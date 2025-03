Dezinfekční pásy a zákazy návštěv. Šlapanický kravín chce předejít nákaze slintavkou a kulhavkou

Kvůli riziku nákazy slintavkou a kulhavkou, která se vyskytla na Slovensku a v Maďarsku, přijímají už teď někteří čeští chovatelé preventivní opatření. Pokud by se nemocí nakazila i jejich zvířata, museli by vybít celý chov. Ochranu před zavlečením nákazy zvýšila třeba i farma ve Šlapanicích na Brněnsku. Šlapanice (Brněnsko) 7:01 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko zavádí opatření kvůli hrozící nákaze slintavkou a kulhavkou (ilustrační foto) | Foto: Lubos Chlubny/Alamy | Zdroj: Profimedia

Auta musejí u vjezdu do kravína ve Šlapanicích projíždět přes dezinfekční koberec. Týká se to úplně všech vozidel – osobních, nákladních i traktorů, které vjíždí do areálu anebo z něj vyjíždí. Je to preventivní opatření kvůli hrozící nákaze krav slintavkou a kulhavkou, vysvětluje Petr Veverka z vedení zemědělské společnosti.

Poslechněte si reportáž ze šlapanického kravína

„Vstoupili jsme do toho ihned, jak jsme dostali zprávy z Maďarska a ze Slovenska, a jakmile Státní veterinární správa vydala doporučení,“ říká pro Český rozhlas Brno Veverka.

Auta přejíždějí po látkových pásech, které jsou napuštěné dezinfekcí. Tu zaměstnanci pravidelně doplňují. Vrátný kropí koberce dezinfekcí kvůli velkému provozu zhruba každou hodinu.

Dezinfikují se nejen auta, ale i lidé, vysvětluje hlavní zootechnik Zdeněk Vala: „Každý zaměstnanec musí projít dezinfekční rohoží, musí si vydezinfikovat obuv a následně se převleče do pracovního oblečení. Pak zpátky přejde po koberci a odchází domů.“

Veřejnost do kravína, kde mají 720 krav dojnic a asi 750 telat, teď nemůže vůbec. Podle Veverky by bylo fatální, kdyby se infekční kulhavka a slintavka rozšířila do stáje chovných jalovic nebo dojnic. Celé stádo by se pak muselo zabít, což by pro firmu bylo likvidační.

Šlapanický kravín musel teď zrušit praxe pro studenty z okolních škol i exkurze pro veřejnost. „Budeme patrně nuceni zrušit i den otevřených dveří pro veřejnost, který jsme v posledních letech pořádali v červnu. To vidím jako skoro vyloučenou akci,“ uvádí Veverka.

Dodává ale, že lidé se ale nákazy bát nemusejí – na člověka není tato nemoc přenosná.

Další kontroly a opatření

Mimořádné kontroly vozidel nad 3,5 tuny převážejících zvířata nebo živočišné produkty se kvůli riziku šíření slintavky a kulhavky od pátku rozšířily i na dva hraniční přechody s Rakouskem, a to Hatě a Mikulov. Vytipovaná vozidla tam budou muset projet dezinfekčním pásem stejně jako na dalších přechodech a také v kravíně ve Šlapanicích.

Obdobná omezení již od čtvrtka platí na hranicích se Slovenskem, přičemž nákladní doprava přepravující zvířata ze Slovenska je omezená na čtyři přechody, kterými jsou Lanžhot-Brodské, Starý Hrozenkov-Drietoma, Bílá-Bumbálka a Makov a Mosty u Jablunkova-Svrčinovec. Od pátku je také veřejnosti zakázaný vstup do obor v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Nákaza slintavkou a kulhavkou se zatím šíří na Slovensku a v Maďarsku. Zákaz dovozu skotu, prasat, ovcí, koz a živočišných produktů kvůli riziku slintavky a kulhavky ale platí i pro Dolní Rakousko a Burgenland.

K omezení dovozu z Rakouska přistoupil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) kvůli šíření nákazy. Nové ohnisko, které bylo potvrzené ve středu v Maďarsku, totiž zasahuje i na území Rakouska a nachází se vzdušnou čarou zhruba 85 kilometrů od území České republiky.