OVĚŘOVNA: O krádežích Ukrajinců mi řekla ochranka. Nachytali mě, lituje tiktoker @cokoladovy_kral_33

Na sociální síti TikTok ho sledují desítky tisíc lidí. Před několika dny zveřejnil video o tom, že ukrajinští uprchlíci vykradli prodejnu Tesco v severočeském Jirkově. Informace se ukázala jako nepravdivá. Nyní svého činu Cyril Ladič alias @cokoladovy_kral_33 lituje. „Nebudu lhát, byl jsem tím unešený. Hlídač mi to povídal, jako kdyby to bylo z filmu. No a já blbec, s prominutím, jsem se toho chytil,“ popisuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Jirkov (Chomutov) 6:20 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladič šířil, že uprchlíci vykradli jirkovské Tesco. Nebyla to ovšem pravda | Zdroj: Soukromý archiv Cyrila Ladiče

Na síti TikTok jste sdílel video, ve kterém jste tvrdil, že skupina Ukrajinců vykradla Tesco v Jirkově. Takovou informaci následně vyvrátila jak státní policie, tak obchodní řetězec. Zajímalo by mě, jak se k vám informace donesla? Osobně jste to viděl? Kdo byl zdroj informace?

Pravidelně chodím do Teska, tam mě znají i ti prodejci a tak. Jednou, když jsem tam vešel večer, mě zastavil hlídač a říkal mi: „Ty nevíš, co se stalo? Naběhli sem tři Ukrajinci.“ Takhle mi to začal líčit, mně to připadalo jako z filmu. A pokračoval: „Začali tady ve velkém krást. Kradli věci, hlídači je chytli. Celé Tesco bylo uzavřené, přijela čtyři policejní auta, otevřeli si pivko. Chlape, Tesco to nechce řešit, nemůžeš to zveřejnit?“ Znají mě totiž, že natáčím na TikTok. Mám děti a tam ukazuji, jak se o ně starám, co jim kupuji. Zveřejnil jsem to. Neříkám, je to moje chyba, že jsem si to neověřil, ale myslel jsem si, když to říkali ti hlídači, že mluví pravdu. Po třech dnech mi jeden z nich říkal, že mi to neměl říkat a měl z toho u šéfa průšvih, ale že si to u něj už vyžehlil. Fakt se omlouvám, že jsem vydal takové video.

Proč vám to ten hlídač neměl říkat? Protože se to nestalo, nebo protože si myslel, že to Tesco chce ututlat?

Řeknu vám to na rovinu – že to chtějí ututlat. Jak jsem z toho byl hotový, tak jsem tam říkal, co jsem nechtěl říkat. To video jsem natočil, protože mě poprosila ta ochranka. Včera (ve středu – pozn. red.) jsem se bavil s panem ředitelem, podal jsem mu ruku, omluvil jsem se mu. Říkal jsem mu, že bych takové video v životě nenatočil, ale že mě oslovili jeho zaměstnanci. Upozornil mě, že to nejsou zaměstnanci Teska, ale externí firmy. Šel jsem i za hlídačem a ptal se ho, proč si ze mě udělal srandu, ptal jsem se ho, jestli četl, co o mně píšou v médiích. On si pořád stojí za svým a říkal, že i kdyby za ním přijel nějaký redaktor, tak mu řekne to samé. Já blbec jsem se nechal nachytat a zveřejnil jsem to.

Co se s tím videem stalo? Když jsem ho na vašem profilu hledal…

Můžu vám to klidně i ukázat. Někdo to video nahlásil, dostal jsem za to i zákaz vydávání videí. Zrovna dneska jsem to zase řešil, že mi zakázali vydávat.

Takže to video o tom, že Ukrajinci vykradli Tesco v Jirkově, někdo nahlásil a tím se smazalo z profilu?

Jo. Odvolal jsem se vůči tomu a hned mi přišlo oznámení, že jsem porušil zásady TikToku.

Jaké jste měl reakce na odvysílání té informace?

Ani jedna reakce, jelikož mám uzavřené zprávy, to nemyslím nijak špatně, ale i komentáře. Nikdo mi napsat nemohl, všechno mám uzavřené.

Čtvrt milionu sledujících

Sleduje vás přes 70 tisíc lidí..

A ještě mám jeden profil, tam mám 152 tisíc sledujících. Takže dohromady skoro čtvrt milionu odběratelů.

O to větší to je zásah. Z profilu je zřejmé, že vás sleduje i velká spousta dětí. Nemyslíte, že právě toto je důvod k tomu, abyste si informace ověřil předtím, než je vypustíte do éteru a stane se z toho dezinformace?

Já vím, já se omlouvám. Měl jsem si to ověřit. Vím, že to viděly tisíce lidí, omlouvám se za to. Takové video bylo poprvé a naposledy. I když mě někdo osloví a bude to na milion procent pravda, tak to nechám na médiích. Nebudu lhát, byl jsem tím unešený. Hlídač mi to fakt povídal, jako kdyby to bylo z filmu. No a já blbec, s prominutím, jsem se toho chytil. Chybami se člověk učí, vím, že už se to nikdy nestane. Pojedu si svoji tvorbu, protože chci, aby ty malé děti, které mě sledují, až jednou vyrostou a budou mít rodinu, se chovaly tak jako já ke svým dětem. Ať jim dávají lásku.

„Já vím, já se omlouvám. Měl jsem si to ověřit. Vím, že to viděly tisíce lidí, omlouvám se za to. Takové video bylo poprvé a naposledy. I když mě někdo osloví a bude to milion procent pravda, tak to nechám na médiích.“ Cyril Ladič

Na konci videa říkáte, že je to pouze začátek kriminální činnosti. Vyjádřil jste myšlenku, že v budoucnu se odehrají v Česku násilná přepadení. 88 % z uprchlíků v Česku jsou ženy, děti a senioři. Myslíte si, že oni budou páchat loupežná přepadení, jak jste uváděl v příspěvku?

Ne, nebudou. Omlouvám se. Byl jsem tím tak unešený. Nevím, jak se teď mám vyjádřit, ale nebudou. Už se to ani nikdy nestane, že bych něco takového vypustil. To je moje největší chyba.

Zvažujete, že byste nějakým způsobem vyvrátil to původní video?

Už jsem vydal videjko, klidně se můžete podívat (video je přiložené na konci rozhovoru - pozn. red.). Teď ale nemůžu nic přidávat, protože mám zase zablokovaný TikTok profil. Byl jsem i na Policii České republiky. Hned jsem začal reagovat a řešit to, lidi by si jinak mysleli, že je to z mojí hlavy. Běžel jsem taky do Teska za ředitelem, říkal jsem mu, jaký mi přesně říkali čas.

Říkal jste, že se obáváte postihu, myslíte tím, že by vás policie mohla začít prošetřovat například za šíření poplašné zprávy? Měl jste někdy v minulosti problém se zákonem?

V minulosti jsem měl, ale o tom se nechci bavit. Je to minulost, byl jsem mladý blbec, no. Mám nějakou minulost. Udělal jsem prostě chybu, nevím, jak se mám vyjádřit. Už se to nikdy nestane.

Můžu se zeptat, čím se živíte? Vaše hlavní činnost je sdílení videí na sociální síti?

Ne, za to nejsou žádné penízky. Každý si to myslí, ale za to opravdu nic není. Můžete mít otevřené komentáře a někdo vám tam pošle dárek, ale já to mám všechno uzavřené.

Nechci vás do toho nutit, jestli nechcete, ale čím se živíte?

Já jsem pečovatel.

‚Byl jsem tím unešený‘

V závěru videa jste vyzýval sledující, aby nepomáhali ukrajinským uprchlíkům. Myslíte si, že ty ženy a děti, které ze svých domovů vyhnala válka, nepotřebují v cizí zemi pomoct?

Jejda. Prostě jsem udělal chybu, byl jsem tím unešený. Nevím, jak se mám vyjádřit. Omlouvám se za to, tohle videjko jsem neměl nikdy vydat. Měl jsem si to prostě ověřit a i kdybych to měl ověřené, tak jsem se v tom neměl šťourat. Říkám to i na streamu, že jsem člověk, který se neumí vyjádřit.

To, že se neumíte úplně vyjádřit, přece nebude úplně pravda, když máte na TikToku téměř čtvrt milionu sledujících.

Neumím se jakoby.. Já nevím, jak to mám říct. V životě už nevydám takové video, hlavně jsem se ponaučil. Když mě někdo poprosí, abych udělal nějaké video, tak nikdy. Omlouvám se, jestli jsem někomu ublížil.