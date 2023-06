‚Vedení soudu to nezvládlo.‘ Dezinformátorka vyzvala k podání kárné žaloby na soudkyni a advokáta

Odsouzená dezinformátorka Jana Peterková v sobotu vyzvala ministra spravedlnosti, předsedkyni pražského městského soudu a Českou advokátní komoru k zahájení kárného řízení se soudkyní a advokátem z jejího trestního procesu. V pondělí se hodlá obrátit také na prezidenta Petra Pavla. Soudkyně Věra Trojanová a advokát David Lejček porušili podle Peterkové její právo na spravedlivý proces, když po nepokojích u soudu rozhodli za zavřenými dveřmi. Praha 15:51 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dezinformátorka Jana Peterková na soudním líčení s Patrikem Tušlem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Prostřednictvím e-podatelny jsem se na všechny tyto instituce obrátila dnes (v sobotu, pozn. red.), kromě prezidenta republiky, kterému bude žádost o zahájení kárného řízení se soudkyní Věrou Trojanovou zaslána v pondělí poštou, ostatním institucím ještě pro jistotu též znovu poštou. Datum podání je dnešek,“ napsala Peterková.

Odvolací senát pražského městského soudu v úterý potvrdil bývalé novinářce televize Nova Peterkové dvouletý podmíněný trest za šíření poplašných zpráv v době koronavirové pandemie.

Rozhodnutí předcházel incident, při němž se dav příznivců Peterkové pokusil protlačit do zaplněné jednací síně, skandoval „gestapo“ a vyrazil dveře. Soudci z místa odešli a zasedání později pokračovalo na jiném místě bez přítomnosti veřejnosti. Zasahující policie zadržela dva lidi a událost zatím prověřuje jako výtržnictví, přičemž právní kvalifikace se ještě může změnit.

Soud dnes musel přerušit jednání v případu bývalé novinářky Jany Peterkové. Její podporovatelé vylomili dveře do soudní síně, zasahovala justiční stráž. Soud na Praze 2 měl projednávat její odvolání v případu šíření poplašné zprávy. pic.twitter.com/7u2YqYS5Rq — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) May 30, 2023

Peterková Trojanové vyčítá, že jednací síň opustila beze slova, aniž by přerušila nebo ukončila jednání. Tvrdí, že okolní vřava soudkyni nijak neohrožovala, protože kolem ní byla justiční stráž. Dále uvádí, že o pokračování zasedání ji nikdo neinformoval, a to ani její tehdejší ex offo advokát Lejček, takže rozhodnutí soudu by nemělo být platné.

Vedení soudu to nezvládlo

Někdejší novinářka je přesvědčená o tom, že vedení soudu situaci „absolutně nezvládlo“, a to nedostatečnou organizací. „Tento mediálně sledovaný proces a velká fanouškovská základna Jany Peterkové jasně deklaroval potřebu nařízení jednání ve velké soudní síni, aby právo veřejnosti na účast u procesu nebylo nezákonně odebráno,“ uvedla. Podle ní bylo povinností soudkyně přesunout zasedání do větší síně.

Soudkyně podle Peterkové porušila zákon i tím, že zahájila zasedání bez její přítomnosti. „Obžalovaná - Jana Peterková - se nemohla dostat do útrob soudní budovy kvůli obléhání lidu a dlouhé frontě u odbavovacích rámů. Nebyl problém dát vysílačkou pokyn ostraze, aby obžalovanou vpustili přednostně, nebo líčení posunout o 15 minut,“ míní Peterková. Vadí jí také, že Trojanová do síně nevpustila jejího důvěrníka Rudolfa Vávru. Právě on je jedním z lidí, které následně zadrželi policisté.

Kárnou žalobu na soudce může podat prezident republiky, ministr spravedlnosti nebo předsedové soudů. U advokátů je kárným žalobcem advokátní komora, případně ministr.

Incidentem se zabývala i vláda. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) chování davu odsoudil a vyhodnotil zásah policie i justiční stráže jako profesionální. Situace podle něj není taková, že by byla potřeba změna legislativy. Pro předcházení podobným incidentům je ale podle něj potřeba zlepšit komunikaci s řediteli bezpečnosti na jednotlivých soudech.