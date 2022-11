Hledá se šéf nové Digitální a informační agentury. ‚Schopnosti jsou víc než diplom,‘ hájí výběr Bartoš

Zdigitalizovat českou státní správu by měla nově vznikající Digitální a informační agentura (DIA). Kdo jí bude šéfovat? O tom rozhodne komise místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti). Ten již zveřejnil požadavky na nového ředitele, ve kterých chybí například vysokoškolské vzdělání. Naopak by takový kandidát měl být připravený na případné vyvození politické odpovědnosti. Vláda ho totiž může kdykoliv odvolat. Praha 7:00 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco Poslanecká sněmovna ve středu schválila vznik nové Digitální a informační agentury (DIA), šéf ministerstva pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) již hledá vhodného kandidáta, který se postaví do čela úřadu.

Opoziční poslanci při schvalování nového úřadu kritizovali Bartoše, že nezveřejnil kritéria výběrového řízení na ředitele agentury. Dokument ministr však již před několika dny zavěsil na profesní síti LinkedIn a vyplývá z něj, že nový ředitel nemusí mít vysokoškolské vzdělání. Právě to se pak stalo předmětem kritiky.

Ivan Bartoš je přesvědčen, že taková pozice vysokoškoláka nevyžaduje. „Jsou pro nás důležitější schopnosti a dovednosti než diplom. V oboru IT se navíc často setkáváme s tím, že zkušení odborníci diplom v oboru nemají, protože v době, kdy studovali, příslušný obor zkrátka ještě ani neexistoval. Vzdělání nicméně bude jedním z faktorů, které komise posoudí,“ uvedl ministr pro server iROZHLAS.cz.

Jaké další požadavky by měla hlava pro zdigitalizování veřejné správy splňovat? Praxe na vrcholové manažerské pozici, organizační dovednosti, orientaci na určování a plnění cílů nebo odolnost vůči stresu.

Místopředseda vlády pro digitalizaci Bartoš stanovil, že k podané přihlášce musí uchazeč vytvořit maximálně dvoustránkovou vizi společnosti do příštích let.

„Považujeme za vhodnější, aby byl ředitel jmenován vládou, tím se posílí partnerský vztah mezi ním a odpovědným ministrem, ale i politická odpovědnost. Vláda jej může na návrh odpovědného ministra též odvolat.“ Ivan Bartoš (ministr pro místní rozvoj, Piráti)

„Výběrové řízení proběhne před komisí. Ta provede pohovor, vyhodnotí životopis uchazeče, ale hlavně zhodnotí jeho vizi rozvoje digitalizace v České republice,“ popsal Bartoš.

Výběrové řízení podle něj nemůže probíhat podle zákona o státní službě, protože není ředitel pod státní službu zařazen. „Považujeme za vhodnější, aby byl ředitel jmenován vládou, tím se posílí partnerský vztah mezi ním a odpovědným ministrem, ale i politická odpovědnost. Vláda jej může na návrh odpovědného ministra též odvolat,“ zdůvodnil pro server iROZHLAS.cz.

Podmínky na míru?

Poslanci ANO a SPD vytýkali vládě, že nově vzniklá agentura bude jen dalším nákladným úřadem. Zákonodárce Robert Králíček (ANO) navíc obvinil Bartoše, že podmínky ušil na míru některému uchazeči.

„Klidně si troufnu říct tři jména, která jsou ve hře. Podle mě jeden z těchto lidí bude ředitelem, protože nepotřebuje mít magisterské nebo vysokoškolské vzdělání, a je to dohoda. Takže aby to tu zaznělo, buď to bude pan (Ondřej) Profant (bývalý pirátský poslanec, pozn. red.), nebo pan Michal Bláha (podnikatel a zakladatel portálu Hlídač státu, pozn. red.), nebo pan Roman Vrba (tajemník Rady vlády pro informační společnost, pozn. red.). Pokud se budu mýlit, má u mě pan ministr pivo. Nealkoholické,“ řekl při schvalování zákona Králíček.

Taková tvrzení však Bartoš na plénu sněmovny odmítl s tím, že zřejmě vyhraje nealkoholické pivo.

Například podle Martina Jánského, ředitele personální společnosti Randstad, jsou požadavky nastaveny standardně. „Nijak nestandardní mi to nepřijde. Přijde nám to celkem jasné, smysluplné a odpovídající té pozici. Je z toho vidět, že hledají především manažerský profil, odborné věci jsou spíše výhodou. Přijde mi to spíš jako inzerát,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Vznik agentury přivítalo i sdružení neziskových organizací Rekonstrukce státu. „Pokud jde o pozici ředitele digitalizační agentury, nastavení kritérií výběrového řízení je plně v gesci místopředsedy vlády pro digitalizaci. Z pohledu protikorupční organizace velmi vítáme, že je pozice ředitele odpolitizovaná, tedy že osoba ve funkci nebude volený politik, který musí myslet na znovuzvolení,“ napsala právnička Pavlína Hojná.

Ve stejný den sněmovní školský výbor nedoporučil schválení novely zákona, aby se snížily požadavky na vzdělání kandidátů na členy vedení Národní sportovní agentury. Uchazeči o manažerské pozice by měli disponovat alespoň vysokoškolským magisterským titulem, poslanci z ANO navrhovali, aby stačil bakalářský titul nebo jen středoškolská maturita.

Digitalizační agentura má zjednodušit poskytování služeb veřejné správy lidem. Podle plánů ministerstva pro místní rozvoj má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna kvůli dostatku času na přípravy, píše ČTK. Agentura podle vicepremiéra pro digitalizaci Bartoše umožní efektivní sdílení informací mezi státními organizacemi i prosazování principu nadresortních řešení. Od vzniku agentury si vicepremiér slibuje úspory v nákladech na lidi i na informační technologie.