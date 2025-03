Dětský domov v Chrastavě bude zrušen, policie tam v minulosti řešila případy napadení či zneužívání

Ministerstvo školství rozhodlo zrušit dětský domov v Chrastavě na Liberecku, kde policie v minulosti řešila případy napadení nebo zneužívání. Uzavře se na konci prosince, uvedla Česká televize. Město má o budovu zájem, proměnit ji chce v domov pro seniory. Zájem ale projevila také armáda, informoval na webu města starosta a senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). Chrastava 18:25 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Chrástavě byl v minulosti výchovný ústav, od roku 2016 slouží budova už jen jako dětský domov (ilustrační foto) | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

V Chrastavě byl v minulosti výchovný ústav, kam na základě soudního rozhodnutí umisťovali děti od 12 do 18 let, které užívaly drogy nebo páchaly trestnou činnost včetně násilné. V roce 1998 se stal místem tragického střetu mladíka s vychovatelkami. Šestnáctiletý chlapec tehdy zavraždil v noci kusem dřeva vychovatelku a další těžce zranil. V minulosti tam policie řešila také případ zneužívání jednoho z chovanců třináctiletým chlapcem, časté byly útěky dětí.

Od 1. září 2016 slouží budova jen jako dětský domov, kam se umisťují chlapci do 16 let s nejrůznějšími problémy, aktuální kapacita je 24 dětí. Podle České televize jich ale v současné době v budově žije jen deset. Policie tam aktuálně řeší případ z konce února, kdy trojice chlapců svázala při hodině učitelku. Nejstaršímu 15letému útočníkovi hrozí za vydírání a vyhrožování až čtyřleté vězení. S uzavřením zařízení se chlapci vrátí do rodin nebo se přesunou do jiných ústavů, o práci přijde 25 zaměstnanců.

„Po událostech z roku 2016, kdy ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) zrušila část ústavu, ztratila jeho další existence v Chrastavě smysl a opodstatnění. Od té doby jsme opakovaně usilovali o zrušení zbytků ústavu a převedení budovy do vlastnictví města, které by nám umožnilo obnovit účel budovy, kvůli kterému byla v roce 1912 postavena. Domov důchodců nám v Chrastavě citelně chybí,“ uvedl Canov.

Plány města jsou teď ale podle starosty ohroženy, o budovu projevilo zájem ministerstvo obrany. „Vznikl by tu prapor územní obrany, který bude primárně obsazen příslušníky aktivních záloh. Ministerstva obecně mají při získávání podobného majetku přednost před městy a obcemi. Budova by přešla z jednoho ministerstva na druhé. Pokud tedy bude ministerstvo obrany trvat na svém plánu, tak zde budeme mít místo domova důchodců vojenskou jednotku,“ řekl starosta, který chce s armádou o budově ještě jednat.