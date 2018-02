Přehled tisku: nové ochranné známky, zdražení umělých kloubů a spor Česka s Diag Human

Ve středečním tisku se dočtete o nových pravidlech ochrany duševního vlastnictví, informuje o nich deník E15. Lidové noviny si všímají sporu České republiky se společností Diag Human a deník Právo upozorňuje na to, že české jídelny nevycházejí vstříc dětem, které potřebují bezlepkovou stravu. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:23 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělé klouby zdraží – píše o tom regionální Deník. | Foto: Mohammad Ponir Hossain | Zdroj: Reuters

E15

Zvukové, pohybové nebo třeba holografické ochranné známky zavedou nová pravidla ochrany duševního vlastnictví - informuje o tom deník E15. Připravovaná úprava ruší omezení, podle kterého mají mít známky grafické ztvárnění. Novelu ještě musí schválit vláda a Parlament. Účinná by měla být od příštího ledna. Změny v ochraně duševního vlastnictví vycházejí z evropské směrnice. Vedle slovních, obrazových, barevných nebo prostorových zápisů si vlastníci budou moci nově zaregistrovat třeba zvukové nahrávky ve formátu MP3.

Lidové noviny

Česko může přijít o osm miliard korun uložených v lucemburských bankách - všímají si toho Lidové noviny. Společnost Diag Human chce totiž na stát podat exekuci na odškodné, které vysoudila v roce 2008 za zmařenou zakázku na dodávku krevní plazmy z počátku 90. let. Česko vyplacení náhrady odmítá a proti exekuci se chce bránit kasační stížností. Proti osmimiliardovému odškodnění z roku 2008 se Česko odvolalo a za pravdu mu dala také arbitráž z roku 2014. Ta řekla, že platí dřívější verdikt z roku 2002, který společnosti Diag Human přiznává náhradu ve výši 327 milionů korun. Tu vláda také zaplatila.

Hospodářské noviny

Vedení Škody Auto chce zvýšit zaměstnancům mzdy o 15 procent - píšou to Hospodářské noviny. Podnik o pracovních podmínkách jedná s odboráři už několik týdnů. Dřívější nižší nabídku zástupci zaměstnanců odmítli. Požadují totiž navýšení o 18 procent. Nevylučují ani časově neomezenou stávku. Nejnovější nabídka mladoboleslavské automobilky vedle 15procentního růstu mezd počítá taky s prémiemi nad rámec běžných bonusů v celkové výši 25 tisíc korun. Nová dohoda by měla platit od letošního dubna do konce března 2019. Na Slovensku si přitom zvýšení výplaty pracovníci závodu koncernu Volkswagen, pod který patří také Škoda Auto, vymohli pomocí stávky.

Regionální deník

Umělé klouby zdraží – píše o tom regionální Deník. České zkušebny testující implantáty před uvedením na trh propadly v kontrolách. Nové umělé klouby, ale také ty schválené se zřejmě budou muset testovat v zahraničí. To se promítne také do jejich ceny, která se nyní pohybuje mezi 15 až 60 tisíci korunami. Nedostatky tuzemských zkušeben byly podle Evropské komise, která kontroly prováděla, natolik závažné, že by se testovny měly ihned zavřít. Na nedostatek odborných pracovníků a nepřesvědčivé testy upozorňovaly už kontroly českých zkušeben z let 2013, 2014 a 2016. Tuzemské úřady o problému navíc celou dobu věděly - regionálnímu Deníku to řekl velvyslanec v Bruselu Jaroslav Zajíček.

Právo

Jen 15 procent školních jídelen vychází vstříc dětem, které potřebují bezlepkovou stravu. Deník Právo to zjistil ze zprávy České školní inspekce. Podle některých rodičů ale dětem s alergiemi, diabetem nebo celiakií běžný jídelníček ztěžuje život. Školy podle inspekce na diety nemají kuchařky a vybavení. Ani ne sedm procent škol podle inspektorů nabízí dietní stravovaní, necelých osm procent pak žákům umožňuje, aby si jídlo přinesli z domova a na oběd si ho ohřáli. Nových škol, které by dětem s dietním stravováním vycházely vstříc, přibývá jen pozvolna.