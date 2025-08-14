Diamo s pokutou a koksovny bez odškodnění. Proti verdiktu inspekce firmy zvažují ‚právní kroky‘
- Pokuta 1,5 milionu korun za nepovolenou manipulaci s tisíci tunami stavebního odpadu. Takový verdikt vynesla na začátku srpna nad státním podnikem Diamo Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).
- Podnik měl v rozporu se zákonem odpad využívat k rekultivaci části ostravské haldy Heřmanice – úložného místa těžebního odpadu. Státní likvidátor následků těžby ale s verdiktem nesouhlasí, chce se odvolat a tvrdí, že ho podvedl dodavatel.
- Odvolání zvažuje i firma OKK Koksovny, které inspektoři nepřiznali za navezený materiál na jejích pozemcích odškodné. Diamo slibuje, že pozemky od odpadů do konce roku vyčistí.
Původní podezření, že místo recyklované zeminy určené k rekultivaci navezlo na 11 tisíc nákladních aut na heřmanický odval ve skutečnosti stavební odpad, potvrdilo rozsáhlé šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Obvodního báňského úřadu (OBÚ).
Co je halda Heřmanice?
Heřmanická halda je uměle vytvořený kopec vytěžené hlušiny z dolů a odpadů ze stále funkční koksovny. Pokrývá plochu 103 hektarů a dosahuje výšky 30 metrů. Halda začala vznikat ve čtyřicátých letech minulého století. Od devadesátých let prohořívá zevnitř. To představuje ekologickou zátěž kvůli toxickým a rakovinotvorným zplodinám, které unikají do ovzduší jen zhruba tři kilometry od centra Ostravy. Teplota uvnitř haldy dosahuje až 600 stupňů Celsia. Odval má ve správě státní podnik Diamo, který zahlazuje následky po těžbě na celém území České republiky.
K nepovolenému návozu materiálu mělo podle inspektorů docházet od roku 2020 – Diamo ho užívalo zejména k rekultivaci části svahu odkalovací nádrže K1 v severní části odvalu (viz mapa níže).
„Rozhodnutí o pokutě se ale netýká odpadů uložených do oddělovací vzdušné stěny,“ upozorňuje mluvčí inspekce Miriam Loužecká s odkazem na případ, kterým se zabývali podle zjištění Reportérů ČT také policisté a který je chybně se současným rozhodnutím inspektorů spojován.
Podle ČIŽP manipuloval státní podnik na území haldy se zhruba 200 tisíci tunami odpadů v rozporu se zákonem. „Toto množství si lze představit jako kvádr o základnách 100 x 100 metrů a výšce 15 metrů,“ píše se v rozhodnutí, které má server iROZHLAS.cz k dispozici a zveřejňuje ho na konci článku.
Část odpadů podle inspekce navíc nevyhověla limitům pro škodliviny, neměla tak být skladována mimo zabezpečené a řízené skládky.
I proto inspektoři nakonec Diamo potrestali nepravomocnou pokutou ve výši 1,5 milionu korun. Jak zdůrazňují, trest pokládají za dostatečný i přesto, že mohli trestat mnohem přísněji. „Pokuta je stanovena ve výši šesti procent zákonného limitu,“ naznačuje ČIŽP, že mohl udělit i pokutu ve výši 25 milionů korun.
Diamo se přesto chce odvolat k resortu životního prostředí. K rozhodnutí má podle mluvčího Tomáše Indreie výhrady, protože materiál přijalo od dodavatelské firmy Ridera jako recyklovanou zeminu a „v dobré víře s ní jako s takovou nakládalo“.
Státní podnik Diamo
Diamo je státní podnik, který se specializuje na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Firma vznikla k 1. červenci 1988. Podnik má sedm odštěpných závodů. Heřmanický odval má na starosti odštěpný závod Odra se sídlem v Ostravě.
„Vzhledem k tomu, že ČIŽP tvrdí, že zemina nikdy nepřestala být odpadem, došel úřad k závěru, že Diamo manipulovalo s odpadem. Diamo je v této kauze stranou poškozenou, ne tím, kdo se snažil obohatit na úkor zákona,“ podotýká Indrei a doplňuje, že proto státní podnik podal na firmu Ridera Bohemia žalobu, kterou chce škodu vymáhat.
Mluvčí dodavatelské firmy Eva Kijonková ale už v pátek pro Seznam Zprávy jakékoliv pochybení odmítla. Ve středu pak firma poslala serveru iROZHLAS.cz informaci, že i ona podá žalobu – a to na státní podnika Diamo kvůli jeho „chaotickým a nekoordinovaným krokům na haldě Heřmanice“.
„Diamo dlouhodobě nezajistilo majetkoprávní přípravu území (kvůli chystané sanaci, pozn. red.) a s vlastníky se dosud nikdy nedokázalo dohodnout. Všechny s tím související problémy však přenáší na nás. Opakovaně zatajují informace a neříkají pravdu. Už toho bylo dost, rozhodovat budou soudy,“ vysvětlil rozhodnutí Ridery člen jejího představenstva Roman Rohel.
‚Zvažujeme právní kroky‘
S rozhodnutím inspektorů životního prostředí je nespokojené nejen Diamo, ale i další účastník řízení – firma OKK Koksovny, která na území Heřmanické haldy významně majetkově vstoupila teprve před dvěma měsíci, když odkoupila pozemky po firmě cresco&finance. Aktuálně tak drží zhruba polovinu odvalu, jak je možné vidět na mapě níže.
Koksovny požadovaly po státním podniku odškodné za to, že zjištěný odpad Diamo umístilo i na jím vlastněné pozemky. „K účasti na řízení jsme byli vyzváni Českou inspekcí životního prostředí. S péčí řádného hospodáře jsme se připojili do řízení týkající se našeho majetku,“ potvrdil redakci mluvčí koksoven Jindřich Vaněk.
Podle rozhodnutí měla firma požadovat náhradu škody ve výši 2421 korun za každou tunu navezeného odpadu.
„Výše nárokované náhrady škody poškozený určil na základě zpracovaného znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jiřího Tylčera, CSc., který vyčíslil náklady na sanaci uvedeného pozemku formou jejich budoucího vymístění a následné likvidace v zařízení určeném k nakládání s odpady umístěném do vzdálenosti 60 km od místa jejich uložení,“ parafrázují podání koksoven inspektoři.
Ti ale nakonec nárok na odškodnění firmy zamítli. „ČIŽP dospěla k závěru, že uvedenému subjektu škoda dosud nevznikla, neboť dosud nezaplatil částku za vymístění odpadu, jejíž náhrady se domáhá. Jedná se o náklady, které subjektu teprve mohou vzniknout,“ vysvětluje mluvčí inspekce Loužecká.
Podle mluvčího OKK Koksovny Vaňka má ale toto rozhodnutí vady. I proto podle něj společnost „zvažuje další právní kroky“.
„Toto rozhodnutí potvrzuje, že lokalita není v pořádku z pohledu navezených odpadů. Nechceme se vyjadřovat, kdo je za to zodpovědný ani k výši sankce. V tomto rozhodnutí nám schází konkrétní nápravná opatření pro konkrétního povinného. Dále postrádáme přezkoumatelné rozhodnutí o výši našeho nároku na náhradu škody,“ vysvětluje.
Proti požadavku koksoven se staví i státní podnik. „Již před časem jsme tehdy ještě crescu (původnímu majiteli pozemků cresco&finance – pozn. red.) oznámili, že do konce roku z jejich pozemků materiál odstraníme. To hodláme také udělat. Náklady opět budeme uplatňovat na Rideře,“ dodal Indrei s odkazem na zmiňovanou žalobu.
