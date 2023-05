Většina lidí nesouhlasí s jednotnými přijímačkami. Změna ale nesmí být experiment, varují odborníci

Školáci sprejují na zdi, ale legálně. Jihlavská galerie je učí dělat graffiti a dodržovat sprejerskou etiku

Mladí umělci si předem udělali i výzkum, co by se na dané místo hodilo. Nedaleko mateřské školy to třeba budou nákresy pohádkových postav. Podobu graffiti konzultovala škola i s památkáři.