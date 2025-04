Digitalizace měla problémy, ale odbavuje tisíce žádostí týdně, hájí Bartoš nové stavební řízení

Poslanci se ve čtvrtek sešli na mimořádné schůzi k nepovedené digitalizaci stavebního řízení a škodám, které podle opozičního hnutí ANO způsobila. Podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) selhání způsobil nedostatek odborníků a šibeniční termín. „Pokud se ANO opírá o tento dokument, tak reaguje na zjištění, že se poukazuje i na exministryni Kláru Dostálovou (ANO),“ hájí se pro Český rozhlas Plus exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Praha 23:11 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Digitalizace odbavuje tisíce žádostí týdně, hájí Bartoš nové stavební řízení | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na sociálních sítích jste napsal, že trestní oznámení ve věci digitalizace stavebního řízení by hnutí ANO mohlo podat samo na sebe. Proč?

Čtvrteční schůze Sněmovny i vystoupení místopředsedy ANO Karla Havlíčka mi přijde absurdní. Myslím, že už je to trochu předvolební estráda.

Když se podíváte do historie před nástupem i po nástupu Pirátů na ministerstvo pro místní rozvoj, tak já jsem vystupoval v médiích velmi aktivně. A to proto, že projekty, které spustila exministryně Klára Dostálová (ANO) byly předražené.

I v souvislosti s kauzou Dozimetr jsme zjistili, že na ministerstvu místního rozvoje to měl celé na starosti Luděk Šteffel, který dnes sedí na lavici obžalovaných.

My jsme provedli revizi architektury, kterou nám potvrdil hlavní architekt České republiky, a začali jsme to soutěžit. A ukázalo se – a odpovídá tomu i dosavadní cena systémů, kdy bylo proinvestováno asi 460 nebo 450 milionů – že zakázka byla předražená. Ostatně třeba šéf architektů Jan Kasl toto sám označil za zjevný tunel.

Projekt digitalizace stavebního řízení ale selhal až za vašeho působení na ministerstvu pro místní rozvoj. Je tedy fér svalovat vinu na vaši předchůdkyni Dostálovou?

Já jsem mluvil o problémech už na začátku. Samozřejmě, start digitálního stavebního řízení se nepodařil, jak by si mnozí představovali. Včetně mě. Ale já jsem již mnohokrát komentoval, kde byly chyby.

O paní Dostálové hovoří teď – já bych to nenazýval audit, protože to nedělal auditor, ale právní kancelář – ty závěry. Kde došlo ke zpoždění, kde byly problémy. A pokud se hnutí ANO o tento dokument opírá a zároveň ignoruje fakt, že poukazuje na paní Dostálovou, a pak ještě začne šermovat různými obviněními? To je spíše reakce na toto zjištění.

Odklad a personál

Měli bychom uvést, že audit je podle ministra pro místní rozvoj Kulhánka zatím neúplný, nedodělaný. Nicméně pan ministr nerozporuje, že digitalizace stavebního řízení se za vašeho vedení potýkala s chronickým nedostatkem kvalifikovaného personálu. Připouštíte, že i to jste podcenil?

To je obecný problém ve státní správě. Já jsem celou dobu bojoval za to, aby nejen zaměstnanci, kteří dělají v IT, měli adekvátní ohodnocení. A ano, my jsme si museli vypomáhat externími spolupracovníky.

Například jsme měli najaté dvě firmy na technický dozor. Na velikém ministerstvu toto nebývá až takový problém obsadit, nicméně na ministerstvu pro místní rozvoj je značně problematické obsadit takové pozice. Já jsem dokonce zřídil celé oddělení pro digitalizaci stavebního řízení.

Hovořil jsem se zástupcem architektů panem Kaslem, setkal jsem se s lidmi, kteří pracují na stavebních úřadech, bohužel je nemůžu citovat jménem, protože mají trochu strach. A ten systém dnes skutečně odbavuje přes 5000 žádostí týdně, nikoliv měsíčně. Padá v něm zhruba 3500 rozhodnutí, protože na úřadech stále ještě pracují se starými podáními, na které digitalizace nemá vliv.

Já bych debatu o nefunkčnosti systému chtěl vést na základě faktů. Stejně tak šermování pana Havlíčka...

Počkejte, pane poslanče. Když mluvíte o starých podáních, to znamená o podáních na stavebních úřadech ještě před spuštěním digitalizace loni v červenci, tak těch bylo tolik, protože se lidé obávali, že ten systém nebude fungovat, což se potvrdilo.

Ale s tím vy nemůžete nic udělat. Jak říkám, systém ještě před zavedením takzvaného technického bypassu – což jsou data z konce roku, které už ministerstvo moc nezveřejňuje, což je škoda – zpracovává 5000 podání týdně. Toto se dělo už v listopadu. Ten systém měl vážné startovní problémy, ale...

Ale podle vás teď začal víceméně fungovat, dobře. Podle ministra Kulhánka spočívalo vaše zásadní špatné rozhodnutí v tom, že jste tu nedostatečně připravenou digitalizaci neodložil. Souhlasíte?

Když se podíváte na má dřívější vystoupení, tak jsem už koncem roku 2023 šel na vládu s tím, že kvůli konkurenčnímu boji firem u antimonopolního úřadu jsem žádal o pomoc NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, pozn. red.), aby jednotliví ministři pomohli s interním vývojem. Vláda se tím odmítla zabývat.

A jedním z důvodů, které jsem zmiňoval nakonec i panu prezidentovi (Petru Pavlovi), bylo, že Evropská komise v národním plánu obnovy trvala na spuštění. Za tu chvíli jsem již nemohl...

Promiňte, ale toto ministr Kulhánek rozporuje. On říká, že odklad možný byl, podobně jako v případě jiných projektů.

My už jsme ho odkládali kvůli tomu, že se schvaloval nový stavební zákon, tento milník v národním plánu obnovy, o rok. Ostatně to kritizovala v danou chvíli opozice. A ze všech jednání s Evropskou komisí, co vedou odborníci z ministerstva pro místní rozvoj, vycházelo, že další odklad nasazení digitálních systémů není možný.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.