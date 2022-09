Vláda k tomu přišla jak slepý k houslím, říká advokát Diag Human k verdiktu z Londýna

Podle advokáta Diag Human Jana Kalvody bude chtít jeho klient celou sumu, kterou mu přiznal rozhodčí tribunál v Londýně. Jedná se o 15,5 miliardy a k tomu ještě každý den nabíhají úroky, které jsou 1,3 milionu. „Vzhledem k průběhu toho sporu, jeho peripetiím v České republice, k tomu, v jakém postavení se díky vedení toho sporu žalobce ocitl v Česku, není žádný důvod k jednání o nějakých slevách,“ uvedl Kalvoda v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 7:00 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kalvoda | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Kauza se táhne už přes třicet let. Jak je z vašeho pohledu pravděpodobné, že stát přes 15 miliard bude skutečně platit?

To po mně nechtějte. Advokát by neměl tipovat. Rozhodně se ale společnosti Diag Human z návrhu České republiky na zrušení nálezu kolena neroztřásla.

Jak to myslíte?

Takovéto nálezy mezinárodních arbitrů nejsou obvykle vůbec napadány návrhem na zrušení. Jsou to řádově procenta případů, kdy se tak stane. A z těchto pár procent jsou to zase jen malá procenta případů, kdy tomu zrušení dochází.

15,5 miliardy je tedy podle vás konečná suma?

Není to konečná suma, každý den se zvyšuje asi o 1,3 milionu korun na úrocích z prodlení. Ani to není konečná suma, protože Diag Human byla přiznána náhrada nákladů řízení ze 70 procent.

Ty náklady řízení dokážete vyčíslit?

Budou to řádově desítky milionů korun, přesně nevím.

Zastavení úročení

Snažil se s vámi někdo ze strany státu spojit a dohodnout?

Já na tuhle otázku s dovolením neodpovím. Vede se určité řízení v Londýně a jsem vázán mlčenlivostí. Diag Human nabídl České republice poprvé zastavení úročení v roce 2008 dokonce v tisku.

Kauza Diag Human Kauza začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, z níž se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar Novo Nordisku sdělil, že výběrové řízení nevyhrál, protože se spojil s podezřelou firmou Conneco. Její nástupkyně, Diag Human, pak požaduje od roku 1995 odškodné za ušlý zisk. V roce 2008 rozhodčí tribunál přiznal Diag Human náhradu škody zhruba osm miliard korun. Česko s výsledkem nesouhlasilo a přezkumný rozhodčí senát v roce 2014 rozhodl, že nález z roku 2008 postrádal právní účinky. Následně v roce 2017 Diag Human zahájil proti ČR arbitráž na základě česko-švýcarské smlouvy o ochraně investic. Nyní v arbitráži soudní tribunál uznal, že Česko porušilo dohodu o ochraně investic a má zaplatit 15,5 miliardy korun. Z toho je 8,3 miliardy korun je částka přiznaná v roce 2008 a 7,2 miliardy korun tvoří úroky k 19. květnu.

Čas od času podle vývoje jurisdikce Diag Human nabízel zastavení úročení s tím, že by nebylo závislé na výsledku řízení. Diag Human vždy preferoval mimosoudní vyřízení věci včetně zastavení úročení.

Zeptám se jinak, budete tu sumu chtít celou, nebo budete se státem ještě jednat?

Vzhledem k průběhu toho sporu, jeho peripetiím v České republice, k tomu, v jakém postavení se díky vedení toho sporu žalobce ocitl v Česku, není žádný důvod k jednání o nějakých slevách. Je tady výrok, který se bude vymáhat. Pokud jde o nějaké jednání, tak o něm nevím, a i kdybych věděl, tak ho nemohu s ohledem na proces v Londýně komentovat.

Od politiků několikrát zaznělo, že pokud by se celý případ od začátku řešil u soudu a ne formou arbitráže, tak by Česko vyhrálo. Umíte se představit, jak by to probíhalo?

Sám tento výrok prozrazuje víc, než se zdá. Celý ten výrok prozrazuje sebevědomí představitelů exekutivy, že by si lépe poradili u našich soudů. To je bezelstně hloupé. Zeptejte se autora, proč si to myslí.

Z hlediska kvalifikace? Jedna soudkyně u obvodního soudu nebo dva profesoři obchodního práva a třetí mezinárodní rozhodce? Nebo bezelstné přiznání, že by si autor výroku lépe poradil z hlediska mocenské váhy?

Když v roce 2010 končil člen přezkumného senátu Damiano Della Ca, popsal různé okolnosti svého konce. Například že zbylí dva členové senátu Kindl a Kužel spolupracovali s českou vládou a dopouštěli se korupčního jednání. Učinili jste tehdy nějaké kroky k tomu, aby to bylo prošetřeno?

V tomto případě nikoliv. V průběhu 2003–2012 jsem podal asi tři oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a ani na jedno nedostal odpověď.

Proč jste tedy nejednali?

Pan Della Ca to adresoval i vládě. Vláda má oznamovací povinnost, čili proč se nespolehnout na někoho, kdo má povinnost, když je neoznámení zároveň trestným činem?

Za druhé je třeba říct, že společnost Diag Human po masivní PR kampani a poté, co zjistila, že je zbavena veřejnoprávní ochrany, považovala za zbytečné podávat trestní oznámení.

Dá se říct, která vláda vás z vašeho pohledu nejvíce poškodila?

Ta poslední (vláda Petra Fialy – pozn. red) k tomu přišla jak slepý k houslím. Zatím podlehla instinktu politických zvířat odložit tu věc návrhem na zrušení nálezu. Těžko hodnotit.

První unfair zásah, tedy angažování tajných služeb a policie, se datuje měsíc po zahájení arbitráže v roce 1996 a pak se to táhlo po celou dobu. Asi to byla vláda, když se vedlo přezkumné řízení. Tam si bezesporu stát, jak rozhodci naznačují i v posledním nálezu, sundal rukavice a začal dělat úplně všechno.