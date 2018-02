Přehled tisku: hospodaření politických stran, digitální cenovky a žaloby kvůli aféře Dieselgate

Ve čtvrtek ráno se například dočtete, že Česko loni nevyužilo zhruba dvě miliardy korun z dopravního fondu, všímá si toho Mladá fronta DNES. A deník E15 upozorňuje, že politické strany, které se loni dostaly do sněmovny, zaplatily za kampaň výrazně víc než před volbami v roce 2013. Více se dočtete v přehledu tisku, který pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:45 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politické strany, které se loni dostaly do sněmovny, zaplatily za kampaň výrazně víc než před volbami v roce 2013. Všímá si toho deník E15¨. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Česko loni nevyužilo zhruba dvě miliardy korun z dopravního fondu. Píše o tom Mladá fronta DNES. Jedním z důvodů je komplikované vyřizování stavebních povolení, což výrazně zpomaluje samotné zahájení stavby. To se týká hlavně Ředitelství vodních cest, které má na starosti projekty na tuzemských splavných řekách. Celkem Ředitelství vodních cest loni proinvestovalo 210 milionů korun. Původní rozpočet ale počítal s tím, že státní investor během roku utratí 880 milionů korun. Nedařilo se hlavně velkým dopravním projektům především na Vltavě.

S koncem ledna přestávají platit staré dálniční známky, nových už se prodalo přes 760 000 Číst článek

Lidové noviny

Digitální cenovky na regálech umožní obchodníkům měnit ceny i během dne. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Například kostka másla by tak ve večerní nákupní špičce mohla stát o pár korun víc než ráno. V Česku tuto technologii zatím testují třeba Tchibo nebo Alza. Zavedení digitálních cenovek je ale drahou investicí v řádech několika milionů korun. I proto obchodní řetězce jejich plošné zavedení zatím neplánují. V Česku je průkopníkem technologie prodejce Tchibo. Ten digitální cenovky vyzkoušel už v roce 2010.

E15

Politické strany, které se loni dostaly do sněmovny, zaplatily za kampaň výrazně víc než před volbami v roce 2013. Všímá si toho deník E15 na základě zprávy dohledového úřadu. Například TOP 09 vyšel jeden post v dolní komoře na téměř 11 milionů korun. Nejmíň za jednoho poslance zaplatili Piráti, a to 740 tisíc. Strany loni poprvé omezil nový volební zákon, který nastavil limit 90 milionů korun na kampaň. Navíc i zpřísnil dohled nad transparentností financování. Partaje tak musely přiznat víc inkasovaných a utracených peněz. To by podle E15 mohlo vysvětlovat, proč strany - až na hnutí ANO - utratily loni víc peněz než před čtyřmi lety.

Vyúčtování sněmovních voleb: ČSSD utratila přes 85 milionů, podobně na tom jsou i ANO a ODS Číst článek

Regionální Deník

V Česku se každý rok snaží odmaturovat víc než 70 procent studentů. Někteří z nich ale můžou mít v budoucnu problémy hlavně s matematikou, která bude při maturitě povinná. Podle regionálního Deníku se tím zřejmě zvýší počet propadlíků. Může se proto stát, že v Česku zůstane několikanásobně víc lidí bez dokončeného středoškolského vzdělání. Podle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání je pro některé žáky společná část maturity neúnosnou zátěží. Jak totiž ukázaly jednotné přijímací zkoušky v loňském roce, do maturitních oborů jsou přijímáni i žáci, kteří testy nezvládnou ani na čtyřky, píše regionální Deník.

Hospodářské noviny

V Česku roste počet žalob na Volkswagen kvůli aféře Dieselgate, píší Hospodářské noviny. Například na Obvodní soud pro Prahu 8 přišla žaloba, ve které zastupující společnost požaduje jako náhradu škody přes 24 milionů korun pro 200 poškozených. Ti si v žalobě stěžují hlavně na neprodejnost auta nebo nejistotu ohledně přehrání software, který nabízí přímo Volkswagen. Celkem německou automobilku zažalovalo už víc než 1 700 Čechů. Podle odhadů by se jejich počet mohl letos zdvojnásobit, informují Hospodářské noviny. Kauza odstartovala před dvěma lety, kdy se zjistilo, že firmy německého koncernu namontovaly do aut ilegální software umožňující podvádět při měření emisí.

Ekonom

Češi při prodeji bytu nebo domu zapomínají na odpovědnost za jejich technický stav. Všímá si toho týdeník Ekonom. Za skryté vady přitom prodávající ručí ještě pět let od uzavření smlouvy. Nový vlastník tak během této doby může žádat opravu nebo slevu z kupní ceny. Kupující může u předchozího majitele reklamovat všechny skryté vady, které neodpovídají stáří a obvyklému opotřebení nemovitosti. Je to například zatékaní do budovy, plíseň, popraskané stěny nebo odpadávající obklady v koupelně. Reklamovat naopak nejde věci, které při koupi byly na hranici své životnosti - třeba starý kotel a podobně, vysvětluje časopis Ekonom.

Právo

Zdravotní stav včel dokážou odhalit zvuky v úlu. Unikátní metodu vyvinul IT specialista a dlouholetý včelař Pavel Mach z Brna. Podle zvuku včel se tak dá například poznat, jestli mají hlad po spotřebování zásob na zimu. Tématu se věnuje deník Právo. Podle zvuku z úlu se ale dá poznat i to, jestli do něj včely něco nosí, nebo jestli jim chybí matka, což znamená nebezpečí záhuby celého včelstva. Včelař zvuky zkoumá podle speciálního softwaru. V praxi to znamená, že vloží mezi plásty elektronickou kostičku, která má v sobě mikrofon a teploměr. Informace ze senzoru pak vedou do dalšího zařízení, které je na úlu. Všechny informace ze všech úlů se potom přenáší vysílačem do takzvané centrály, kde se naměřené hodnoty vyhodnotí.