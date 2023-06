Kdybychom vypnuli sociální sítě, byl by od dezinformátorů klid, věří senátor Jirsa

Dají se výtržnosti při nedávných soudních líčeních s dezinformátory hodnotit jako útok na právní stát a demokracii, nebo by to bylo zbytečné zveličování? „Je to okrajová skupina lidí a provokatéři. Je to nepříjemná, ale okrajová věc,“ říká senátor za ODS Tomáš Jirsa. Poslanec STAN Martin Exner naopak vidí tyto skupiny jako významné bezpečnostní riziko. Oba byli hosty v pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 18:05 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Jirsa za ODS | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Tito lidé nosí na demonstrace šibenice, viděli jsme pokus o útok na Národní muzeum, výzvy k obsazení České televize nebo Úřadu vlády, teď vylomené dveře a výtržnosti u soudu. Jde o antisystémové, antidemokratické skupiny, které zkoušejí, co si mohou dovolit,“ dodává poslanec Exner.

Jsou výtržnosti dezinformátorů ohrožením české demokracie? Debatují poslanec Martin Exner (STAN) a senátor Tomáš Jirsa (ODS).

Dělají vše pro to, aby získali ohlas na sociálních sítích, soudí Jirsa. „Je tam třeba 20 lidí, všichni nahrávají na telefony. Jen čekají, že se něco stane a budou to sdílet na sociálních sítích. Tito lidé ani nejsou dezinformátoři, když prohlašují, že český stát není legitimní. S tím ale nic nenaděláme,“ je přesvědčen senátor.

Veřejnost má právo být přítomna u soudu, nesmí ale vyrušovat, tvrdí poslanec STAN.

„Ty, kteří to dělají, je třeba vykázat. A pokud kladou odpor a protiví se zákonu, je potřeba jim udělit pokuty. Případně vylomí-li dveře nebo útočí-li na justiční stráž nebo policii, je to trestný čin a tak je třeba i dále jednat,“ připomíná Exner.

Senátor souhlasí, že takové jednání by mělo být pokutováno. „Samozřejmě není dobře, že se takové věci dějí, ale Česká republika žije dnes v klidu a bezpečí, lidé mají sice problémy, ale není žádná bída. Spíš se obávám budoucnosti, že bude horší doba a tyto radikální názory se mohou rozšiřovat.“

Jsou hrozbou?

Poslanec Exner je už teď ale vnímá jako hrozbu. „Jasně otevřeně deklarují, že jsou proti systému a demokracii. Mohli jsme tuto skupinu vidět s ruskými vlajkami před ruským velvyslanectvím. Proti současnému establishmentu jasně vystupují a zkoušejí, co si mohou dovolit.“

„Obranyschopnost demokracie má své mantinely. Ano, demonstrujme na veřejném prostranství a na povolených demonstracích. Ty nikdo nezakazuje, ostatně tito lidé je bez problémů pořádají, ale nemůžeme dovolit takové výtržnosti na soudu a podobně. To by za chvíli mohli dobývat Parlament ČR podle vzoru amerického Kapitolu,“ varuje Martin Exner (STAN).

Je nutné se pokusit podobné excesy zastavit, uznává senátor. „Jestli se na bezpečnostním výboru řekne, že budeme podobná jednání hned pokutovat, protože na to je paragraf, tak ano. Boj s dezinformacemi ale nejde zvládnout. Je tu dvacet dezinformačních webů a sociální sítě ovládají celý svět.“

„Kdybychom vypnuli sociální sítě, byl by klid, protože se to další nedoví. Ty ale vypnout nemůžeme, protože hned vzniknou nové. Sítě nám přerostly přes hlavu a považuji to za mnohem větší problém, než že si dvě desítky lidí v soudní budově lehnou na zem,“ odkazuje k nedávným událostem u pražského soudu senátor Tomáš Jirsa (ODS).

Celé Pro a proti najdete v audiozáznamu. Dezinformacím se věnujeme v projektu Společnost nedůvěry.