‚Čučkařský‘ příběh i Česko jako loutka. Spojení Vrbětic s Ruskem probudilo české dezinformátory

Jen několik málo hodin. Tolik času dělilo oznámení premiéra o zapojení agentů ruské GRU do vrbětického výbuchu a začátkem šíření dezinformací. „Nejzajímavějším faktem je evidentní synergie mezi dezinformační scénou a populistickými politiky," řekl serveru iROZHLAS.cz Bohumil Kartous ze skupiny Čeští elfové. Šiřitelé fake news nejčastěji pracovali s údajným nedostatkem důkazů, označováním kauzy za vykonstruovanou, případně útoky na kontrarozvědku. Analýza Praha 5:00 30. dubna 2021

„Existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice,“ informoval předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v sobotu 17. dubna na mimořádné večerní tiskové konferenci o zjištěních Bezpečnostní informační služby (BIS).

Bylo krátce po půl osmé večer. Netrvalo dlouho a dezinformační servery vydaly první zpochybňující články. Hned v neděli se pak začal šířit první řetězový e-mail.

„Normálně šíření, záchyt a zpracování e-mailů pár dní trvá. U Vrbětic byl ale jejich nástup byl v podstatě bleskový. Je vidět, že domácí palebná příprava na straně trollů byla provedena a čekali jen na spouštěcí knoflík,“ popisuje analýza skupiny Čeští elfové, která se soustředí na boj proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu.

Byli tu agenti?

Nejčastěji omílaná - a záměrně zkreslená - informace uvádí, že jsou Vrbětice vykonstruovanou kauzou a důkazy o zapojení vojenské zpravodajské služby GRU na českém území chybí.

Potvrzuje to i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra. „Argumentuje se tím, že oznámení přišlo až po sedmi letech, že jde o účelově vytvořenou smyšlenku s cílem poškodit česko-ruské vztahy, a že Ruská federace neměla důvod něco takového uskutečnit,“ napsalo ve shrnujícím vláknu na twitteru.

CTHH MV

@CTHH_MV Česká kvazi-mediální scéna zareagovala na kauzu Vrbětice okamžitě. Např. i tam, kde dříve rezonovalo především téma COVID-19 a očkování, se najednou začaly šířit dezinformace související s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Níže shrnujeme některé z nich. #dezinfo #vrbetice 18 53

V tomto duchu píše například Sputnik, web financovaný ruskou vládou. „Bezpečnostní expert Andor Šándor předpokládá, že verze o sabotážní akci ruských agentů zatím příliš neobstává před kritikou, neboť během postupné analýzy situace u něj vzniká řada otázek,“ uvádí.

Web Sputnik převzal rozhovor s bezpečnostním expertem Andorem Šándorem z Parlamentních listů | Zdroj: Reprofoto Sputnik

Dezinformátoři pracují i s projevem prezidenta Miloše Zemana z neděle 25. dubna. Hlava státu v něm důkazy k Vrběticím zpochybnila. „Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu,“ řekl národu prezident.

Toho se chytil třeba server Aeronet, za nímž stojí podle zjištění České televize a týdeníku Respekt Marek Pešl a který BIS v roce 2014 označila za zdroj ruské propagandy.

„Takový skandál Česká republika ještě nezažila, týden trvající hysterie a vyhošťování ruských diplomatů a nakonec se ukáže, že BIS nemá ani svědky, ani důkazy! Takže už je jasné, proč BIS nechce žádné důkazy zveřejňovat, protože žádné nejsou!“ hlásá server.

Aeronet píše, že bezpečnostní služba nemá žádné důkazy, jak prozradil prezident Miloš Zeman | Zdroj: Reprofoto Aeronet

Dezinformační potenciál prezidentova projevu předpovídal i šéfredaktor serveru Manipuláři.cz Jan Cemper. „Pravděpodobně můžeme očekávat další vlnu dezinformací po prohlášení prezidenta Miloše Zemana,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Shoduje se na tom i se skupinou Českých elfů. „Poukazy na možnost ‚zpravodajské kauzy‘ a útoky na ‚neschopnou‘ BIS byly podpořeny projevem prezidenta Zemana,“ připustili.

Na strategii zpochybňování důkazů naskočili také někteří politici, například někdejší ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana a současný europoslanec za SPD Ivan David. „Je jasné, že žádné důkazy nemají, jen zpravodajské fabulace čučkařů. Jen další díl trapného seriálu z dílny tupých scenáristů. Lež může být kvalitní jako dokonalý zločin. Ale tahle je odfláknutá,“ napsal ve facebookovém statusu, který sdílelo přes tisíc lidí.

Facebookový profil europoslance SPD Ivana Davida | Zdroj: Reprofoto Facebook

Čím má své tvrzení podložené? „Tím, že žádné důkazy nepředložili. Dokud to neudělají, tak je z mého hlediska nemají. Nemůžu věřit jen jejich tvrzení, že důkazy mají,“ řekl David serveru iROZHLAS.cz.

„Potom si to můžou strčit za klobouk,“ reagoval na argument, že vyšetřování stále probíhá.

Podle svých slov nedůvěřuje ani premiérovi Babišovi, ani vicepremiérovi a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi z ČSSD. „Najednou máme věřit premiérovi, o kterém se tvrdí, že lže a podvádí?“ ptá se europoslanec.

Česko jako loutka

Ivan David není sám. „Naše země byla použita (zneužita) zpravodajskými službami k eskalaci napětí mezi USA a Ruskem a naše vládnoucí politické elity (vyjma prezidenta Zemana) se do toho nechaly na základě domněnek BIS vtáhnout,“ spekuloval na svém facebookovém profilu exposlanec a člen KSČM Jan Klán.

Exposlanec a člen KSČM Jan Klán označuje ve svém příspěvku důkazy BIS za domněnky | Zdroj: Reprofoto Facebook

Podle svých slov vychází z indicií z médií, žádný důkaz ale nemá. „Je to samozřejmě pouze má interpretace, kterou dávám takhle veřejnosti ven. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná pouze o hru zpravodajských služeb, o nic jiného,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Za dezinformátora se nicméně nepovažuje. „Skládám do skládačky střípky, které jsou k dispozici. Jestliže přijde BIS s kauzou Vrbětice ve chvíli, kdy je ze strany Česka zájem o Sputnik V a o dostavbu Dukovan, tak je to divné,“ pokračoval Klán s tím, že celá kauza je uměle vyvolaná a nejsou důkazy o tom, že ve Vrběticích byli ruští agenti.

Odmítl i to, že agenti Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin prokazatelně na podzim 2014 nocovali v ostravském hotelu Corrado pod jmény Alexandr Petrov (Miškin) a Ruslan Boširov (Čepiga). „Potvrzovat to samozřejmě můžou, ale stále se staví na domněnkách,“ reagoval.

Agenti přitom při návštěvě Česka vystupovali pod stejnou falešnou identitou, jakou podle britských vyšetřovatelů použili během pokusu o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury na jaře roku 2018. V říjnu stejného roku o jejich pobytu na severní Moravě v roce 2014 informoval Radiožurnál.

Klánův příspěvek spadá do druhé nejčastější skupiny vrbětických dezinformací. Ty popisují Česko jako loutku Západu nebo Spojených států. Cílem oficiální verze Vrbětic je podle nich právě snaha o rozklížení vztahů s Ruskem, vyřazení ruských firem z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany nebo zablokování ruské vakcíny Sputnik V.

Portál Pravý prostor, za kterým stojí podle webu Manipulátoři.cz Karel Kříž z Českých Budějovic a měsíčně ho navštíví až 400 tisíc lidí, se pozastavuje nad tím, proč premiér Babiš přistoupil na „splnění zadání velkého bratra“ a informace zveřejnil nečekaně a nepřipraveně.

„Hodinu za hodinou se objevují nové a nové díry v čučkařském příběhu, je stále těžší uvěřit, že se věci staly tak, jak nám vláda popisuje. Zároveň se samozřejmě nic nezveřejní a myslím že mohu klidně prohlásit, že se to nezveřejní nikdy. Zůstala z toho jen bramboračka do které se nám navíc hoši stále více zamotávají,“ píše portál.

Předseda vlády Andrej Babiš měl podle Pravého prostou přistoupit na „zadání velkého bratra“ | Zdroj: Reprofoto Pravý prostor

Úmrtí podnikatele Petra Kellnera? Práce amerických tajných služeb. Přesně to hlásá web Aeronet.

Nedávnou smrt nejbohatšího Čecha, který přišel o život při pádu vrtulníku na Aljašce, dává do souvislostí s kauzou Vrbětice - odvolává se na nejmenovaný ruský zdroj, podle něhož bezpečnostní služba Ruské federace z nehody podezřívá právě Američany.

„Kellnerova PPF má v Rusku, tedy vedle Číny, vůbec největší investiční portfolio ze všech investičních fondů z celého bývalého Východního bloku. A právě ochrana těchto investic v Rusku a v Číně stála Petra Kellnera mnoho úsilí a silného lobbingu v nejvyšších pozicích české státní moci v Praze,“ napsal Aeronet s odvoláním na ruská média, která „jsou úzce napojená na ruské zpravodajské služby“.

Obvinění ruských agentů z podílu na výbuchu ve Vrběticích souvisí se smrtí Petra Kellnera na Aljašce. S takovou zprávou přišel Aeronet | Zdroj: Reprofoto Aeronet

Situace využili i šiřitelé řetězových e-mailů, kteří hned druhý den vyslali svým příjemcům první vlaštovky. V jednom z nich autor naznačuje, že šlo o boj kvůli dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany: „Předně je to budoucí tendr na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Je nutné zabránit ruským firmám v účasti na tomto tendru. Boj o lukrativní zakázku nezná žádná pravidla a veškeré podrazy jsou povoleny.“

„Záminka se našla sice vyvanulá, ale kdo by to zkoumal podrobněji,“ psalo v dalším e-mailu. „Teď přišla řada na mopslíka podřízeného Západu a USA jmenovitě. Kdopak to asi byl? Tentokrát ve své snaze překonal dokonce i rusofobní Polsko,“ pokračoval autor.

Navázal tím například na prohlášení šéfa ruské civilní rozvědky SVR Sergeje Naryškina z minulého pátku. „Političtí lídři, politická věrchuška (v ruském prostředí politická špička – pozn. red.) skupiny západních zemí se krok po kroku snaží s maniakální tvrdohlavostí zničit jemnou a poměrně křehkou strukturu mezinárodní stability a mezinárodní bezpečnosti,“ prohlásil šéf ruské tajné služby SVR.

Obdobně se vyjádřil i bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, když označil Česko za rukojmí politiky Spojených států a dokonce „se snaží běžet před lokomotivou“.

Tvůrci těchto zpráv tak reagovali na aktuální dění téměř okamžitě. „Je to poměrně překvapivé a ukazuje to na schopnost koordinované akce producentů dezinformací směrem k adresátům, je-li toho třeba,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů. Zároveň dodal, že se autoři snaží ochránit zájmy Kremlu ve chvíli, kdy čelí silnému reputačnímu riziku.

Část dezinformační scény se navíc snaží zpochybnit kredibilitu vlády i zpravodajské služby BIS.

Sputnik citoval sociologa Petra Hampla, který se nechal slyšet, že o tajných službách neměl nikdy žádné iluze, ale nečekal, že jsou až tak špatné.

„Už teď je jisté, že oficiální verze, kterou před pár dny předložila česká vláda, a na základě které zahájila studenou válku proti Rusku, je nepravdivá. Jednotlivá tvrzení si navzájem odporují. Je to celé vymyšlené? Nebo je něco zásadního, co BIS potřebuje zakrýt?“ táže se Hampl.

V článku také citují jeho odhad, že BIS vyjde Českou republiku ročně na 4 až 11 miliard.

Sociolog Hampl označil bezpečnostní služby za zkorumpované a pracovníky označuje „čučkaři“ | Zdroj: Reprofoto Sputnik

Právě s těmito údaji ho iROZHLAS.cz konfrontoval. Z poslední výroční zprávy BIS vyplývá, že její rozpočet v roce 2019 jen lehce přesáhl dvě miliardy korun.

Hampl nejdřív tvrdil, že čerpal z otevřených zdrojů, konkrétně z týdeníku Respekt. Po několikaminutovém hledání nakonec našel pouze čtyři roky starou glosu zveřejněnou na serveru Hlídací Pes. Ta upozorňovala na chybu v informačním portálu ministerstva financí, která BIS mylně připsala 12miliardové výdaje na „zabezpečení plnění úkolů“.

Jiný článek Hampl neobjevil ani po dalším hledání. „Kdybych byl doma u stolního počítače, tak to najdu. Připouštím, že nejsem žádný znalec rozpočtu BIS, měl jsem to jen tak z internetu.“

Neuvedl tedy čtenáře v omyl? „V tomhle vám musím dát za pravdu,“ uzavřel rozhovor.

Zpochybnit význam zpravodajských služeb se snažily i další weby. Například portál Nová republika přirovnává Česko k Pákistánu a tvrdí, že „v České republice má kontrazpravodajská služba BIS svou vládu, jejíž činnost usměrňuje“. Autor textu navíc varuje zpravodajce před jejich přílišnou jistotou o beztrestnosti a připomíná jim, že vše, co udělají, může být nakonec použito proti nim.

Zaručené zprávy o falešných stopách a pohybu důstojníků GRU na území Česku na webu Nová republika | Zdroj: Reprofoto Nová republika

„Přitom lze lehce rozpoznat a určit, že údajné důkazy a stopy předkládané ze strany BIS jsou podvržené, případně že se jedná jen o tvrzení příslušníků BIS, která nemohou ničím doložit,“ stojí v článku.

Víc než covid

Téma Vrbětic v posledních dnech na dezinformačních serverech dokonce přebilo agendu koronaviru, která do minulé soboty hrála prim.

Prokremelské weby naskočily na téma Vrbětic velmi bryskně, chtějí vyvolat chaos, říká analytik Vrabel Číst článek

„Ještě v sobotu 17. dubna ráno se na dezinformačních webech psalo v drtivé většině jen o covidu-19. Už v neděli ale bylo dezinformací týkajících se útoku GRU třikrát víc než těch o koronaviru. Došlo tedy k dramatické proměně,“ řekl nedávno v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz František Vrabel, šéf společnosti Semantic Visions, která se odhalováním dezinformací dlouhodobě zabývá.

Mluvčí Českých elfů Kartous přidává další zajímavost: že u příběhu Vrbětic jde dezinformační scéna ruku v ruce s populistickými politiky. „Ta synergie je jak časová, tak zejména obsahová. V analýze ukazujeme, že nejčastější narativy, používané dezinformátory, užil ve svém projevu Miloš Zeman a podobným způsobem interpretují událost také další populistické entity, jako SPD nebo komunisté,“ poukázal například na zmíněné politiky Klána s Davidem.

Dezinformace podle ministerstva vnitra Podobné kategorie dezinformací na svém twitteru publikovalo i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra. To rozdělilo šířené zprávy do čtyř kategorií, které se stále opakují. Popírání. Takové zprávy tvrdí, že se událost nestala tak, jak média informovala, a například že Rusko nemělo důvod něco takového udělat. Takovým směrem se vydal i web Aeronet: „Exploze ve Vrběticích v roce 2014 byly zinscenovány za účelem zametení stop po chybějícím inventáři ve skladech.“

Takové zprávy tvrdí, že se událost nestala tak, jak média informovala, a například že Rusko nemělo důvod něco takového udělat. Takovým směrem se vydal i web Aeronet: „Exploze ve Vrběticích v roce 2014 byly zinscenovány za účelem zametení stop po chybějícím inventáři ve skladech.“ Zpochybňování kredibility. Autoři těchto dezinformací se snaží snížit věrohodnost vlády, bezpečnostních složek (zejména BIS) a veřejnoprávních médií. Ty mají být pod vlivem USA, Evropské unie nebo NATO. S americkou službou CIA spojuje české zpravodajské služby také Aeronet a navíc tvrdí, že zpravodajci nemají žádné důkazy. „Přímo samotná BIS tak ve zprávě, kterou dostal do ruky prezident Miloš Zeman, uvádí naprosto šokující informaci, že neexistují ani důkazy, ani svědectví,“ napsal.

Autoři těchto dezinformací se snaží snížit věrohodnost vlády, bezpečnostních složek (zejména BIS) a veřejnoprávních médií. Ty mají být pod vlivem USA, Evropské unie nebo NATO. S americkou službou CIA spojuje české zpravodajské služby také Aeronet a navíc tvrdí, že zpravodajci nemají žádné důkazy. „Přímo samotná BIS tak ve zprávě, kterou dostal do ruky prezident Miloš Zeman, uvádí naprosto šokující informaci, že neexistují ani důkazy, ani svědectví,“ napsal. Bagatelizace incidentu. V článcích například stojí, že zbraně v muničních skladech měly sloužit islamistickým radikálům. „Má to být naše 11. září. Dříve či později se uskutečnit muselo. V tomhle je CIA důsledná a vždycky stejná. Není-li obyvatelstvo „spřátelené kolonie“ válce nakloněno, přijde „operace pod falešnou vlajkou,“ napsal portál Nová republika.

V článcích například stojí, že zbraně v muničních skladech měly sloužit islamistickým radikálům. „Má to být naše 11. září. Dříve či později se uskutečnit muselo. V tomhle je CIA důsledná a vždycky stejná. Není-li obyvatelstvo „spřátelené kolonie“ válce nakloněno, přijde „operace pod falešnou vlajkou,“ napsal portál Nová republika. Strašení odvetou. Konspirátoři tvrdí, že Rusko zareaguje takovým způsobem, kterým bude pro Českou republiku ekonomicky bolestivý. Web Sputnik v tomto ohledu publikoval článek s titulkem „Stojí to za to, pálit mosty kvůli něčemu, co se možná stalo před sedmi lety?“. V textu poté cituje facebookové příspěvky právníka Pavla Hasenkopfa, kde mimo jiné upozorňoval na to, že chce někdo Česko „vmanévrovat do války s Ruskem“.