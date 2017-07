Dětský domov jako záchrana. Tvrdili, že neodmaturuje, teď dívka končí studia na ČVUT

Ze zvláštní školy až na vysokou. Tak se dá popsat dosavadní životní cesta Evy Ptáčkové. Dnes 25letá dívka dokončuje studia na strojní fakultě ČVUT. Její život opravdu nebyl snadný. Pomohlo jí, že se dostala do dětského domova. Praha 18:35 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku je podle údajů nadace Terezy Maxové je zhruba 24 tisíc dětí v ústavní péči. Ilustrační foto. | Foto: Support PDX | Zdroj: CC BY 2.0

Tepelné zpracování dutých tyčí z borové oceli. To je téma diplomové práce usměvavé Evy Ptáčkové, která ji před pár minutami odevzdala do tisku. Spolu se třemi sestrami se v roce 2001 dostala do dětského domova.

„Maminka hrála automaty a nebývala doma, táta byl ve vězení, takže jsme byly se sestrami samy doma,“ líčí Radiožurnálu.

Paradoxně právě pobyt v dětském domově na severu Moravy, odkud rodina pochází, jí pomohl s přechodem na normální základní školu. Pak se rozhodla jít na střední technickou.

Můžete se ze zvláštní školy dostat až na vysokou? Určitě to není snadné, ale také to není nemožné. Přesvědčí vás příběh mladé dívky, která právě dokončuje studia na strojní fakultě ČVUT.

„Bála jsem se, jestli tu školu vůbec zvládnu. Ze začátku jsem měla problém s češtinářkou, která mi neustále opakovala, že neodmaturuju, že tu školu nedodělám. Ve finále jsem odmaturovala z češtiny za dva,“ vzpomíná.

Eva přiznává, že se musela a musí učit poctivě, možná víc než někteří spolužáci. Problém jsou pro ni hlavně jazyky, ale má velkou motivaci. „Nechci být jako máma, nechci tak skončit. Má vystudovanou základku, jinak nic. Chci mít dobře placenou práci, chci dobře bydlet, nechci mít dluhy. A když už, tak jen ty nutné, které budu schopná splácet. Když už budu mít rodinu, chci se o ni postarat, ne aby mi ji vzali,“ má jasno.

„Táta umřel před sedmi lety. Máma ví, že studuji, že jsem dokončila bakaláře. Byla mi i na promoci. Je pravda, že jsme víc v kontaktu, než jsme bývaly. Má ale trochu blok projevovat emoce, ale myslím, že má radost.“

Na náklady spojené se studiem Evě mimo dětského domova přispěla také Nadace Terezy Maxové, která se zabývá podporou znevýhodněných dětí už 20 let. V Česku je podle údajů nadace je zhruba 24 tisíc dětí v ústavní péči.