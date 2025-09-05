Dezinformace jsou tu napojené na Rusko, říká sociolog. Vláda řešila jiné věci, míní poradce premiéra
Server Voxpot přinesl rozsáhlou datovou analýzu českých dezinformačních webů a ukazuje, že se Česko prosazování cizích vlivů, především tomu ruskému, nijak významně nebrání. „Čelíme nárůstu dezinformací,“ tvrdí Vojtěch Pecka, sociolog z Asociace pro mezinárodní otázky, spoluautor zmíněné analýzy. „Vláda ale čelí více problémům,“ namítá Miloš Gregor, politolog a poradce premiéra pro boj s dezinformacemi pro Český rozhlas Plus.
Celkem 360 tisíc článků za posledních 25 let z šestnácti největších dezinformačních serverů. Můžete říct, k čemu jste dospěli, kolik z té produkce by mělo být dle zákona sankcionováno?
Pecka: Došli jsme k tomu, že za těch 25 let vidíme masivní nárůst v produkci celkového dezinformačního pole. Od roku asi 2010 to vzrostlo na stonásobek.
Udělali jsme si seznamy těch dezinformačních serverů. Za posledních 25 let jsme kompletně stáhli celý obsah šestnácti nejčtenějších. Dostali jsme 360 tisíc článků a tam jsme pěkně viděli, jak se ta produkce mění v čase.
Je tam také vidět, že první takový nástup je v roce 2014 a potom kontinuálně roste až dodnes, kdy dosahuje svého vrcholu.
A zároveň jsme zjistili, že dochází očividně k masivnímu porušování sankcí Evropské unie. Ty servery překládají desítky tisíc článků, které jsou bezprostředně tvořené v dezinformační mašinérií Ruska. Ty subjekty jsou napojené na ruské tajné služby a hlavně na oficiální ruská média, která jsou taky sankcionovaná.
Jsou tam ale i další projekty, které jsou podle řady investigací pod kontrolou ruských tajných služeb. Ty mají specificky za cíl vstupovat do našeho informačního prostoru a manipulovat ho v náš neprospěch, ve prospěch ruských zájmů.
Podložení daty
A šíření tohoto obsahu je od roku 2022 v Evropské unii trestné. Co vy říkáte na ty závěry Voxpotu? Neměla by právě vláda víc postupovat a dbát na ty sankce?
Gregor: Já jsem četl, tuším, dva články. Přijde mi to jako pěkně udělaná analytická práce. Takže v tomhle se mi to četlo pěkně. Nečetlo se mi to pěkně po obsahové stránce. Nemyslím ale, že tam bylo něco překvapivého.
Odpovídá to a daty to podkládá něco, o čem víme dlouhodobě, že je problém nejen v českém prostředí, ale obecně v prostoru Evropské unie. V tomhle to já vnímám jako podložení problému, o kterém jsme věděli, konkrétními daty.
Proč ho tu tedy stále máme? Pokud o něm dlouhodobě víme, proč není proti těm serverům nebo proti šiřitelům zakročeno? Přece k tomu máme nástroje.
Gregor: Na jednu stranu ve veřejném prostoru slyším volání po tom, ať vláda přijímá nějaké zákony a něco s tím dělá. Tomu bych se nebránil. Byl bych sám pro, aby v tom vláda byla aktivní, byť chápu ty důvody, proč se to nedělo.
Na druhou stranu my ty nástroje máme, ale nevyužíváme. Tady vidím ten problém celospolečenský a mnohem širší. My sice vidíme, že se děje něco nekalého, ale ti, kteří v tom něco mohou konat, tak se k tomu moc nemají. Jen slyšíme ty obecné výkřiky: Něco s tím dělejme.
Protitlak dezinformační scény
Mohla by dezinformační scéna vytvořit protitlak? Pokud by tady byl nějaký směr k tomu vypínat ty servery, sankcionovat je? Zároveň je těsně před volbami, tak nenahrála by naopak razantnější akce šiřitelům dezinformací?
Pecka: To rozhodně. Věřím, že ten protitlak bude. Zároveň pokud se bude stát obávat zasáhnout kvůli protitlaku skupiny, která porušuje právní řád České republiky, tak mi to přijde dost zneklidňující. Druhá věc je, že jsme s tou analýzou vyšli před volbami. Také vnímám, že to není ideální. Ta doba je teď dost rozjitřená.
Řada politických aktérů dezinformační sítě využívá bezprostředně ke své podpoře. Třeba SPD založila server Nová republika, který se na tomhle podílí masivně. Opírají se o tyto servery a určitě by to využili v tom politickém boji.
Měla vláda zasáhnout už mnohem dřív? Za to, že si s dezinformacemi neví rady, už ji před více než rokem kritizoval i prezident Petr Pavel. Vy jste tenkrát vládu hájil, že ta kritika je přehnaná. To byste řekl i teď?
Gregor: Ano, vláda měla zasáhnout dřív, přibližně před patnácti, možná dvaceti lety. V tu dobu se nám tu ta propaganda začala šířit a volně etablovat. Ten problém je širší. Pan Pecka správně říká, že produkce dezinformačních webů se rovná už nějakému většímu mediálnímu domu, ale ono to není jenom tohle. Je to přesně ten politický ekosystém.
Máme tu politické strany, které nejenom papouškují ruskou propagandu, jsou jejími mluvčími, ale dokonce hájí ruské zájmy i proti zájmu vlastní země. Komunisté vždycky měli na prvním místě zájem Kremlu a až potom vlastních občanů. Byla zmíněna SPD, měli jsme tu prezidenta Miloše Zemana. Ten deset let otevřeně hájil zájmy Ruska a jejich interpretace toho, co se dělo i proti zájmu České republiky. To jsou všechno už důsledky toho, že se s tím tedy patnáct dvacet let nic nedělo.
Já neříkám, že tahle vláda dělá ty věci ideálně, že bych byl spokojen s tou mírou, jak do toho vstupuje. Chápu ale, že jednak musela řešit spoustu jiných krizí a jiných akutních problémů. Posluchači už to neslyší rádi, ale máme tady za humny válku. Měli jsme energetickou krizi, vysokou inflaci a další.
Dezinformace jsou jednou z věcí, které je potřeba řešit. Ale není to jediný a největší problém, kterému musela tahle vláda čelit.
Měli by příslušné orgány tvrdě vymáhat sankce? A měl by u nás fungovat cenzurní úřad? Poslechněte si celé Pro a proti nahoře v článku.