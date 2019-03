Narůstající počet diabetiků komplikuje péči. Část z nich by nově mohli převzít praktičtí lékaři

Lidé s diabetem druhého typu, kteří nemají v souvislosti s nemocí žádné komplikace, zřejmě už brzy nebudou muset chodit ke specialistům. Stačit jim bude jejich praktický lékař. Na rozdělení péče se dohodly odborné společnosti diabetologů a praktiků v memorandu. Souvisí to s reformou primární péče, která má podle plánu ministerstva zdravotnictví posílit kompetence praktiků. Specialistům by tak měly zůstat jen komplikované případy. Praha 17:17 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocní s cukrovkou, přesněji řečeno s diabetem druhého typu, by už nemuseli chodit pravidelně ke specialistům. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Asi to byly ty nervy. Nervové vypětí, stres, zaměstnání atd. Hodně jsem kouřil, krabičku denně, ale stravovací návyky jsem měl normální, nic jsem nepřeháněl. Alkohol nepiju už hodně dlouho,“ popisuje Radiožurnálu Petr Balaš.

S diabetem druhého typu žije už téměř 20 let. Je to ten druh, za který může mimo jiné nezdravý životní styl. Stejnou diagnózu má většina ze zhruba milionu diabetiků v Česku a stále jich přibývá. Za 11 let se má jejich počet podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky blížit k hranici milionu a dvou set tisíc. Péči o ně proto specialisté do budoucna nemůžou zvládnout sami.

Pacienty je třeba rozdělit

„Je nutné diverzifikovat pacienty na ty, kteří jsou dobře kompenzovaní, nejsou komplikovaní, a ty komplikovanější, kteří by měli zůstat u specialistů,“ myslí si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO).

Právě to je předmětem memoranda, které podepsali zástupci diabetologů a praktických lékařů.

„Praktik by měl zabezpečit záchyt pacientů, protože má nejlepší možnosti na diagnostiku a dále by měl léčit nekomplikované diabetiky, tzn. v celém rozsahu perorální terapie, plus diety plus další opatření, která jsou nezbytná. Pokud se nepodaří pacienta zkompenzovat, tak může konzultovat s diabetologem, nebo ho může přímo předat diabetologovi do péče,“ říká předseda Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma.

Aby se praktičtí lékaři mohli naplno o diabetiky starat, potřebují mít možnost předepisovat potřebné léky. A právě to je věc, kterou se jim zatím nedaří vyřešit.

„My teď nejvíc bojujeme s gliptiny, to jsou perorální antidiabetika, kde stále ještě není uvolněna preskripce, zrovna vyšlo rozhodnutí SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pozn. red.), znovu se ta preskripce volnit nedoporučila, takže proti tomu se chceme bránit. Ten lék je jednoduchý, bezpečný, není problém, aby s tím praktický lékař pracoval,“ vysvětlil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Jde o léky, které ovlivňují uvolňování inzulinu a glukagonu, a udržují tak hladinu cukru v krvi v normě. Důvody, proč Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud nepovolil to, aby je mohli volně předepisovat i praktici, objasňuje jeho mluvčí Barbora Peterová.

„Aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl požadavku na rozšíření preskripčního omezení gliptinů na praktické lékaře vyhovět, je třeba předložit vyjádření zdravotních pojišťoven, že dopad na rozpočet neohrozí stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění,“ říká Radiožurnálu.

Pojišťovny se změně nebrání

Podle lékového ústavu by v současnosti šlo o stovky milionů korun ročně. Podklady mu pojišťovny mají dodat do konce března. Jednou z podmínek rozdělení péče je taky navýšení plateb diabetologům od zdravotních pojišťoven. Pacientů budou mít sice míň, zároveň jim ale budou muset věnovat víc času a posílat je častěji na drahá vyšetření.

„Když vám opravdu zůstane jen ten komplikovaný pacient, který čerpá nejvíc, potřebujete se mu víc času věnovat, tak na ně dostane relativně málo peněz, protože ti levní mu nerozpustí ty náklady. Budeme žádat minimálně úpravu referenčních hodnot, jestli ne přímo změnu úhradových pravidel,“ uvedl už v minulosti předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Zdravotní pojišťovny s tím podle dřívějšího vyjádření prezidenta jejich svazu Ladislava Friedricha nemají problém.

„To je požadavek legitimní, protože pokud opravdu specialista nebude ošetřovat běžné výkony, které by mohl zvládnout praktický lékař a bude potřebovat potom třeba častější návštěvy toho více nemocného pacienta, tak je zcela na místě požadovat, aby se mu zvýšily regulační limity.“

Rozdělení pacientů mezi praktiky a diabetology je součástí reformy primární péče, v ní mají praktičtí lékaři získat víc pravomocí. Do budoucna by se tak podle plánu ministerstva zdravotnictví měli stát základním prvkem celého systému, aby lidé nemuseli zbytečně chodit k více lékařům.