Česko je pozadu s digitalizací. ‚Řadu věcí je snadné změnit, úřady to ale odmítají,‘ říká Bláha

Stát nabral skluz v přípravě plánu na zpřístupnění úřadů online. Do února měla ministerstva a další úřady sestavit harmonogram, podle kterého mají postupně nabídnout služby tak, aby občané co nejvíce záležitostí vyřídili přes počítač z domova. Úředníci ale nestihli zpracovat všechny služby a zbylou většinu stejně zdigitalizovat odmítají. Plán musí podle ministerstva vnitra předělat do půlky záři.

