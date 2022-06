Vypnutím ruských dezinformačních webů stát praštil kladivem. A výsledek je pochybný, tvrdí analytik

Česká vláda ihned po zahájení ruské invaze na Ukrajinu vyzvala operátory, aby zamezili šíření dezinformací v kyberprostoru. Překročila tak své pravomoci, porušila principy právního státu a je na místě žaloba? „Byla chyba provést omezení tímto způsobem. Mohl se použít způsob, který by byl přinejmenším efektivnější,“ uvádí v Pro a proti Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti, která podává žalobu na ministerstvo obrany. Praha 23:30 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Analytik z Institutu pro politiku a společnost Roman Máca považuje krok vlády za opodstatněný. „Ale byl to nestandardní krok reagující na nestandardní situaci.“

„Žaloba není útok na ministerstvo, ale jde o principy jako občanské svobody a práva. Stát zaspal, nevěděl kudy kam a praštil kladivem do něčeho. Otázkou je, jestli to vedlo k předpokládanému cíli. Možná byl i poškozen mnohem větší prostor, než bylo zamýšleno. Výkonná moc vybočila ze své kompetence a ukradla si kus moci zákonodárné, v tom je ten problém,“ dodává analytik Otevřené společnosti Kužílek.

Připomíná, že bezpečnostní instituce dlouho upozorňují na ruské hybridní působení.

„Selhali jsme v tom, že se nic moc nedělalo. Věřím, že by tato žaloba mohla prospět tomu, aby soud rozhodl, jestli zde převažuje svoboda projevu, nebo veřejný zájem. Je třeba najít transparentní pravidla právního státu do budoucna,“ uvažuje Kužílek.

Jsou dezinformátoři nebezpeční?

„Jsou tu lidé, kteří hlásají, že v další válce budou bojovat na straně Ruska proti České republice. A jsou to vášniví čtenáři ruského Sputniku. Připravují teroristické útoky, jeden z nich měl doma ilegálně držené zbraně. Stát měl snahu zabránit ruským dezinformacím, aby se dostaly právě k těmto lidem,“ obhajuje kroky vlády analytik institutu Máca.

Kužílek namítá, že není jasné, jakou hrozbu dezinformace přestavují.

„Když se někdo dá po stopě největších českých dezinformátorů, často najde osiřelou chaloupku na konci městečka, kde sedí nějaký zoufalec a něco blábolí na webu. Nemáme dobře změřeno, jak intenzivní nebezpečí to je, ačkoliv ho nepodceňuji.“

„Máme případ, kdy senior zaútočil na osobní vlaky, nebo rozsudky Čechů, kteří bojovali na východní Ukrajině. Už jsou odsouzení za terorismus a papouškují to, co zaznívá na dezinformačních webech. Ruská federace si tyto ‚vlastence‘ dlouhodobě pěstuje. Jsou v kontaktu s ruskými tajnými službami a šiřitelé dezinformací,“ upozorňuje analytik.

Tyto případy, existují, souhlasí Kužílek.

„Já tyto jednotlivosti nehájím, je to stejný ‚fujtajbl‘ jako ruská agrese. Ale když vláda nařídí takový zákrok, tak se všichni utvrdí v tom, že je co tajit. Přesunou se do úkrytu, přestaneme vědět, kdo to je. A normální lidé si začnou dávat pozor, aby náhodu něco neřekli,“ kritizuje dopady nepromyšlené regulace Oldřich Kužílek.

„Bezpečnostní stránka je zásadní. Jsou tu ti, kteří jednoznačně pracují pro agresivní režim, zneužívají výhod demokratické společnosti a zaklínají se svobodou slova. Otázka pro mě je, jestli jsou tito lidé pro pluralitu, svobodu názorů a projevu prospěšní. Když někdo vystřelí, tak nesankcionujete kulku, ale střelce. Aby nevystřelil jinde. Nelze sedět s rukama v klíně,“ shrnuje Roman Máca.

