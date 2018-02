Česko během prezidentské volby zažilo dosud nejmasivnější nárůst šíření dezinformací

Týkaly se především prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, vítěz volby Miloš Zeman čelil především urážlivým kolážím šířeným po sociálních sítích

Především starší lidé si mezi sebou lživé informace přeposílali e-maily, zásah některých se počítá až na desítky tisíc

Server iROZHLAS.cz vyhledal autory a šiřitele některých dezinformačních e-mailů, je mezi nimi lékař, advokát, důchodce nebo farmář

„Prostě jsem to tam dal, ono to přišlo několikrát, něco jsem si vybral a něco jsem tam dal,“ říká ve dveřích své ordinace svitavský praktický lékař Vítězslav Podivínský.

Vítězslav Podivínský, svitavský praktický lékař Mluví o 21stránkovém materiálu rozesílaném e-maily během prezidentské volby. Podivínský ho umístil na své webové stránky určené i pacientům. Dokument je mimo jiné zaměřen proti islámu, uprchlíkům a Evropské unii. „Islám je nejodpornější způsob myšlení dnešního světa. Každý muslim je nositelem smrti,“ lze se v něm například dočíst. Budu se starat o rodinu a vlast Miloše Zemana líčí jako kandidáta stavícího se proti přijímání uprchlíků, Michala Horáčka a Jiřího Drahoše naopak jako prouprchlické kandidáty. V Drahošově případě připomíná výzvu vědců, která odmítá šíření strachu v souvislosti s imigranty. Drahoš ji podepsal, kvůli čemuž na něj jeho odpůrci útočili jako na „vítače uprchlíků“, což sám kandidát opakovaně popíral. Podivínský mu to ale neuvěřil. „On to prostě podepsal, tak s tím souhlasí," řekl pro iROZHLAS.cz bez nejmenších pochyb. Argument, že výzva není pozvánkou uprchlíkům do Česka, nepřijímá. Zároveň ale neříká proč. „Já prostě nesouhlasím s tím, aby se říkaly věci, které mi vadí. Já jsem dlouho odolával pokušení něco takového vůbec psát, někam dávat, ale od jisté doby jsem se rozhodl, že budu egoista a budu se starat o svoji rodinu a o svoji vlast. To říkám natvrdo. Dehonestující kampaň vůči Zemanovi byla značně tvrdá, tak jsem si řekl, že mohu pomoc i tímto způsobem,“ vysvětluje lékař. Rozesílaný dokument s dezinformacemi V případě, že dokument nevidíte, vyčkejte, nebo znovu načtěte stránku. Vítězslav Podivínský patří mezi ty, kdo během letošní prezidentské volby dostávali lživé e-maily a neváhali je šířit dál. Psalo se v nich například, že Drahoš je homopedofil a spolupracoval s StB. Je členem „zednářské“ organizace Římský klub. Pokud se stane prezidentem, justice umožní posílat děti na výchovu k pedofilům, obchodníkům s bílým masem, na prostituci a orgány. Česko dosud nikdy nezažilo tak masivní nárůst dezinformací jako během nedávné prezidentské volby. Nejde přitom jen o falešné zprávy šířené na sociálních sítích a publikované na dezinformačních serverech. Především starší lidé si mezi sebou lživé informace přeposílali právě prostřednictvím e-mailů. Riziko týkající se e-mailových lží potvrzuje i nejnovější výzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Seznam.cz. S přibývajícím věkem podle ní roste ochota šířit dezinformace e-mailem. „E-maily varující před nebezpečím (například migrace, islámu) rozšiřuje 35 procent osob ve věku 55 až 64 let a 47 procent osob starších 65 let. To je čtyřikrát více než u osob mladších. Pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění posílají senioři šestkrát častěji než osoby mladší,“ uvádí zpráva publikovaná tento týden.

Třicet ku jedné Dezinformace se přitom v drtivé většině týkaly prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. „Existují i protizemanovské, ale ten poměr je 30:1,“ vypočítává pro iROZHLAS.cz jeden z autorů zprávy, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamil Kopecký. Proti vítězi volby Miloši Zemanovi byla například namířena fotografie první dámy Ivany Zemanové v hidžábu s popiskem, že tajně přijala muslimské jméno. Loni v listopadu se na facebooku objevil příspěvek, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu několik měsíců života. Jeho autorem byl brněnský politik Svatopluk Bartík. Hrad zprávu dementoval a prezident oznámil, že bude soudně požadovat omluvu a odškodné pět milionů korun, které chce věnovat na provoz Klokánků pro ohrožené děti. Jsou to odporné lži a ten, kdo je šíří, je lidský odpad. Na S. Bartíka bude podána žaloba a trestní oznámení. pic.twitter.com/l2R3U2dUYt — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 7, 2017 I když šlo původně o žert, jako dezinformaci je podle Kopeckého třeba vnímat i zprávu, že Zemanovi voliči nemusí k prvnímu kolu voleb, protože prezident automaticky do druhého kola postupuje. Zatímco Zeman čelil spíše zesměšňujícím kolážím, na Drahoše podle Kopeckého mířily vyložené lži. Obálka výzkumné zprávy Starci na netu. Celou zprávu čtěte zde. O původcích dezinformací lze podle Kopeckého pouze spekulovat. Dohledat jejich prvotní zdroje se zdá téměř nemožné, jisté ale je, že část z nich je organizovaná. „Není možné, aby někdo vytvářel takto se doplňující informace. Jeden napíše, že Drahoš byl v StB, druhý jméno jeho vyšetřovacího důstojníka, který reálně existuje. Třetí zpráva pak tyto informace doplňuje. To přece nemůže vzniknout izolovaně. Už jen to, že daleko víc dezinformací bylo proti Drahošovi, vypovídá o tom, že to není náhodný jev,“ je přesvědčen šéf Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Server iROZHLAS.cz se pokusil vyhledat ty, kteří dezinformace během prezidentské volby vytvářeli či šířili. Kromě lékaře Podivínského jsou mezi nimi advokát, farmář nebo důchodce. Všichni dostali příležitost vysvětlit, proč materiály napsali nebo šířili nebo doložit zdroje, z nichž uváděné informace čerpali. Podivínský nicméně nesouhlasí s tím, že jím zveřejněný materiál obsahuje dezinformace. „Samozřejmě nevěřím tomu, že Drahoš je pedofil, nejsem debil. Je pod tímhle podepsaný? Je. Tak to není dezinformační kampaň. Vím, že to může vypadat všelijak," ukazuje na pasáž pojednávající o výzvě vědců. Materiál prý dohromady nedával ani ho dál e-mailem nešířil. Od koho ho dostal, si ale prý nepamatuje. "Tohle někdo poslal, ale hned jsem to smazal,“ vysvětluje lékař.

'Na ty stránky nepíšu jen já' Dokument v jedné z pasáží odkazuje na stránku volbyprezidenta.cz, která je registrována na jméno pražského advokáta Norberta Naxery. Ten v minulosti kandidoval v krajských volbách na Plzeňsku jako lídr koalice vedené Republikány Miroslava Sládka. Patřil také do týmu prezidentského kandidáta Josefa Tomana, který tvrdí, že ke kandidatuře nasbíral podpisy 75 tisíc občanů, ale podle ministerstva vnitra jich dodal pouhých 11. Naxera tvrdil, že petiční archy někdo ukradl, aby „nepohodlnému kandidátovi“ znemožnil ucházet se o Hrad.

Web volby prezidenta, na který odkazuje jeden z dezinformačních materiálů V případě dezinformačního dokumentu však advokát popírá, že ho vytvořil nebo šířil. „Já vám to neřeknu přesně, na ty stránky nepíšu jen já, má tam přístup více lidí. Já osobně jsem nic nerozesílal. Jestli to dělal někdo jiný, to nevím. Je to možný, ale musel bych se zeptat,“ říká neurčitě. S kolegy prý obsah publikovaných ani rozesílaných materiálů nekonzultuje. „Na to nemám čas. Pokud by tam opravdu bylo něco nepravdivého, to by mi samozřejmě vadilo. Nic vědomě nepravdivého jsem nešířil a nemyslím si, že by na stránkách něco takového bylo,“ odmítá. Vykreslení Drahoše jako „vítače uprchlíků" je ale podle něj v pořádku. „To je pravda. Přece říkal, že jestli se stane prezidentem, přijme jich 200 tisíc. Přesně si to nepamatuji, ale říkal něco takového. I když to několikrát popřel, já jsem to někde slyšel,“ dodává Naxera k otázce, z jakých zdrojů vychází.

'Brání národ před autogenocidními proudy' K autorství dvou dezinformací se naopak hlásí Byzantský katolický patriarchát. Na Ukrajině ho založil exkomunikovaný český kněz Eliáš Antonín Dohnal. Právě z Ukrajiny se v e-mailech masově šířily dva materiály. První je otevřeným dopisem Jiřímu Drahošovi. Rozesílaná dezinformační zpráva V případě, že dokument nevidíte, vyčkejte, nebo znovu načtěte stránku. Bývalý šéf Akademie věd ČR je podle něj představitel „zla a smrti“ a pravděpodobný zednář, jenž bude muset prosazovat program „nadnárodních elit, které chtějí zavést globalizaci a tzv. Nový světový řád“. „Tento program zahrnuje plánovanou islamizaci a zničení evropské křesťanské kultury. Vy se netajíte, že to chcete a vidíte v tom dobro!“ stojí například v otevřeném dopise. Druhý text se obrací přímo na příjemce, kteří se podle něj musí rozhodnout mezi volbou života, a smrti. „Prezident Zeman nejenže ekonomicky pozvedá stát a postupně ho zbavuje otrocké závislosti, ale brání národ před autogenocidními proudy,“ píše se v dopise. Vyplývá z něj, že Drahoš naopak patří k proudu podporujícímu „autogenocidu“ lidstva. Sílu těchto dvou šířených zpráv dokládá i fakt, že se od nich veřejně distancoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „V Česku nejsou registrovanou náboženskou společností, i když se o to opakovaně snažili. V poslední době sami sebe označují za sektáře. Jejich mnohé postoje nelze považovat za shodné s katolickou církví, ani za lidsky vyzrálé a rozumné. Katolická církev se od jejich aktivit distancuje,“ uvedl na adresu Byzantského katolického patriarchátu.

E-mail Byzantského katolického patriarchátu

Organizace skutečně sama sebe označuje jako sektu. „V současné době Byzantský patriarchát přešel do exilu (Praha – Doněck),“ uvádí na svém webu v sekci kontakty. Server iROZHLAS.cz jeho zástupce oslovil prostřednictvím e-mailu. Požádal o osobní schůzku či alespoň o informace týkající se rozesílaných dezinformačních zpráv. „Co sledujete a proč? Chcete podpořit pravdu a život, anebo lež a smrt?“ zněla první odpověď podepsaná otcem Josefem. V dalších e-mailech pak osobní setkání zástupci patriarchátu odmítli. „Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás. Až tuto zednářskou kauzu jako specialista v kriminálních případech postavíte do pravého světla, pak se znovu na nás obraťte, čeká Vás řada dalších aktuálních úkolů. Čest práci!“ odepsal jeho sekretář Metoděj. 'Veškerá legrace končí!!!' Důchodce, ekonom a ekolog Oldřich Lukáš Stejně jako Byzantský katolický patriarchát viní Jiřího Drahoše z islamizace také další autor masově šířeného dezinformačního e-mailu Oldřich Lukáš. Mluví o sobě jako o ekonomovi, ekologovi a učiteli v důchodu. K sepsání textu „Zamyšlení na prezidentskými volbami – veškerá legrace končí!!!“ ho prý motivovaly útoky na prezidenta Zemana. O jeho protikandidátovi v něm píše, že podporuje tvrdou cenzuru a trestání za šíření pravdy.

George Soros Americký miliardář, rodák z Maďarska židovského původu. Známý je mimo jiné finančními měnovými spekulacemi, které například roku 1992 donutily Bank of England k devalvaci britské libry, proto je přezdíván jako „Muž, který zruinoval Bank of England“. Ve Francii ho odsoudili za zneužití informací v obchodním styku. V Evropě Soros podporuje řadu neziskových aktivit, v USA podpořil předvolební kampaň Hillary Clintonové. Soros je jedním z hlavních motivů dezinformací, které například během prezidentské kampaně tvrdily, že stojí za Jiřím Drahošem. „Komu zůstala v hlavě alespoň jedna buňka na myšlení, tomu už nejspíš dochází, že tato ‚elita‘ podporovaná Sorosovými prodejnami titulů a Bakalovými médii je nejhorší morální stokou společnosti plnou roztoků vlastizrady, korupce, primitivního hulvátství, zákeřné podlosti a fanatické nenávisti,“ tvrdí. Dále varuje, že pokud ve volbě zvítězí Drahoš, školství bude „plné pedofilů, homosexuálů a parazitních neziskovek islamizujících mozky našich dětí“, přijde „nepředstavitelná kriminalita, nejhorší úchylové a psychopati z celé Afriky a juvenilní justice po vzoru Barnevernetu kdykoliv ukradne vaše děti a dá je pedofilům k ‚výchově‘ nebo obchodníkům s bílým masem na prostituci či orgány“. Miloše Zemana naopak vykresluje jako jedinou smysluplnou alternativu, která drží na uzdě „eurohujery a agenty světovlády“. „Právě on přivedl do ČR sta miliardy od ruských a čínských investorů, právě on dává kapky EU psychopatům připravujícím Evropě dokonalou sebevraždu. Je mluvčím obyčejných (tedy poctivých a pracovitých) občanů a kritikem zkorumpovaných vlastizrádců,“ líčí Lukáš hlavu státu. Zdroj informací je mi ukradený, říká autor masivně šířeného dezinformačního e-mailu Číst článek Když se ho v pořadu České televize 168 hodin zeptali, z jakých zdrojů informace v jeho dokumentu vychází, tvrdil, že mu kvůli vloupání se do počítače velká část zmizela. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že dokument původně rozeslal svým známým, o jeho masovém šíření se prý dozvěděl až zpětně. Odpovědnost za rozesílané dezinformace prý necítí. „Kdybych věděl, že se budete ptát na nějaké zdroje, rovnou bych je tam vkládal. Když píšete kamarádům, taky jim ke každé větě vykládáte nějaké zdroje? Byl to můj pocit a můj názor. To přece není trestné, a pokud ano, otáčíme se do nejhlubší totality,“ brání se Lukáš. Ke každé informaci podle svých slov dokáže dohledat věrohodný zdroj, zároveň ale přiznal, že mu na tom nezáleží. „Mně je úplně ukradené, jaký je zdroj. Mně stačí ta informace, jaká tam je,“ uvedl Lukáš s tím, že informace čerpá “z tisíců a tisíců informací z celé Evropy“. Server iROZHLAS.cz později získal e-mail, v němž Lukáš uvádí zdroje, z nichž při psaní vycházel. Povětšinou jde pouze o další dezinformace. Muslimské bratrstvo Jedna z dalších lživých zpráv rozesílaná e-maily uvádí, že Drahoš je společně s Miroslavem Kalouskem a Karlem Schwarzenbergem členem Muslimského bratrstva. „Veřejný rozpočet na prezidentskou kandidaturu cca. 37 mil. Kč. Skrytý rozpočet na prezidentskou kandidaturu k datu 10. ledna 2018 76 346 421 Kč. Hlavní donátor - Ústředí muslimských obcí ČR,“ uvádí dezinformace. V doslovném znění ji na facebooku zveřejnil farmář Stanislav Sekanina z Újezdu u Boskovic.

Muslimské bratrstvo Radikální islámské hnutí požadující návrat ke kořenům islámu. Jeho cílem bylo sjednotit všechna muslimská etnika do tzv. Organizace islámských národů, která by koordinovala veškerou svou politickou činnost. V Egyptě, Bahrajnu a Jordánsku je hnutí zastoupeno v parlamentu. Činnost bratrstva v dalších arabských státech patří mezi významné opoziční skupiny. Některé země ho považují za teroristickou organizaci „Mně to přišlo z Prahy e-mailem, takže jsem to jen přeposlal dál a nahodil jsem to k sobě. Mně chodí dost takových věcí,“ připouští Sekanina. Informace si nijak neověřoval, i přes to ale o jejich pravdivosti nepochybuje. „Když to tam bylo napsané, tak to asi někdo ví,“ je přesvědčen. Skoro 80 milionů na Drahošovu kampaň podle něj Muslimská obec ČR neměla problém sehnat. „To jim dal Bakala, to je jedno. Takových loupežníků, kteří nás okradli, je mraky,“ odráží Sekanina dotazy. Všem e-mailům, které se na něj během prezidentské volby valily, prý nevěří. „Ale ono na každým šprochu pravdy trochu. Ti lidé by si nevymysleli nic špatného,“ hájí farmář autory falešných zpráv. Ve velkém si lidé také přeposílali prozemanovský komentář redaktorky Haló novin Heleny Kočové. „Já osobně si uvědomuji nebezpečí, které nám hrozí, a budu volit kandidáta, který půjde proti přijímání migrantů, proti islamizaci Evropy. A pokud proti islamizaci půjde důsledně 'tlustý' a 'nereprezentativní' Zeman? Tak holt budu volit za prezidenta na další období 'tlustého a nereprezentativního' Zemana,“ napsala loni v červenci. O několik měsíců později ji prý zaskočila popularita jejího textu, popírá ale, že ho sama rozesílala. „Koluje po internetu, dostal se ke mně po několika měsících. Netušila jsem, že je takhle známý. Lidé se v e-mailech ptali, jestli jsem ho skutečně ptala. Doputovalo to k nim také e-mailem. Článek je volně přístupný na webu Haló novin, takže si ho odtamtud mohl okopírovat kdokoliv,“ přemítá Kočová. Její článek a další e-mailové zprávy přitom podle experta Kopeckého z Univerzity Palackého mají obrovskou sílu - mohou zasáhnout desetitisíce lidí. „Přímo e-mail osloví tisíce příjemců. Ta samá zpráva se pak šíří přes sociální sítě v konkrétních prozemanovských skupinách. V nich jsou desítky tisíc lidí, kteří to četli, viděli a měli potenciál to šířit dál. Je tu potenciál desítek tisíc uživatelů,“ upozorňuje. Jako obrana se podle Kopeckého nabízí, aby společnosti poskytující e-mailovou komunikaci filtrovaly dezinformace. „Problém ale je, že dezinformační e-maily si šíří sami uživatelé, takže by někdo musel sledovat jejich obsah. Pak by ale někdo, kdo pouze pošle informaci, byl zablokován. Mně by se líbilo to, co je už pomalu uváděno v praxi: aby sociální sítě označovaly pravdivé a nepravdivé zdroje,“ navrhuje Kopecký. Skutečně efektivní obrana proti e-mailovým a online lžím však podle něj existuje jediná: vzdělávání. Přepis rozhovoru se Stanislavem Sekaninou Na vašem facebookovém profilu lze mimo jiné dohledat status, podle něhož je pan Drahoš členem Muslimského bratrstva a Ústředí muslimských obcí v ČR mu přispělo na kampaň přes 76 milionů korun, Stejná zpráva se šířila prostřednictvím e-mailů. Rozesílal jste ji vy?

Mně to přišlo z Prahy e-mailem, takže jsem to jen přeposlal dál, nahodil jsem to k sobě. Mně chodí dost takových věcí. Proč jste takovou informaci posílal dál?

Protože se mi to nelíbí. Když člověk čte a podívá se kolem sebe, tak je to hrůza, odkud ten Drahoš vylezl. Dneska jsem to taky četl, kolik do něj investovali peněz, že proti němu měli nějaké kompromitující materiály, proto to musel vzít. Takovýhle člověk nemá být prezident, kam bychom dospěli s jeho názory. Ověřoval jste si informace v tom e-mailu, než jste je poslal dál? Nebo jim věříte?

Neověřoval, jak já to mohu ověřit? Myslím, že kdo to posílá, ten o tom něco ví. Jen jak byly volby, tak na severu Moravy, ve Slezsku vyhrál Zeman, i když Drahoš odtamtud pochází. Lidi ho asi znají a vědí, co je zač. Tak ho nebudou volit a nějaká Praha, která ho nezná, ho bude volit? To je přece úplně na hlavu. Je podle vás pan Drahoš členem Muslimského bratrstva?

Když to tam bylo napsané, tak to asi někdo ví. A nemohl si to jen vymyslet jako pomluvu, aby mu před volbami uškodil?

Na Zemana se vymýšlí furt něco. Když se opil Havel, byl bohém, jednička. Když se napije Zeman, je to v nejlepším případě ochlasta. Vy tedy věříte, že Drahoše tajně podpořilo 76 miliony Ústředí muslimských obcí v ČR?

Věřím, podporovalo ho víc. Kde by takovou sumu vzali?

To jim dal Bakala, to je jedno. Takových loupežníků, kteří nás okradli, je mraky. Co má Bakala společného s Ústředím muslimských obcí v ČR?

Já vím, že nic, to je jedno, říkám příklad, protože takové spolky, na nich není nic čistého, férového. Čili vy nekriticky věříte všemu, co vám přijde?

Nevěřím všemu, ale říkám: na každým šprochu pravdy trochu. Nevadí vám, že ty informace nejsou pravdivé a šíříte lež?

Ale ono na každym šprochu pravdy trochu. Ty lidé by si nevymysleli nic špatného.

Ukázkový zdroj, z něhož vycházel autor dezinformačního e-mailu Oldřich Lukáš.