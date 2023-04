Práva dětí by měl v Česku hlídat jejich vlastní ombudsman. Post má vzniknout v roce 2024

Děti by mohly mít v Česku větší právní zastání. V příštím roce má začít fungovat úplně nový institut, který tu nikdy nebyl – dětský ombudsman. Změna bude součástí novely o veřejném ochránci práv, detaily zákona dokončuje pracovní skupina ministra pro legislativu. A co si o tom myslí samy děti? Reportáž Praha 13:11 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ke zřízení dětského ombudsmana Česko dlouhodobě vyzývá Výbor pro práva dětí OSN | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Kdo to je dětský ombudsman či veřejný ochránce práv? „Nějaké soudce, advokát, člověk co řeší šikanu, nebo třeba to, když děti lžou, a co svým lhaním způsobují,“ myslí si děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Česko je jednou z posledních zemí v Evropské unii, která ombudsmana pro děti nemá. K jeho zřízení stát dlouhodobě vyzývá Výbor pro práva dětí OSN. Podle vlády by mohl začít fungovat v roce 2024.

A nebyly od pravdy daleko – ochránce práv se jich může zastat, když cítí křivdu ve výchovných ústavech, nemocnicích, nebo když naopak necítí zastání třeba u soudů, popisuje ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti).

„Může docházet k nežádoucím stavům, až extrémním, kdy neexistuje člověk, který by chránil práva dítěte,“ připomíná Šalamoun.

Dětský ombudsman by mohl podle ministra začít fungovat v roce 2024. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková říká, že už bylo na čase:

„Systém ochrany práv dětí v České republice je poměrně roztříštěný. Chybí nám nadrezortní koordinační mechanismus. Dětský ombudsman by znamenal posílení práv dětí v naší zemi.“

Dva ombudsmani, jeden úřad

Šalomoun je ale přesvědčený, že se to pravděpodobně nestane. „Rozhodně nejsme schopni v rámci kondice státního rozpočtu zřídit tento nový úřad. Vzniká tedy situace, kdy musí jednak dětský ombudsman vzniknout, musí se ale inkorporovat do současné kanceláře veřejného ochránce práv,“ míní.

Bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková z opozičního hnutí ANO se začleněním souhlasí. Dětskému ombudsmanovi ale podle ní musí zůstat samostatné pravomoce. „Pokud by se to ale změnilo na nějaký ‚kvaziprodukt‘ a stal by se z toho jen veřejný ochránce práv bez důležitých kompetencí, budeme hlasovat proti,“ popisuje.

Vládní návrh novely zákona dokončuje pracovní skupina. Do několika týdnů chce předlohu poslat do připomínkového řízení.

„Podle toho, jestli by to byl sympatický pán nebo paní, nebo jestli by měl předchozí zkušenosti, aby se mu dalo věřit,“ reagovaly děti na otázku, jaký by ochránce jejich práv měl být, aby byly ochotné se mu svěřit.

„Počítáme s tím, že by si měl dětský ombudsman vytvořit poradní sbor, kde by měly být zastoupené děti. A to děti z různého prostředí, včetně třeba těch se speciálními potřebami,“ uvádí Šimáčková Laurenčíková a dodává, že by to měl být důvěryhodný člověk s vysokoškolským titulem, který má zkušenosti s ochranou práv dětí.

Stížnosti z dětských domovů

Práva dětí teď řeší kancelář stávajícího ombudsmana. Loni jim děti poslaly asi šedesát stížností, říká zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

Podle něj se na úřad obracejí například děti umístěné v dětském domově. „Upozorňují třeba na rizika špatného zacházení. Buď to se tím můžeme zabývat individuálně, nebo do daného domova vyrazíme na neohlášenou návštěvu v rámci národního preventivního mechanismu špatného zacházení,“ popisuje.

Dětský ombudsman má být podle Schorma rovnocenným partnerem stávajícího veřejného ochránce práv.