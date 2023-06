Bojovat s dezinformacemi musí stát, nechává to ale na občanských iniciativách, kritizuje Kartous

„Zjevné kroky vlády k tomu něco aktivně dělat proti problému dezinformací v zásadě ustaly, zvláště po nevysvětlitelném zrušení pozice zmocněnce pro problematiku dezinformací,“ upozorňuje Kartous.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zvládá vláda boj s dezinformacemi? Debatují odborník na dezinformace a mluvčí Českých elfů Bohumil Kartous a předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS)

Podle Žáčka jsou dnes v Česku politické síly, které s dezinformacemi aktivně pracují. „Využívají Parlamentu jako prostředí, které vytváří a šíří některé dezinformace. Potřebujeme proto vytvořit mechanismus, automatismus, který by byl ještě pod úrovní politického boje a hájil státní zájmy,“ míní.

„Vytvořit strategickou komunikaci státu mělo být zadání právě pro bývalého zmocněnce Michala Klímu,“ připomíná Kartous. „Teď na Úřadu vlády tento proces ustal. Ale země jako Británie, Německo, skandinávské nebo pobaltské země tuto komunikaci využívají.“

Poslanec vysvětluje, že hlavní překážkou je resortismus. „Není tu sjednocující vůle nezávislá na pozici vlády. Programové dokumenty máme dobře formulované, ale aplikace závisí na jednotlivých rezortech. Jako zásadní ale vidím roli ministerstva školství a jeho působení na školy a tak na budoucí občany,“ popisuje Žáček.

Společnost nedůvěry: ruským dezinformacím věří v Česku jen tvrdé konspirační jádro Číst článek

Veškerá aktivita v těchto věcech musí být nadresortní a koordinována vládou. „Jenže Česká republika nemá funkční strategickou komunikaci, což se ukazuje jako základ aktivní prevence proti působení dezinformací. Bez ní se nadále můžeme bavit o složitosti boje s dezinformacemi a nikam nedojdeme,“ tvrdí expert.

Vláda by měla rozhodnout a konsensuálně vytvořit společný model postupu, souhlasí politik. „Ale jednotlivé resorty se svých kompetencí nevzdají. Faktem je, že i národní bezpečnostní poradce zdůrazňuje, že pokud do toho nebudou silně angažováni ministři, tak to fungovat nebude,“ podotýká.

„Činnost státu dnes nahrazují občanské iniciativy, které bez jakéhokoliv nároku na odměnu nebo podpory dělají to, co by měl dělat stát,“ kritizuje nečinnost státu v boji proti dezinformacím mluvčí Českých elfů Bohumil Kartous.

Poslanec vnímá dezinformace jako komplexní problém, na jehož řešení by se měli podílet všichni. „Stát by měl mít nástroje, jak toto podpořit. K jednání mezi klíčovými rezorty obrany a vnitra o dezinformacích sice dochází, ale nedochází k dohodě, právě proto tam panuje resortismus,“ opakuje Pavel Žáček (ODS).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu výše.