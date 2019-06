Nenapadlo mě, že se to rozšíří, říká původce dezinformace o dvou tisícovkách pro demonstranty

Oběd, jízdenka a tisíc korun, to podle neověřené zprávy kolující na sociálních sítích dostali někteří účastníci úterní demonstrace na pražském Václavském náměstí. Na svém facebooku ji sdílela třeba i KSČM. Deník N vypátral, že autorem této informace je senior František Kudláček. Zaslechl ji u oběda, poslal e-mailem kamarádovi, a poté se objevila na sociálních sítích. Nikdo přitom neověřoval, zda je pravdivá. Jablonné nad Orlicí 8:35 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace za demisi premiéra Andreje Babiše z ANO a ministryně spravedlnosti Marie Benešové za ANO se podle pořadatelů zúčastnilo na 120 tisíc lidí. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Skupina lidí v Jablonném nad Orlicí měla podle příspěvku kolujícím na sociálních sítích nabízet demonstrantům zpáteční jízdenku do Prahy, oběd a peníze na ruku.

„O víkendu jsem byl v Jablonném nad orlicí. A moje bývalá žena, která tam žije, mi říkala, že tam obcházeli mládenci a nabízeli: lístek do Prahy a zpět, oběd + 1000,- za účast na úterním srocení. Takhle to dělají. Lístek do Prahy stojí z Jabla 220 Kč. Zpátečka tedy pomalu 500,- + 1000,- + cca 200,- za oběd, takže jen z Jablonného cca 2000,-/ks.“

Příspěvek umístil na Facebook podle Deníku N Břetislav Olšer, šéfredaktor serveru Rukojmí.cz. Ten ministerstvo vnitra řadí mezi dezinformační weby. „Já jsem to dostal e-mailem od známých,“ vysvětloval Olšer.

Deník N pak vypátral, že autorem informace je František Kudláček, který o sobě tvrdí, že je bývalý vojenský důstojník, nyní v důchodu. Slyšel to prý od své bývalé ženy u oběda a poslal soukromým e-mailem kamarádovi. A neuvědomil si, že by zpráva mohla mít takový dosah, což ho překvapilo.

„Napsal jsem mu, co jsem slyšel od bývalé manželky u oběda. A on pak ten e-mail bez mého svolení poslal na důvěryhodné lidi, aniž by si cokoliv ověřoval. Mě nenapadlo, že by to chtěl rozšířit,“ řekl Deníku N Kudláček.

Že by se ve městečku něco takového dělo, odmítl dlouholetý starosta Karel Pospíšil. „Kdyby se něco takového dělo, určitě by se to u nás na malém městě rozneslo. To je asi nějaký fejk,“ řekl Deníku N Miroslav Wágner zvolený za hnutí Nestraníci.

Neověřená informace se rozšířila mezi tisíce lidí. A na oficiálním facebookovém účtu ji sdílela třeba i KSČM, která už příspěvek smazala.

Úterní protivládní demonstrace na Václavském náměstí se podle pořadatelské iniciativy Milion chvilek pro demokracii účastnilo zhruba 120 tisíc lidí.

Proč přišli protestovat? Reportéři serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu vyzpovídali přes stovku demonstrantů. Jejich odpovědi najdete v článku.

Demonstraci na Václavské náměstí svolalo hnutí Milion chvilek pro demokracii. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz