loňských kontrol?

Myslím si, že kontroly dopadají zhruba stejně. Ti dlouhodobě pořádající letní tábory jsou už proškolení, jak je provozovat a závad není tolik. Kupodivu jsme objevili poměrně dost závad ve skladbě jídelníčku.

Musím se přiznat, že mě k tomu inspirovala vlastní zkušenost s jídelníčkem na táboře, kdy se sice zdravotnice podílela na sestavení jídelníčku, ale když byla ryba, tak jenom smažená, poměrně často byly uzeniny. Do této chvíle kolegové zkontrolovali 565 jídelníčků, z toho poměrně často se podávaly uzeniny: na 219 táborech.

Takže vidíte, že ta kontrola má svůj smysl a že závady ve složení toho jídelníčku jsou poměrně časté.

Rozumím tomu, co říkáte – na druhou stranu, třeba na ohni opečené buřty sice neodpovídají kritériím zdravé výživy, ale do jídelníčku táborníka patří, nebo ne?

Určitě, pokud ale máte daný týden v plánu pečení buřtů na ohni, tak už by se v dalších pokrmech uzeniny vyskytovat neměly. Musím říct, že jsme viděli i jídelníčky, kde měly děti uzeniny téměř každý den, skoro žádné ovoce a zeleninu – tam bylo to množství uzenin opravdu poměrně velké. Když je to jednou za týden, je to samozřejmě akceptovatelné.

A není na místě dbát na racionální výživu dětí během celého roku, ale v čase letních táborů možná přistoupit na kompromisy, protože může být důsledné dodržování principů moderního racionálního stravování na táborech z různých důvodů problematické?

Kontrolujeme jídelníčky ve školní kuchyni průběžně po celý rok, začínáme od mateřských škol, přes základní školy...

I tábor se dá v provizorních podmínkách udělat tak, aby děti opravdu měly alespoň základ. Myslím si, že i v tomto období, kdy některé tábory trvají nejčastěji čtrnáct dní – výjimečně až tři týdny –, by děti měly dostávat stravu přiměřenou svému věku, která odpovídá zásadám.

Nemusí to být drahé: zažíváme i tábory, kde se děti samy podílí na přípravě stravy, nasbírají třeba v lese borůvky, jahody, maliny a z toho jim udělají třeba dezert, případně udělají knedlíky plněné tím ovocem.

Jedná se z vaší strany, co se toho správného stravování týče, o doporučení, nebo organizátorům můžete v nějakém případě i udělit pokutu?

Zatím je to pořád ještě v edukační rovině. Mám informace, že se o to provozovatelé hodně zajímají – kolegové na táborech předávají edukační materiály, vysvětlují, co a jak by měli nahradit. Musím říct, že jsou i tábory, kde jídelníček zcela odpovídá, tam kolegové chválí a předávají drobné upomínkové předměty.

Jaké problémy se pojí s pitným režimem na táborech? A jaké požadavky pro školní budovy obsahuje nová vyhlaška ministerstva zdravotnictví? Poslechněte si celý rozhovor s Pavlou Svrčinovou vedený Vladimírem Krocem.