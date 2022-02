,To bych musel vrátit diplom´ Prodejci pochybných preparátů zneužily jméno českých vědeckých špiček

‚Zázračné‘ přípravky inzerují na internetu často jejich prodejci přes tváře z fotobanky nebo falešné certifikáty. Distributor doplňků stravy Wortex šel ale ještě dál: svůj výrobek se snaží prodat skrz rozhovor se dvěma vědci z Akademie věd ČR. V čem je problém? Žádné takové interview nevzniklo a oba citovaní se ohrazují proti lžím, které jim někdo vložil do úst. Pátrání serveru iROZHLAS.cz navíc úkazalo na pochybné prodejní praktiky firmy. Původní zpráva Praha 5:00 7. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Více než 80 % všech onemocnění je způsobeno parazity. Čeští parazitologové vysvětlují, jak chránit sebe a svou rodinu před parazity.“ Tak zní titulek článku, který se tváří, že vyšel na serveru Budějcká drbna. Docent Roman Kuchta a profesor Tomáš Scholz – dvě vědecké kapacity z Parazitologického ústavu Akademie věd – v něm mimo jiné doporučují antiparazitikum Wortex.

Problém je v tom, že web salcedoclinic.com, kde je rozhovor publikovaný, slouží jen jako reklama na doplněk stravy a na webu Budějcké drbny článek nenajdete. Vyjádření vědců jsou vymyšlená, grafika českobudějovického zpravodajského serveru je dodaná uměle. „Nikomu jsem takový rozhovor neposkytl,“ říká pro iROZHLAS.cz parazitolog Kuchta.

Podobně se vyjádřil i jeho kolega Scholz. „Jsou tam naprosté nesmysly. Kdybych to říkal, styděl bych se a musel vrátit diplom.“

Kuchta přitom sleduje praktiky prodejců podobných přípravků dlouhodobě. Případ interview o odčervovači je ale podle něj výjimečný. „V minulosti vždycky využívali nějaké anonymní obrázky anonymních lidí, které někde stáhli. Teď nám vyloženě ukradli identitu. Před rokem jsme pro Budějckou drbnu poskytli rozhovor, právě z toho vzali i naše fotky,“ popisuje Kuchta.

A zároveň upozorňuje, že Wortex je prakticky placebo. „Je to produkt, který je na základě nějakých rostlinných výtažků. Ty neškodí, rozhodně ale nejsou k tomu, aby léčily nějaké případné parazity,“ říká Kuchta. Dalšími podobnými preparáty jsou podle něj například produkty s názvy Wurm-Ex, ParazitEx, Parazin, Anti-parasite Herbal Tea nebo Parasitic.

Falešný rozhovor s vědci | Foto: salcedoclinic.com

Kuchtův další spolupracovník, parazitolog Oleg Ditrich, říká, že takové produkty jsou „dobré hlavně na zbohatnutí“. „Obsahují rostlinné extrakty, ale v minimální koncentraci. Kdyby jich tam bylo víc, tak je nedovolí prodávat jako doplněk stravy. Kdyby se to mělo prodávat jako léčiva, muselo by to absolvovat daleko víc testů. Zkrátka to levně vyrábějí a draze prodávají,“ komentuje Ditrich.

V minulosti napsal manuál, na co si dávat při nákupech na internetu pozor: „Pokud všechno, co se tváří na webové stránce jako odkazy, vede pouze k nabídce objednání prostředku, obvykle s výraznou slevou, jde jistě o podvod, stejně jako fiktivní diskuse pod příspěvkem, do které nelze přispět.“

Vyléčí i cukrovku

Doména Doména salcedoclinic.com v minulosti pravděpodobně patřila zahraniční klinice, před dvěma lety ale změnila majitele a začaly se na ní objevovat podvodné stránky nabízející odčervovací přípravky a alternativní léčebné postupy. Texty stránek jsou zjevně automaticky přeložené ze zahraničních webů s podobným obsahem. Samotná doména je registrovaná u společnosti GoDaddy sídlící v americké Arizoně. Jméno majitele je skryté, ale firma umožňuje nahlásit obsah, který porušuje zákon, je podvodný nebo zasahuje do autorských práv. Obsah stránek je pak servírovaný ze serverů společnosti OVH z Velké Británie. I tady je možné problematický obsah nahlásit, nicméně zneužití vědci takový postup nezkoušeli.

Zmíněné znaky stránka s falešným rozhovorem splňuje. Kliknutí na jakýkoli živý odkaz na webu salcedoclinic.com uživatele přenese – po vzoru Ditrichova manuálu – na jinou stránku, která přípravek Wortex doporučuje skrz zahraniční odborníky, certifikáty a pochvalné recenze. Kromě toho nabízí i padesátiprocentní slevu ze 1780 na 890 korun, která je podle webu časově omezená. Po uplynutí 24 minut se však nic nestane, časovač se jen zastaví na jedné vteřině.

Kontaktní informace ale server nenabízí. Redaktor serveru iROZHLAS.cz zkusil vyplnit jméno do objednávkového formuláře. Otevřela se stránka s dalším odpočtem a vzkazem: do šesti minut se vám ozveme.

Po chvíli skutečně zazvonil telefon. „Dávali jste objednávku na webu? Máte takové příznaky jako nervozita, porucha spánku, časté nachlazení nebo chronická únava?“ zeptal se operátor česky, ale s přízvukem. Odpovědi na dotazy ohledně sídla, vedení firmy, certifikátů nebo možností reklamace ale neposkytl.

Sdílní nebyli ani další zaměstnanci na dalších linkách. Většina z nich se vymluvila na technické problémy a položili telefon hned po představení a oznámení, že server iROZHLAS.cz chystá o Wortexu reportáž a chce se dozvědět víc o přípravku.

„Dívejte se, může být takový případ, že třeba ten operátor tady nepracuje delší dobu. Já tady pracuji už šest let.“ Kristýna (prodejkyně Wortexu)

Rozpovídala se až žena, která se představila jako „starší odbornice Kristýna“. „Volám vám z Prahy,“ odpověděla na dotaz, zda se nachází v Česku. Po krátkém omlouvání se za „systémové problémy“ sdělila i celou adresu: Československé armády 23. Tam ale sídlí Úřad městské části Praha 6.

A kde se Wortex vyrábí? „V Německu, ale přesně nevím, protože takovou informaci nám nedávají,“ tvrdila Kristýna. Nerozhodil ji ani argument, že dva její kolegové označili za výrobní zemi Lotyšsko, když se doptávali na infolince už dříve dotčení vědci. „Dívejte se, může být takový případ, že třeba ten operátor tady nepracuje delší dobu. Já tady pracuji už šest let,“ odpověděla.

Prodávala podle svých slov i další přípravky. Například tabletky Diaprin pro diabetiky. „Jo, určitě,“ odpovídá operátorka sebejistě na dotaz, zda zvládne cukrovku úplně vyléčit.

Kontaktovat jejího šéfa ale prý není možné. „Nemám právo vám dávat takovou informaci. Vedoucí ale sídlí stejně jako my v Praze.“

Úřady jsou na ně krátké

Proti praktikám výrobců odčervovacích preparátů se vědci snaží bránit už delší dobu, není to ale jednoduché.

„V minulých letech jsme se pokoušeli podobné případy řešit. Problém je ale v tom, že internetové stránky se nacházejí na serverech v zahraničí a tudíž je těžké pachatele najít,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Biologického centra Akademie věd Daniela Procházková.

Krátký je na takové přípravky i Státní ústav pro kontrolu léčiv, protože doplňky stravy nepatří do jeho kompetence.

V jiném případu se Akademie věd obrátila i na Českou obchodní inspekci. Ta ale nakonec věc odložila se stejným odůvodněním. „Postoupili jsme vaše podání na příslušný úřad, kterým je Státní zemědělská a potravinářská inspekce,“

Toho se server iROZHLAS.cz ptal, zda případ řeší. Mluvčí Pavel Kopřiva ale do vydání článku neodpověděl.