Výběr z médií: nedostatek hasičské techniky, konec výroby levných aut a ztráta práce kvůli digitalizaci

Ve českém tisku se ve středu dočtete, že automobilky postupně končí s výrobou malých levných aut, informují Lidové noviny. Regionální Deník píše o nové výukové aplikaci pro studenty autoškol, kteří chtějí získat oprávnění na řízení motorky. Kvůli digitalizaci nebo útlumu průmyslových odvětví přijde v Česku podle Hospodářských novin do sedmi let o práci zhruba 330 tisíc lidí. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 30. listopadu 2022

Lidové noviny

Automobilky postupně končí s výrobou malých levných aut. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Za posledních deset let se jejich výroba snížila o třetinu, z 50 modelů na 33. Cenově dostupné malé vozy se totiž automobilkám přestávají vyplácet. O zrušení výroby některých modelů uvažuje třeba Volkswagen nebo Renault.

Na výrobu malých a levných aut totiž dopadají stále přísnější regulace. Jednou z nich je například nová emisní norma Euro 7, která začne platit v roce 2025. A v roce 2035 pak už nebude možné spalovací motory, tak jak je známe dnes, vůbec prodávat.

Podle některých automobilek by tyto plány ceny malých aut výrazně navýšily a pro řadu lidi by se tak tyto vozy staly najednou nedostupné. Odhadem by se mohly prodražit až o 140 tisíc korun, všímají si Lidové noviny.

O zrušení výroby určitých malých modelů uvažuje například automobilka Volkswagen – konkrétně u modelu Polo. To je přitom jedno z nejprodávanějších aut Evropy. Navíc by se to dotklo i české Škodovky. Sesterským modelem Pola je totiž Škoda Fabia a auta spolu sdílejí většinu techniky.

Obdobně podle zjištění Lidových novin uvažuje například i automobilka Renault s modelem Clio. A některé koncerny už rovnou oznámily, že že u malých aut se spalovacími motory nepočítají. Takže například Peugeot 208, Opel Corsa nebo Citroën C3 už budou v další generaci jen jako elektromobily.

E15

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce přesvědčit vedení Plzně o výstavbě továrny na bateriové články do elektromobilů. Píše o tom deník E15. Takzvanou gigafactory chce v Líních u Plzně postavit koncern Volkswagen, okolní obce jsou ale proti. Konečné rozhodnutí o výstavbě má padnout do konce roku.

O továrně budou zástupci ministerstva průmyslu a obchodu jednat s náměstkem plzeňského primátora Pavlem Bosákem z Pirátů tento pátek. Na programu je i setkání se zástupci z okolních obcí.

Rezort chce obce a Plzeň k výstavbě přesvědčit například garancí toho, že se plocha průmyslového parku ani počet pracovníků továrny nebudou v budoucnu zvětšovat, popisuje E15. Stát by taky měl investovat do úprav některého z okolních letišť – tím by tak vynahradil zrušení zdejšího letiště právě kvůli výstavbě továrny.

Jak ale E15 dál poznamenává, plzeňští městští zastupitelé radě uložili, aby projekt na pátečním jednání nepodpořila. Jednání s městem a obcemi má zároveň i vyjasnit některé nesrovnalosti.

Například ministerstvo zaručí, aby v továrně nepracovali agenturní zaměstnanci. K vyjednání této podmínky vyzval na posledním jednání plzeňských zastupitelů šéf zastupitelského klubu ODS David Šlouf. Podle ministerstva to ale Volkswagen neměl v plánu. Koncern kromě Česka zvažuje vystavění továrny ještě například v Polsku nebo Maďarsku. Konečné rozhodnutí oznámí do konce roku.

Regionální deník

Regionální Deník ve svém vydání píše o nové výukové aplikaci pro studenty autoškol, kteří chtějí získat oprávnění na řízení motorky. Díky interaktivní hře si můžou vyzkoušet jízdu v reálném provozu a přitom v pohodlí domova. Aplikaci s názvem Hazard Perception vyvinul Tým silniční bezpečnosti.

Aplikace je pro zájemce o průkaz na motorku k dispozici zdarma na webu ministerstva dopravy. Interaktivní hrou se je snaží naučit bezpečné a zodpovědné jízdě a zároveň je i učí předvídat rizikové situace.

Podle tvůrců si kdokoli může ve virtuálním světě na sedadle motorky projet například obytnou zónou plnou zaparkovaných aut, procházejících lidí nebo hrajících si dětí. Aplikace řidiči vyznačuje různá rizika a dává hodnocení jízdy, včetně zdůvodnění, popisuje Regionální Deník. Podle tvůrců takovou funkci zatím žádná jiná aplikace nemá.

Podle ministerstva dopravy by aplikace měla zlepšit proces výuky i zkoušení v autoškolách. Motorkáři obecně patří k nejohroženější skupině na silnicích. Přestože v Česku počet nehod s účastí motocyklistů ubývá, stále se jich stane víc než tři tisíce ročně, upozorňuje Regionální Deník.

Hospodářské noviny

Kvůli digitalizaci nebo útlumu průmyslových odvětví přijde v Česku do sedmi let o práci zhruba 330 tisíc lidí, to je titulek středečních Hospodářských novin. Deník vychází z analýzy společnosti Boston Consulting Group a neziskové organizace Aspen Institute. Zánik pracovních míst se týká hlavně dělníků ve výrobě nebo prodavačů.

Podle analýzy aktuálně přibližně milion Čechů pracuje v profesích, které jsou do budoucna ohroženy snížením počtu pracovních míst a přebytkem zaměstnanců. Analytici upozorňují, že skončila doba, kdy člověk absolvoval školu a až do důchodu měl stejnou profesi. Zaměstnanci by proto podle nich měli být aktivní a především připraveni na případnou rekvalifikaci nebo doplnění vzdělání, popisují Hospodářské noviny.

Česko přitom podle statistik Evropské komise patří mezi země, kde se průběžně vzdělává jen velmi málo dospělých, pravidelně každý měsíc jen zhruba necelých 6 procent zaměstnanců.

Propouštění se v příštích letech nejvíce dotkne pomocných pracovníků ve výrobě. Do roku 2030 jich o práci přijde přes 22 tisíc. Výrazný úbytek pracovní síly analytici očekávají taky mezi prodavači, úředníky v logistice nebo pracovníky ve slévárenství. To souvisí hlavně s rozvojem digitalizace a automatizace.

Mezi ohrožené profese ale překvapivě patří i třeba právníci nebo lékaři, všímají si Hospodářské noviny. Podle analýzy totiž bude do zdravotnictví v nejbližších letech víc lékařů přicházet než odcházet.

Deník N

Deník N tentokrát píše o podivných telefonátech lidem v Česku, kteří veřejně kritizují ruský politický režim. Neznámý hlas zná jejich identitu, mluví na ně rusky a po chvíli telefonický hovor ukončí. Podle deníkem oslovených aktivistů, publicistů i běžných občanů je cílem takových telefonátů snaha lidi zastrašit a především odradit od dalšího veřejného vystupování proti ruskému režimu.

Právo

Hasičskému sboru chybí potřebná technika. Na téma upozorňuje deník Právo. Její nedostatek ostatně ukázal nedávný požár v Českém Švýcarsku. Hasiči by potřebovali především nové vrtulníky, letadla nebo speciálně upravené cisternové stříkačky do náročného terénu.

Obecně podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka chybí v technice deset miliard korun. Na nákup nové ale nejsou ve státním rozpočtu na příští rok peníze.