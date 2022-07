Jen bezpečnostní složky. Zákon proti dezinformacím vzniká bez veřejnosti, poradce váže mlčenlivost

Blokaci dezinformačních webů by měl upravit zákon chystaný ministerstvem vnitra. To k jeho přípravě přizvalo jen zástupce bezpečnostních složek, veřejné konzultace se konat nebudou. Doporučujeme Praha 5:00 16. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud se nic nestane, po jednom měsíci by se měly zablokované dezinformační weby opět uvolnit. Dále by je už měla řešit – podle správce domény – vláda novou legislativou | Zdroj: Profimedia

„Represivní kroky v podobě přípravy nové legislativy jsou až nejkrajnějším řešením, o kterém v tuto chvíli vedeme pouze teoretickou diskusi,“ odmítal letos v polovině dubna ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vznik zákona, který by umožnil blokaci dezinformačních webů. Nicméně už o měsíc a půl později přinesl Deník N zprávu, že vnitro zákon připravilo.

Pokud vzniká nový zákon k problematice, která dosud není v právním řádu upravená, má být podle vládních pravidel zapsaný do plánu legislativních prací a má pro něj vzniknout věcný záměr: ten obsahuje vysvětlení, jak a proč by měl nový zákon vypadat.

I když je zákon o boji s dezinformacemi takovým novým předpisem, v legislativním plánu chybí a věcný záměr pro něj nevznikl.

Server iROZHLAS.cz se proto snažil zjistit, kdo předpis připravuje a na jakých principech by blokace webů měla stát. Podle Hany Malé z tiskového oddělení ministerstva vnitra je text předpisu už připravený a „byl v současné době poslán koaličním partnerům k připomínkám“.

Otázkou zůstává, kdo se na přípravě takzvaného dezinfo zákona podílel. Jestli kromě ministerských úředníků řešili novinku v právním řádu také zástupci odborné veřejnosti, médií či technologických firem, které by pak případnou blokaci měly provádět. Jednoduše řečeno: jaký tým se na přípravě podílel. V reakci na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím ministerstvo vnitra napsalo, že znění zákona chystal odbor bezpečnostních politik ministerstva pod vedením Karla Bačkovského.

Poradci mluvit nesmí

Ten navrhované znění konzultoval s desetičlenným týmem, ve kterém byly zastoupeny pouze další státní složky, od policie přes armádu až po státní zástupce. Server iROZHLAS.cz oslovil některé členy skupiny, například provozní ředitelku Deníku N Evu Romancovovou, která v minulosti na vnitru připravovala audit národní bezpečnosti a rovněž koordinovala vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.

„Členové skupiny jsou vázaní mlčenlivostí,“ zdůraznila Romancovová, nicméně v obecné rovině vysvětlila, že skupina samotný zákon nepsala, jen konzultovala jeho navrhovanou podobu.

Snahou Romancovové bylo „připomínkovat návrhy tak, aby byla co nejméně zneužitelná pravomoc státu nařizovat blokace webů“. O případném zablokování stránek by podle ní mělo rozhodovat právně vnitro ve standardním správním řízení. Jak bude blokace provedená technicky, to ministerstvo stanoví až v samotném rozhodnutí, podobně jako je tomu na Slovensku.

V souvislosti se zmiňovaným zákonem probíhá i diskuse o tom, jak nastavit ochranu proti zneužití paragrafu. Podle Romancovové je „soudní přezkum základní předpoklad demokratičnosti“ takové blokace, nicméně detaily s odkazem na mlčenlivost neprozradila.

Podle úředníka obeznámeného se vznikem předpisu, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho jméno zná, každá koaliční strana jmenovala jednoho zástupce, kteří se nyní zněním nového zákona zabývají. Výsledek by, i s ohledem na letní dovolené, mohl být znám během dvou nebo tří týdnů.

Teprve pak by se s jeho zněním mohla seznámit ostatní ministerstva a následně veřejnost. Veřejné konzultace podle ministerstva vnitra v plánu nejsou.