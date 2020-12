Inspekce životního prostředí k zamlčení incidentu v Deze: Jednoznačný prohřešek, bude vedeno řízení

Česká inspekci životního prostředí (ČIZP) se dozvěděla o havárii v chemičce Deza, ke které došlo souběžně s otravou řeky Bečvy, z médií. Jak řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss, o mimořádné provozní události v Deze se inspektoři dočetli až v článku Deníku Referendum. Podle zjištění Deníku N bude inspekce na základě nových zjištění věc řešit ve správním řízení. Valašské Meziříčí 11:20 12. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DEZA ve Valašském Meziříčí | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

Společnost Deza z koncernu Agrofert neoznámila České inspekci životního prostředí (ČIŽP) mimořádnou událost, k níž došlo souběžně s otravou řeky Bečvy. A to přesto, že se inspektoři v Deze výslovně o jakékoliv mimořádné události zajímali. „My jsme to nevěděli. Čestné slovo – a já jsem chodil do Skauta – že jsme to nevěděli. Byli jsme naštvaní,“ řekl Geuss v rozhovoru pro Deník N.

Geuss vysvětlil, že v rámci šetření se zaměřovali na to, co z fabriky odešlo výpustěmi a dalšími cestami ven. „Zdokumentovaný incident byl interní. Je nesporné, že o tom Deza měla informovat. Ale problém je v tom, že jsme kontrolovali, co jde ven. Oni to zachytili v rámci dešťové kanalizace, která ven nejde,“ upřesnil šéf inspekce.

Podle Geusse se tak jedná o jednoznačný prohřešek, protože se inspektoři v rámci vyšetřování otravy Bečvy zajímali o cokoliv mimořádného, co se v Deze stalo. „Z našeho pohledu je to jednoznačný prohřešek a bude vedeno řízení,“ konstatoval Geuss.

„Naši inspektoři se Dezy ptali, jestli nezaznamenala jakoukoliv mimořádnou událost, cokoliv, o čem bychom měli vědět,“ potvrdila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Chemička spadající pod koncern Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) ale inspektorům o „provozní události“, jak incident nazývá, neřekla.

Agrofert jakékoliv pochybení odmítá. Podle mluvčího koncernu Karel Hanzelka pouze kvůli nedbalosti zaměstnance přetekl vodný roztok sody z provozního reaktoru. Látka ale podle něj toxická není. „Podle našeho názoru tuto povinnost měla. Z naší strany jde v tomto směru o delikt Dezy,“ nesouhlasí s názorem firmy ředitel ČIŽP.

Šéf ČIŽP také uvedl, že souvislost mezi mimořádnou událostí a ekologickou katastrofou vyloučit nemůže. „Nemohu vyloučit vůbec nic. Nadále to šetříme jako verzi,“ řekl Geuss.