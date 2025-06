Devatenáctiletému mladíkovi za náraz do autobusu v Karlových Varech hrozí až osm let vězení

Policisté obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti 19letého cizince, který loni v září narazil autem v centru Karlových Varů do autobusu městské hromadné dopravy. Autobus po střetu sjel do vlakového kolejiště. Dva lidé byli lehce zraněni a tři těžce. Mladík neměl řidičské oprávnění, do křižovatky vjel na červenou a při dechové zkoušce nadýchal 0,83 promile. Hrozí mu až osmileté vězení. Karlovy Vary 20:16 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda autobusu v Karlových Varech | Foto: Dominik Hron | Zdroj: Český rozhlas

Dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 19. září 2024 kolem 6.00 na křižovatce ulic Varšavská a Západní. „Devatenáctiletý řidič volkswagenu vjel do křižovatky, kde narazil do projíždějícího autobusu. Ten vjel po nárazu na chodník, prorazil zábradlí a sjel z mírného srázu do kolejiště,“ uvedl krajský mluvčí Jan Bílek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Několik lidí se zranilo, podle mluvčího záchranné služby Radka Hese se jednalo převážně o lehčí poranění a zlomeniny

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 900 tisíc korun. Karlovarští kriminalisté zahájili podle mluvčího trestní stíhání devatenáctiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Záchranáři při nehodě ošetřili 17 lidí.

„Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje vyhlásila první stupeň traumaplánu. Pacienti s lehkými zraněními byli rozvezeni do zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji i za pomoci dopravního automobilu hasičského záchranného sboru,“ uvedl mluvčí záchranné služby Radek Hes.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy bylo poškozené kolejiště v délce 15 metrů a vlaky nejezdily mezi stanicemi Karlovy Vary a Karlovy Vary - Dolní nádraží.

Pro cestující dráhy vypravily náhradní autobusy. Obnova štěrkového podloží a nové usazení kolejového roštu trvala tři dny. Odklízení následků nehody zaměstnalo také pět hasičských jednotek s 11 kusy techniky, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

V Karlových Varech začalo vyprošťování nabouraného autobusu. Dnes po ranní srážce s osobním vozem sjel i s cestujícími do kolejiště. Až na oděrky a pohmožděniny se nikomu nic nestalo. Provoz na frekventované křižovatce i na železniční trati je zatím uzavřený @Radiozurnal1 pic.twitter.com/jh5jsm1RVg — Dominik Hron (@dhr0n) September 19, 2024