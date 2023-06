Dezinformace rozvrací rodiny a ničí životy. V prvním díle seriálu Radiožurnálu k unikátnímu projektu webu iROZHLAS.cz Společnost nedůvěry vám svůj příběh odvypráví paní Zdeňka. Věřila všemu, co jí domnělí přátelé posílali na sociálních sítích. I přes protesty svého bratra přesvědčila rodiče, aby odmítli očkování proti covidu-19. Ze spárů dezinformací se dostala až ve chvíli, kdy se rodiče nakazili a zemřeli. SPOLEČNOST NEDŮVĚRY Praha 12:00 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pandemie covidu vypukla v Česku v březnu 2020 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Támhle mám dodneška počítač. Nerada tam chodím, protože mě to bolí,“ ukazuje reportérce Radiožurnálu paní Zdeňka z Litoměřic místnost ve sníženém přízemí svého domu, která patřila jejímu otci. Sedíme společně na zahradě a o nohy se nám otírají její dvě kočky a fenka Boženka. „Nahoře měla postel maminka,“ doplňuje.

Zdeňka podlehla dezinformacím, mamince v covidu sundávala roušku. Rodiče jí zemřeli v náručí.

„Oba mi zkolabovali v rukou. Maminku jsem držela, měla jsem její hlavu v rukou. A táta nedávno... na zemi, v koupelně,“ říká chvějícím se hlasem.

V roce 2019 se Zdeňce začaly na facebooku objevovat dezinformace stále častěji. Nesmyslům uvěřili její přátelé a strhli ji s sebou.

„Když vám to pošle jeden člověk, tak to zpochybníte. Druhý taky, deset lidí bych ještě... Ale když se vám valilo sto příspěvků denně, kde byly 5G sítě, očkování, že obsahuje grafeny, že to rozřezává krevní buňky,“ vyjmenovává dezinformace, které četla.

„Byly to články oficiálně psané lékařskou řečí. Nebylo to, že jedna Madla támhle řekla, že to zabilo. Byly to věci, u kterých se na první pohled zdálo, že vás chce někdo před něčím zachránit. Stavěli se do pozice kamarádů,“ hodnotí nyní.

Naplno dezinformacím propadla ve chvíli, kdy si do přátel na facebooku přidala bývalého poslance Lubomíra Volného.

„Jak chodil s lízátky a říkal, že máme jít do obchodu, sundat si roušku a jako důvod uvést, že něco jíme. Takovéhle nesmysly. Tak jsem mamince sundávala roušku, já ji také nenosila. Protože Volný řekl, tak jsme to poslouchali,“ vzpomíná na pandemii koronaviru.

Zdeňka přiznává, že v té době by ji nepřesvědčil nikdo a nic o tom, že se plete a že věří nesmyslům.

„Do té doby, než jsem onemocněla, tak jsem neměla pochybnosti. Těm lidem jsem věřila. Pak se to událo smrtí mojí maminky. To byl nejhorší šok mého života. Pár dní před smrtí seděla a nemohla se hýbat. Celý život to uslyším, říkala: ‚Měli jsme se nechat očkovat.‘“

„Tatínek ji přežil o rok. Myslím, že zemřel na následky long covidu, protože také zemřel na respirační onemocnění,“ podotýká.

Zdeňka sama onemocněla a měla těžký průběh covidu. Nemohla pořádně dýchat, jíst, pít, měla halucinace. A do toho se starala o covid pozitivní rodiče, kterým zabránila v očkování.

„Už nemám radost ze života, poznamenalo mě to takovým způsobem, že si do konce života ponesu výčitky za to, že mám na rukou krev svých rodičů, protože jsem jim to zakázala.“

„Křičela jsem na mamku: ‚Nedělej to, umřeš. Mám o tebe strach, nechoď tam.‘ Kontrolovala jsem ji, jestli nemá něco na ruce, jestli ji tam brácha neodvezl, jestli už tam náhodou nebyla. Tak strašně jsem se o ni bála.“

„S prominutím tyhle svi*ě umí v lidech vyvolat takový strach, že uděláte to, co chtějí,“ uzavírá paní Zdeňka. Bývalý poslanec Volný se od výroků, které v reportáži zazněly, distancoval.