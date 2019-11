Při elektronické komunikaci s úřady musí lidé dál zadávat informace, které už stát má

Visegrád musí být zničen. Je nejvyšší čas, aby se seskupení rozpadlo, vyzývá Kocáb

„Václav Havel měl představu, že to bude spolupráce, která bude upevňovat evropskou integritu. Kdyby tušil, co se z toho stane, tak by se obrátil v hrobě,“ uzavírá Michael Kocáb.